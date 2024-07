Los conciertos del Santiago Bernabéu deberán terminar antes de las 23.00 horas tras las quejas por ruido

El Ayuntamiento y el Real Madrid han acordado que los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, por el que han pasado artistas latinos como Duki, Luis Miguel o Karol G, deberán terminar una hora antes de la medianoche, tras las denuncias de los vecinos por el ruido que soportan.

Según informaron este martes fuentes municipales, el Ayuntamiento de la ciudad y el club deportivo Real Madrid acordaron que los próximos conciertos en el estadio acaben, como tarde, a las 23.00 horas. También se restringirán los horarios de ensayos y se adelantará la apertura de puertas, dentro de las medidas "de mejora de la convivencia" acordadas entre el Consistorio y el club con vecinos y comerciantes de la zona en la que está el estadio.



La Asociación de Perjudicados por el Bernabéu expresó su disconformidad con las medidas, al considerar que hay una "emergencia sanitaria" y que por normativa debería ser suspendida esta actividad en el estadio.

El presidente de la asociación, Enrique Martínez de Azagra, aseguró que "se están incumpliendo todos los límites razonables del ruido" con unos niveles "asombrosos" de superación de decibelios. "Lo que tienen que hacer es cerrar el estadio para este tipo de actividades que no están licenciadas, no tienen licencia, no está insonorizado", añadió.

Por este espacio han pasado en los últimos meses muchos de los número uno de la música actual, como la estadounidense Taylor Swift (29 y 30 de mayo), el rapero argentino Duki (8 de junio), el español Manuel Carrasco (29 de junio), el cantante mexicano Luis Miguel (6 y 7 de julio) y la colombiana Karol G (20, 21, 22 y 23 de julio).

El Real Madrid lleva invertidos cerca de 900 millones de euros en remodelar el estadio con una fachada envolvente, una cubierta retráctil, un videomarcador de 360 grados, entre otras mejoras en el Bernabéu, con aforo para unos 60.000 espectadores en conciertos de sus cerca de 80.000 de capacidad.