Dolors Marín: "Francesca Bonnemaison formó a obreras que han sido modelo de mujeres emancipadas"

Francesca Bonnemaison (Barcelona, 1872) fue una pionera en la educación de las mujeres en una Barcelona sumida en los cambios sociales y políticos de finales del siglo XIX y principios del XX y todavía muy patriarcal. La aceleración de la industrialización, la Semana Trágica, la dictadura de Primo de Rivera, la República y la Guerra Civil son sólo algunos de los hechos que marcaron esta etapa en la vida de Paquita Verdaguer, como era conocida.

La feminista pionera Francesca Bonnemaison. — Cedida por la familia a la Diputación de Barcelona

"Es la primera mujer del mundo en la edad contemporánea que decide abrir una biblioteca para mujeres"

De padre cerdano -de la Catalunya norte- y madre barcelonesa, Bonnemaison nació en la tienda familiar situada en las Ramblas. La posición burguesa y una educación no habitual en la época le permitieron volcarse en su proyecto, iniciado con la Biblioteca Popular de la Dona en 1909. "Es la primera mujer del mundo en la edad contemporánea que decide abrir una biblioteca para mujeres".



Son palabras de la historiadora Dolors Marín, con quien conversamos sobre la figura de esta pionera emblemática tan olvidada en la actualidad. Recientemente ha publicado su biografía en una edición ampliada, Francesca Bonnemaison: Educadora de Ciudadanes (Diputació de Barcelona, 2023).

La biografía de Francesca Bonnemaison. — Público

Esta feminista conservadora captó las necesidades educativas de unas mujeres en muchos casos analfabetas, obreras y también burguesas, para quienes en 1922 abriría el Institut de Cultura: "Acabará formando una clase media de mujeres importante". El proyecto se truncó en 1940, con la incautación del edificio por parte de la Falange, y Bonnemaison se desvincularía de forma total.

¿Cómo se interesó por la figura de Francesca Bonnemaison?



Me interesaban las mujeres obreras, pero cuando las entrevistaba me encontraba con que muchas me decían que habían sido alumnos de la Cultura de la Dona, como se conocía en aquellos años [la iniciativa de Bonnemaison]. Decidí hacer un estudio porque había tanto silencio alrededor de su figura, nadie decía nada. Se hablaba mucho más de Carme Karr, Dolors Monserdà, que yo pensaba que eran de la misma cuerda y poco a poco me di cuenta de que no. Que Bonnemaison iba mucho más allá que sus amigas.

¿Por qué es todavía tan desconocida por el conjunto de la sociedad?



Se le ha castigado mucho porque a partir de 1936 apoyó a la derecha. Se exilió al principio de la guerra [civil] en Suiza y conspiró contra la República. Fue muy arrastrada por [Francesc] Cambó, era como su hijastro. Eran muy cómplices y Cambó conspira a favor de Franco. Esto les ha pasado factura, aunque ella después se desvincularía.

¿Con otros personajes que apoyaron el golpe de Estado también sucedió lo mismo?



No, esto no le ha pasado factura a [Josep] Pla ni a muchos otros, en cambio a ella sí. Se le ha querido invisibilizar porque era una mujer, no se tienen en cuenta las iniciativas de mujeres y para mujeres. Es la primera mujer del mundo en la edad contemporánea que decide abrir una biblioteca para mujeres. Muchos años antes de la que aparecerá en Londres y en Francia. Ella ya tiene un sentimiento de que existe una cultura de la mujer.



Francesca Bonnemaison de joven. - Fotografía de la familia cedida a la Diputación de Barcelona

No se queda sólo en biblioteca.



Primero abre esta biblioteca con un aire reformista pero poco a poco se va dando cuenta de todas las carencias que tienen las mujeres de su época y va multiplicando los cursos, las iniciativas... Ve que las mujeres deben avanzar y consigue, ella misma que ha hecho el camino hacia la emancipación, apoyar a las demás mujeres.

¿Qué es lo que la impulsó a ser pionera en esto, a pesar de ser conservadora?



Era una mujer muy lista, una gran emprendedora. Vio lo que estaban percibiendo las derechas católicas de aquellos años: empezaban a abrirse escuelas libres, ateneos racionalistas, donde los obreros formaban a las mujeres porque había un vacío importante, un analfabetismo obrero brutal... Fueron precisamente los libre pensadores, la gente de izquierdas, los socialistas, los anarquistas, que empezaron a abrir centros para que las niñas y las chicas aprendieran. Vio esta gran competencia por parte del movimiento obrero y decidió hacer lo mismo que hacían. Pensaba que si abrían una parroquia en la que las chicas fueran a coser, a leer revistas de moda, donde tuvieran patrones para hacer figurines, que es como comienza la Biblioteca, las chicas estarían allí recogidas y serían más fácilmente influenciables por la Iglesia. Pero se da cuenta de que aquellas niñas difícilmente podrán medir con un centímetro porque no saben leer ni escribir. Decide empezar a alfabetizarlas y aquello se le hace más grande.

