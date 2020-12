Con el permiso, la supervisión y la aprobación de Julia Navarro, Amelia Garayoa, protagonista de Dime quién soy, ha cobrado vida de la mano de Eduard Cortés (director) y Jose Manuel Lorenzo (creador) con Irene Escolar metiéndose en la piel de una mujer que, como ella misma explica, sacrifica una parte de su vida para seguir sus ideales. Una decisión complicada de tomar que la convertirá en testigo y protagonista de algunos de los grandes acontecimiento de la historia del siglo XX en Europa.

Ese es el argumento de la novela publicada por Julia Navarro en 2010 y el material en el que se basa la serie de nueve episodios que hoy estrena Movistar+ con guion de Piti Español y que cuenta en el reparto, además de con Irene Escolar, con Oriol Pla, Pablo Derqui, Pierre Kiwitt y Will Keen dando vida a Pierre Comte, Santiago Carranza, Max Von Schumman y Albert James. Para lanzarse a adaptar una obra como Dime quién soy a la pantalla hay que "estar un poco loco", bromea Lorenzo. Pero, además, hay que tener las cosas claras y apostar fuerte para lograr un resultado como el conseguido a tenor de los cinco capítulos vistos antes del estreno.

Dice la autora de la obra original que sin la mano izquierda de creador y director para saber llevarla y sin "la pasión loca que ha puesto José Manuel y ese talento tranquilo que ha puesto Eduard Cortés" no habría sido posible. Juntos han firmado una gran adaptación y una cuidada producción en la que no se ha dejado nada al azar y se ha pensado en cada detalle. Desde el vestuario al maquillaje pasando por unos escenarios que son parte importante de la historia. Algunos han contado con la magia de los efectos. Otros, la mayoría, no, señala Irene Escolar, quien destaca en el transcurso de la entrevista con Público que "Budapest tiene lugares maravillosos que mantienen muchas cosas de época".

La escena muestra una vez más el talento de Escolar para transmitir emociones y sensaciones con una sola mirada

La acción arranca en Madrid, en 1934, en tiempos de la Segunda República. Una época en la que Amelia Garayoa es una joven entre el 'deber' y el 'querer' cuando en su camino se cruza Pierre Comte empujándola a decidirse por lo segundo, aunque esto implique dejar atrás a su hijo Javier, que solo es un bebé. La escena, que respira sensibilidad y muestra una vez más el talento de Escolar para transmitir emociones y sensaciones con una sola mirada, es una de las más importantes para entender al personaje al que da vida la protagonista de la también recién estrenada Escenario 0.

"Es una decisión muy complicada. Fue una de las secuencias a la que le di más vueltas, la secuencia en la que se despide de su bebé. Había muchas maneras de abarcarla y lo pensamos muchísimo, porque no es fácil. Pero creo que también la hace valiente y consecuente con su deseo", analiza la actriz. Además, añade, "Julia lo ha contado en otras entrevistas, hubo muchas mujeres que tuvieron que abandonar eso si querían perseguir y encontrar, cuando se empezó a dar la posibilidad a las mujeres de hacerlo en la II República, cuál era su camino más allá de quedarse en casa, criando y teniendo una familia. Creo que es mostrar a una de estas mujeres. Seguro que hubo muchísimas más".

Fotograma de 'Dime quien soy', la nueva serie de Movistar+, basada en la novela de Julia Navarro. — Movistar+

Irene Escolar: "Amelia sacrifica lo impuesto en su vida por la búsqueda de su propia identidad"

Su situación y el contexto social en el que se encuentra obligan a Amelia a elegir. "No le queda otra. Sacrifica lo impuesto en su vida, lo premeditado, lo que parece que tiene que ser, por la búsqueda de su propia identidad, de su propio ser y de su propio deseo. Y… bueno, estamos tan marcados por nuestra familia, por nuestra educación, por nuestra sociedad, todos, que muchas veces no sabemos si eso es lo que nuestra alma nos pide realmente o lo hacemos porque lo tenemos que hacer. Creo que en ese sentido ella es muy valiente y yo la admiro mucho", apunta Escolar, arropada en este viaje vital de cincuenta años por un gran elenco de secundarios.



