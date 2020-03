Cultura frente al coronavirus: estrategias de evasión, día 4

Ya está. Lo hemos conseguido. En apenas tres días de aislamiento hemos practicado aerobic en patios de luces, organizado bingos vecinales, jugado al pádel sobre el abismo e incluso protagonizado protestas multitudinarias. ¿Y ahora qué?, ¿qué nos queda? Llegado este punto, el tedio deja de ser una simple amenaza y adopta hechuras corpóreas, como si adoptara una entidad física y pudiéramos preguntarle por el estado de salud de su madre o por las vacaciones de Semana Santa. Es entonces cuando la performance de los balcones queda en un segundo plano y se viene el repliegue, corremos la cortina y como si de una telón se tratase nos quitamos la máscara y nos miramos al espejo.

Y en el terreno de lo íntimo nada es tan emocionante. Hay tantas formas de llenar el vacío como de estar en el mundo. Los hay que optan por contar los pasos del perímetro que forma el cuchitril que habitan, está también los que suben vídeos a Instagram suplicando a su gato que ladre como un perro, y los más inquietos, los que se decantan por hacer el pino puente en pleno salón rebozados en sobras de mdma. Para gustos, los colores. A continuación, y como cada día, la agenda del confinamiento:

Un instante en la docuserie 'Cosmos'.

>Cosmos. Nada como perderse en el espacio estelar para asumir la irrelevancia del ser humano. La serie documental Cosmos, cuya nueva temporada se acaba de estrenar en National Geographic, ofrece una mirada desinhibida a ese infinito que nos envuelve. "Me da mucha paz —confiesa un redactor de esta casa que prefiere mantener el anonimato— más aún en tiempos de pandemia. Me recuerda que somos una pequeña pieza en un espaciotiempo infinito y que este virus es una mota de polvo”. En efecto, la vastedad del universo, con sus agujeros negros y sus movidas, anula cualquier atisbo de individualidad y nos reconcilia con la Pachamama, de donde brotan —por cierto— eso cogollos cuyo consumo nuestro redactor dice haber detenido por razones de peso: “Me hacía preguntas para las que no hallaba respuesta y la ansiedad se apoderaba de mí mientras la nave me acercaba a la velocidad de la luz a Proxima Centaury, la estrella más cercana que puede alumbrar algo parecido a la vida en otro sistema solar”.

'Los sentimientos de Miyoko en Asagaya', de Shin’Ichi Abe.- GALLO NERO EDICIONES

>Bajonasso. Tras el viajecito intergaláctico y esa esponjosa sensación de levedad que proporcionan ciertos estupefacientes, no le quepa duda de que la gravedad terminará haciendo su función y se precipitará usted a una caída libre en plena reclusión, lo que no deja de ser paradójico. Le recomendamos que en esos momentos de flaqueza acuda al Bajonasso, una cuenta de Instagram que, tal y como apunta su creador en la bio, propone “una aproximación a la iconografía del bajonazo a través del cómic”. Con una pildora diaria de Bajonasso tendrá más que suficiente para sobrellevar el vacío en el que se haya inserto. “Bajonasso nació sin saberlo para acompañarnos en este momento”, confesaba un entusiasta vía twitter esta mañana. No es para menos, sus viñetas permiten contextualizar la amargura de lo cotidiano sin aspavientos ni intelectualismos baratos. No abuse, una sobredosis de Bajonasso podría llevarle a un cierto ensimismamiento vital.

Eduard Limónov.

>Limónov. Y mientras usted se debate entre asomarse al ventanuco que da al patio interior o vaciar, de una vez por todas, la fosa séptica de su cuarto de baño, sepa que hubo un tipo que protagonizó una novela sobre su propia vida, un tipo que fue, entre otras reinvenciones, guerrillero, disidente, vagabundo, mayordomo, poeta y pendenciero. Un tipo que murió este martes y que vivió muchas vidas en una. Se llamaba Eduard Limónov y el escritor francés Emmanuel Carrère noveló su azarosa existencia en Limónov, un libro desmesurado y estrafalario como su protagonista cuya lectura recomendamos. Lo hacemos a modo de homenaje y porque nos viene al pelo; Limónov fue, en esencia, un maestro de la evasión. Y de eso va, en parte, esta agenda.

>Coronavirusplays. Y si su anomia se lo permite, siempre puede entregarse a la creatividad como antídoto frente al hastío. Bajo el hashtag #Coronavirusplay, se ha puesto en marcha una campaña promovida por el dramaturgo Jordi Casanovas en la que el confinamiento se pone al servicio del guion instando al personal a que envíe sus micromonólogos para ser interpetados. Quién sabe, quizá sus diatribas de chichinabo encuentren voz en algún actor o actriz que tenga a bien darles vida a través de una grabación que compartirían online.