¿Y qué hace?



Ve que muchas malviven con su salario y entonces piensa que algunas pueden optar a algo mejor. Empieza a introducir clases de matemáticas, de cultura general, de contabilidad... Acabará formando a muchas mujeres que serán funcionarias. De la Mancomunitat, de los ayuntamientos, incluso por las casas comerciales. Empieza a aparecer la figura de la secretaria, de la mujer contable. Con pocos años pasaremos de tener una Biblioteca que alfabetiza a niñas a tener una academia donde las mujeres aprendan contabilidad, idiomas... Todo lo que les hace falta para una vida profesional. Esto las hará dejar la fábrica.

¿Qué consecuencias tiene esto?



Terminará formando a una clase media de mujeres importante. Los hombres no quieren que las mujeres salgan demasiado de casa, ni aprendan. Pero como iban a una institución muy de a pie, con muchos curas, parecía una garantía de "no-contaminación obrerista". Irán chicas muy pobres pero también las de clases ricas de Barcelona. Ella acaba organizando un local grande donde instala peluquería, un bar y un restaurante, duchas... Las chicas podían ir allí a pasar el día en lugar de estar encerradas en casa. Se crean grupos de teatro, de baile, una coral... Está impulsando lo que sería un ateneo feminista. Había también las hijas de los libre pensadores.

¿Lleñó un vacío que había a nivel formativo?



Las mujeres no podían acceder a la universidad porque carecían de estudios intermedios. Enseñanza básica había, pero no academias que facilitaran lo que ahora sería un bachillerato. Ella lo hace. Las chicas aprovecharon esta plataforma y después algunas serán anarquistas, de ERC... muy opuestas a Bonnemaison. Ella cada vez avanza más: tiene un marido muy posesivo que le deja hacer pocas cosas [Narcís Verdaguer i Callís]. Cuando muere, en 1918, ella queda libre para hacer lo que quiere. Antes de casarse era ya una mujer rica, de la media burguesía catalana, tenía criadas, tenía tiempo. A partir de su muerte se dedica en cuerpo y alma a la Biblioteca. Se solidariza mucho con las demás mujeres.

Su proyecto pasa de Biblioteca Popular a Institut de Cultura. Se fue ampliando. ¿De qué forma fue modificando también el ámbito de actuación y sus objetivos?



Claustro de la parroquia de Santa Ana, primera sede de la Biblioteca Popular de la Dona (1909). — Cedida por la familia a la Diputación de Barcelona



Pasarán de reunirse en una rectoría en 1909 para copiar patrones a un local en la calle Elisabets a los tres o cuatro años, que también se les queda pequeño. Cuando su marido ya está muy enfermo, ella piensa que invertirá su dinero, porque no tiene hijos, para comprar un gran local para hacer el centro Bonnemaison. Ella ve que puede hacer mucho por las mujeres y compra este palacio del siglo XVI [en la calle Sant Pere Més Baix]. Pide dinero a los burgueses catalanes y cada clase lleva el nombre del beneficiario.

¿Qué perfil de mujer estudiaba ahí?



Entre otras muchas, Maria Sempere, y su madre, artistas de cabaret, habían ido. Yo tengo unas primas que fueron solteras toda la vida, y desde pequeña a una que era muy buena en mates la llevaron a estudiar allí. Siempre vivió de su salario, trabajaba de contable primero en el Potash y después en Nestlé. Eran chicas que ya destacaban y no tenían sitio donde ir a aprender. Un desastre. Eran mujeres muy feministas en su época, rompieron mucha normativa quedándose solteras, por ejemplo, viviendo de su salario. Mujeres que fueron resistentes, hicieron una militancia feminista importante, y durante el franquismo llevaron a cabo una resistencia antifranquista en sentido catalanista, al igual que la propia Bonnemaison.

¿Era habitual un espacio donde coincidieran chicas de diferentes clases sociales?



Para nada. Por un lado, encontramos un espacio interclasista, con diferentes horarios, los fines de semana para las chicas que trabajaban o vivían fuera y que venían expresamente. Las mujeres pagarán distinto, las pobres pagaban menos. Encontramos un espacio feminista, con el concepto de hoy en día, con profesores y profesoras reconocidos, y encontraremos también este espacio interclasista.