La decisión de rodar en distintos idiomas

Cada vez es más habitual –hace solo unas semanas llegaba también a Movistar+ Nasdrovia con actores internacionales hablando en su lengua materna–, pero no deja de llamar la atención, para bien, el hecho de que en Dime quién soy haya tal cantidad de idiomas representados. Los protagonistas viajan, se cruzan con personajes de otras nacionalidades, en otros países y hablan, en la medida de los conocimientos de cada personaje, en el idioma que corresponde al espacio y círculo social en el que se encuentran.

Fotograma de 'Dime quien soy', la nueva serie de Movistar+, basada en la novela de Julia Navarro. — MOVISTAR+

Comenta Eduard Cortés que ninguna de las "grandes decisiones" se ha tomado de manera individual y que han sido todas "muy pensadas". La de rodar en distintos idiomas fue una de ellas. "Es una cosa que hablamos muchísimo. Detrás estaba la inquietud de darle el máximo de verdad, de autenticidad", apunta. Una opción que implicaba, además, el tener en la misma escena a actores de distintas internacionales, con su propio idioma y su distinta manera de actuar. "Eso que no es muy obvio cuando lo ves, en realidad sí que lo es porque hace que tú como espectador cada momento estés en la situación, te la creas y entres", avanza.



Para Irene Escolar supuso un trabajo de preparación y un esfuerzo extra en aras de la "verosimilitud", pero del que ha salido más que satisfecha y con una experiencia altamente gratificante en la mochila. "Que en una serie se escuchen siete o nueve lenguas, me parece que es una gozada. Y sí que fue pelearlo mucho, por ver en qué momento hablamos castellano, qué porcentaje de idiomas hay en cada capítulo… Hay mucho trabajo detrás de eso. Yo hablaba inglés y francés, pero no ruso y alemán", recuerda. El segundo reconoce que le costó más, pero el primero se le dio mejor hasta el punto de que ha continuado con él y va a interpretar una obra en la que se mete en la piel de un personaje que solo hablará en ruso.

Un mensaje a los lectores

José Manuel Lorenzo explica que adaptar Dime quién soy era "un gran reto" por "el enorme respeto que tenía por la obra de Julia Navarro y el respeto que me infundía su persona y el compromiso que tenía con la literatura y la dificultad que ella tenía para ceder una adaptación". Sin embargo, el viaje fue gratificante para toda las partes implicadas. Sobre todo en ese momento de emocionarse en el montaje del último episodio.

Julia Navarro: "Los lectores de 'Dime quién soy' van a encontrar 'Dime quién soy' en esta serie"

El resultado cuenta con el visto bueno de Julia Navarro, que sentencia que "la novela está muy bien adaptada y los lectores de Dime quién soy van a encontrar Dime quién soy en esta obra audiovisual. Esa ha sido siempre mi preocupación. Esa ha sido siempre mi pelea. Decir que los lectores cuando se pongan delante de la pantalla tienen que reconocer la novela que han leído. Y ese objetivo está cumplido. Y lo digo yo, que soy la madre de la criatura".

Que Amelia viviese con anterioridad en las páginas escritas por Julia Navarro y en la mente de quienes han leído el libro es algo que supone un plus de "responsabilidad" para Escolar. Ese peso los sintió al principio, aunque logró sacudírselo. La autora estuvo al tanto de todo lo que se hacía y le dio el visto el visto bueno proporcionándole "tranquilidad". Aún así, asume que habrá lectores para quienes su interpretación "no encaje con la visión que ellos tenían del personaje". Lo ve como algo normal, pero también confía en que "a medida que pasen los capítulos consigan abstraerse de eso y conectar conmigo y con el alma que he intentado darle al personaje más allá de la apariencia física o de cómo cada uno se la imagine". Su actuación es tan profunda, tan emocional y está hecha con tanto cuidado y sensibilidad que no deberían tener problemas en dejarse llevar.

Sin embargo, en la mente de Escolar no están solo los lectores, también tenía a "ese espectador que no se ha acercado a la novela, que quizá no le interesan las series de época o las historias de época, quizá las encuentra alejadas, que son un poco como cartón piedra (…) Hemos trabajado mucho teniendo a este espectador en mente. Yo espero, me encantaría y sería un logro para mí, que se acercara a la serie mucha gente que no ha leído la novela también".