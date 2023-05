España ya es el cuarto país más respetuoso con el colectivo LGTBI en Europa gracias a la ley trans

España ha ascendido siete puestos en el Índice Arco Iris y se ha colocado como el cuarto país más respetuoso con los derechos LGTBI de Europa. Según la entidad de derechos humanos ILGA Europe, la mejora en la lista se ha producido a raíz de la nueva ley trans, que ha supuesto un impacto decisivo en los derechos de la comunidad, puesto que la anterior normativa vigente se remontaba a 2007.

El Índice Arco Iris es un informe que analiza la situación legal y política de las personas LGBTI en 49 países europeos. Es elaborado anualmente por ILGA Europa, una organización internacional que trabaja por los derechos humanos de dicho colectivo.

La entidad reconoce que "aunque el discurso público es cada vez más polarizado y violento, en particular contra las personas trans, la determinación política de promover los derechos de las personas LGBTI está dando sus frutos". "Los mayores avances en el mapa corresponden a los países que introdujeron el reconocimiento legal de género siguiendo un modelo de autodeterminación", añade en su informe.

En el primer puesto de la lista, como referente por octavo año consecutivo se encuentra Malta, seguida por Bélgica, que este año ha ascendido cuatro puestos gracias a su ampliación de derechos para la comunidad trans al identificar como delito el tener en cuenta la orientación o la identidad sexual como agravantes de cualquier tipo de delito dentro del código penal.

Solo un puesto por encima de España se encuentra Dinamarca, que ha subido dos gracias a su reciente plan para combatir la desigualdad y que incluye medidas específicas sobre la identidad de género y la orientación sexual. Por su parte, Islandia y Moldavia han logrado un ascenso significativo en el índice. En la misma línea se encuentra España.



El mapa del Índice Arco Iris 2023. — ILGA Europe

Al respecto, Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, organización que ha contribuido en la elaboración del informe, ha manifestado su aprobación por unos resultados que son "fruto del trabajo de incidencia del asociacionismo LGTBI+ con el apoyo de la sociedad civil". Además, ha recordado que España también ha destacado antes por colocarse "a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+". Ya en 2005, el Estado español se colocó en el segundo puesto del ranking gracias a la aprobación del matrimonio igualitario.

Rodríguez ha celebrado la posición de liderazgo en materia de derechos LGTBI, pero ha insistido en que no se debe caer en la "autocomplacencia". El vocal ha afirmado a Público que si España se ha quedado a muy pocos puntos de Bélgica y de Dinamarca es porque todavía quedan cosas por hacer, entre las que destaca el reconocimiento de las personas no binarias. Además, reconoce que, debido a los tiempos que conlleva la tramitación de una ley, todavía no está publicada la estrategia LGTBI por la que se nos habría otorgado un mayor número de puntos. "Es necesario que se concrete también el tema de la percepción de los migrantes cuando solicitan asilo en España", ha añadido.

No obstante, considera prioritario mejorar la legislación por parte de las comunidades autónomas, tema en el que se ha centrado su llamada a la acción: "Muchas de las competencias LGTBI+ descansan en las comunidades, sobre todo aquellos aspectos relativos a la sanidad y la educación, y es labor de los gobiernos autonómicos que se les respeten los derechos en ambos ámbitos". Rodríguez ha lamentado que en Asturias y Castilla y León aún no exista ningún tipo de normativa relativa a los derechos LGTBI+.

El vocal ha apuntado que desde la Federación Estatal LGTBI+ trabajarán "para garantizar que los derechos logrados se apliquen en todo el territorio nacional, instando a las autoridades competentes a que destinen recursos específicos".

Además, también ha manifestado el deseo de la Federación por refrenar los discursos de odio que conquistan cada vez con mayor voracidad la esfera pública y que acaban por desencadenar la violencia en las calles. "Solo de esta manera podremos seguir avanzando", ha sentenciado Rodríguez.