¿Cómo influyó el contexto, con un movimiento obrero barcelonés en auge y los choques con la derecha conservadora?



Bonnemaison viene de una familia catalanista, padre y abuelo tienen algunas publicaciones catalanistas. Cuando se casa con Verdaguer i Callís lo hace con el visto bueno de la familia, porque él es súper pobre pero está muy implicado en el catalanismo político. Además tiene prestigio porque es el primo de mosén Cinto [Jacint Verdaguer]. Influencia mucho el ambiente. Ella piensa, sobre todo en los años republicanos, que haber creado esta institución le permitirá ganar votos a favor de la Lliga Catalana, la derecha, que es el partido de Cambó. Y no, se estrellan completamente. Es cuando ella se equivoca, hubiera tenido que vincularse más a ERC, pero es muy católica y está muy influenciada por Cambó. A ver, si no igual la hubieran acabado fusilando...

¿Cuál es hasta hoy el legado que ha perdurado?



Sobre todo la transformación de las mujeres que asistieron al Institut, que pudieron vivir de su trabajo y que han sido un modelo en sus redes familiares, como mis tías. Obreras que han sido modelo de mujeres emancipadas. Muchassaldrán a la calle en 1936 a defender a la República. Algunas se fueron al frente, otras hicieron candidaturas políticas de izquierdas... Todo esto perduró en la memoria colectiva. Se ha diluido con los años, pero al igual que lo que ocurrió en la guerra y los primeros años de dictadura. Aún estamos en la tarea de recuperar la memoria histórica de todo esto.

La defines como una de las grandes políticas conservadoras de Catalunya. ¿Cómo encajaba esto con un cambio en el status quo cómo era incorporar a las mujeres a la vida pública?



Está rodeada de mujeres que piensan igual que ella. Es muy amiga de Rosa Sensat, que crea la Escola Activa, y que dice 'las mujeres, que aprendan, porque así no tendrán que quedarse con el primero que pasa'. Muchas mujeres se casaban para irse de casa o también para no morir en la pobreza. Una mujer soltera era un estorbo por la familia. Si pueden empoderarse, vivir de su salario, entonces son libres. Ella se rodea de mujeres que piensan de la misma forma, mujeres que serán las primeras bibliotecarias de Catalunya, por ejemplo. Ella crea la biblioteca y el sistema de desinfección de libros antes de que Eugeni d'Ors cree la escuela de bibliotecarias de Catalunya. Él le copia muchas de las ideas, pero ahora parece que Eugeni d'Ors lo creara. Es católica, realmente, porque es lo que se espera de ella, pero también es una mujer muy europea. Lee en francés y en inglés y está muy al día de lo que ocurre. Es progresista en ese sentido y no le representa contradicciones. Ella pasa olímpicamente de lo que pueda decir la derecha más arcaica, forma parte de una derecha más bien progresista. Esto le comportó muchas críticas pero aún así toma el derecho. Su educación ya no había sido la típica, sino que su padre la había llevado de caza, había hecho mucho excursionismo...

Alumnas en el Patio del Instituto de Cultura de la Dona, ya instalado en la calle Sant Pere Més Baix, en 1922. — Cedida por la familia a la Diputación de Barcelona, que autoriza su uso





¿Qué relación tiene con Francesc Cambó?



Bonnemaison era como su madre política. Cambó va a parar a su casa cuando hace de aprendiz de su marido. Él es huérfano y desde que tiene 15, 16 años se queda ahí a dormir, le invitan a las tertulias... Y cuando él empieza a hacer negocios, el tío se compra un yate, que le llama Catalunya, y pasea a Francesca por el Mediterráneo. Él la quiere como a una madre. Viven muy cerca: Cambó vive en lo que es ahora Foment del Treball, que en la Guerra Civil fue incautado por la CNT y era la casa de Durruti, y delante vivía Bonnemaison.

¿Y quiénes son sus amigas?



Tiene amigas que son mujeres músicas, o por ejemplo la dibujante Lola Anglada es una de sus grandes amigas. Le hará muchos dibujos para las revistas de la escuela. Todas son mujeres muy emancipadas. Burguesas, pero que viven de sus trabajos. También conoce a marquesas, pero no se lleva con ellas.

Más allá de la educación, también fomentaba el deporte. ¿Qué implicaba la práctica de deporte para las mujeres en esa época?



Anna Maria Martínez Sagi es los años que empieza a destacar como atleta, en la década de los 30. Durante la dictadura de Primo de Rivera, las mujeres sólo podían hacer deporte en los centros excursionistas anarquistas. Que las mujeres pudieran practicar deporte libremente sólo lo podrán hacer en el centro Bonnemaison y en el Centre Excursionista de Catalunya, que le pone una medalla a Francesca por todo lo que está haciendo a favor de las mujeres y el excursionismo. La derecha no se plantea en absoluto ni que las mujeres puedan llevar pantalón corto, es una herejía. No quieren. El cuerpo de la mujer debe estar tapado.

