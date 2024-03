Estrenos de cine Los estrenos de esta semana viajan del existencialismo francés, a una distopía, pasando por una secuela monstruosa

Estos son los principales estrenos de esta semana: 'The Beast (La bestia)' de Bertrand Bonello, 'Puan' de María Alché y Benjamín Naishtat, 'Las cosas sencillas' de Eric Besnard, 'Godzilla x Kong: The New Empire' de Adam Wingard y 'Ride On' de Larry Yang.