Curso de deportes en la playa de la Barceloneta, espacio reservado para las alumnas del Instituto de Cultura de la Dona. — Cedida por la familia a la Diputación de Barcelona





¿Cómo altera la Guerra Civil la vida de Bonnemaison?



Marcha al exilio muy al principio, tiene miedo. Cambó es monárquico. Sabe que a algunos destacados católicos les buscan. Como su marido había declarado en contra de [Francesc] Ferrer i Guàrdia, y por eso le matan, a ella le puede llegar... Yo creo que no le hubieran hecho nada, pero... A Folch i Torres no le hicieron nada, por ejemplo, tampoco a otra gente muy destacada de la cultura. Quizá influenciada por Cambó, se marcha a Suiza. Recibe toda la correspondencia dirigida a Cambó y el dinero que va a parar a Franco. Cambó, por no implicarse, dice que se lo envíen a ella. Pienso que la manipula un poco, ya es una anciana... Cuando ella puede volver, pasa olímpicamente de eso. Cambó no vuelve y ayuda a Franco, al igual que Joan March, son sus dos grandes banqueros. Le ayudan con la pasta pero él después ve que no encaja en este proyecto. Porque él es un negociante. Debe quedar horrorizado también de las matanzas, la represión a la cultura...

¿Y qué ocurre con el Institut?



Durante la guerra, la Generalitat incauta al Institut y preserva la biblioteca. Cuando acaba, pasa a manos de la Falange y depura la biblioteca. No se aviene al modelo de nueva mujer fascista que quieren promover. Se lo queda la Falange y la Diputación, que claro, estaba en manos de los falangistas. Lo toman. Las diputaciones son las nuevas autoridades franquistas. En 2003 las mujeres lo reclaman como sede y comienza la Bonne.

¿Y entonces en qué papel queda Bonnemaison?



Cuando regresa, se desvincula de su obra. El proyecto a partir de 1940, cuando lo toma la Falange, no tiene nada que ver. Bonnemaison aquí da un paso muy elegante que es desvincularse totalmente del proyecto. Es un espacio donde las mujeres van con uniforme, con un control patriarcal total, todos los profesores son del Movimiento... Tampoco se enseña nada que lleve a las mujeres a una emancipación. Infantilizan a las mujeres. Hay una negación del catalanismo, que es algo que ella había llevado muy adentro... Durante la dictura de Primo de Rivera, en la que el catalán está prohibido, ella da las clases en catalán. Todo esto no se explica y la salva mucho como feminista y como mujer de ideas.

¿Se implica de algún modo en la resistencia antrifranquista?



Hace algo que es que da dinero a Montserrat. Haciendo las fiestas de entronización de la virgen, un rollo católico, pero que sirve para que haya una primera manifestación de los primeros esbarts dansaires, corales, bastoners... Una fiesta catalanista. Con la excusa de la Virgen vuelven a hacer cultura catalana. Vuelve a vincularse a hacer catalanismo político, porque ve que el proyecto fascista ha acabado con la cultura catalana y la mujer, los dos ejes de su vida.

¿Cómo es el fin de su vida?



Ella no se jubila, es activista hasta el fin. Se mantiene en un reducto catalanista resistente. Pero ni el catalanismo la ha reconocido. Era una mujer muy importante en el imaginario colectivo de los barceloneses. Cuando muere, fue un entierro masivo. Formó a cientos de mujeres, era una mujer muy querida. No sé porqué no la han recuperado y sí lo han hecho con franquistas como Pla o Carles Sentís, que entró con los ejércitos de Franco. Porque es una mujer, porque nunca ha interesado investigar a mujeres... No nos gusta ella pero tampoco sabemos de las mujeres de izquierdas.

¿Y por qué todo esto?



Porque es mujer. No les interesa. Han reconocido a Salvador Espriu, por ejemplo. Pero ella como tiene poco escrito, sólo algunos discursos... Han reivindicado a Rosa Sensat sólo los pedagogos. Nunca han reivindicado a Lola Anglada. Todas estas mujeres republicanas, nadie las ha reivindicado. Estamos muchas historiadoras en esto. Somos pocas, y además no hay apoyo en la investigación. Sí que ahora por ejemplo han puesto muchos nombres de ellas en las calles, pero apenas tenemos documentación. Hay mujeres que han ido investigando y por suerte tienen a alumnas o amigas que siguen.