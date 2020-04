Un evento cultural que cobra por nada. Pero nada de nada, sin contraprestación alguna más que salvar a algún creador cultural de nuestro gusto. Es la iniciativa que, en pleno confinamiento, han puesto en marcha el Ayuntamiento de Praga junto a GoOut, una empresa de eventos culturales, para tratar de paliar los efectos de las cancelaciones masivas en toda República Checa y en especial en la capital, una de las, valga la redundancia, capitales culturales de Europa.

Chequia es uno de los países que ha anunciado que levantará restricciones con más adelanto. Se espera el plan de salida del confinamiento para el próximo lunes 20 de abril, pero esta semana ya se han levantado algunas prohibiciones, entre otras y con cierta polémica la reapertura de las estaciones de esquí. Sin embargo en lo que a eventos culturales como óperas, teatros, conciertos o festivales se refiere, no hay fecha de vuelta y se duda que llegue antes del verano.

En Chequia se han organizados diferentes conciertos y otros eventos online de manera gratuita para todos los públicos

En la ciudad del Teatro Negro y el Teatro de Marionetas, donde Mozart estrenó Don Giovanni y se rodó la película Amadeus, además de nacer Antonín Dvorak, una de las capitales de la música clásica y la cultura en Europa muy volcada al turismo cultural, el impacto es grande. En concreto la empresa GoOut vio en pocos días como o se cancelaban o ellos mismos se veían obligados a cancelar los eventos para tres meses.

Al mismo tiempo la concejal de Cultura del Consistorio praguense, Hana Třeštíková, se encontraba con los numerosos teatros e instituciones municipales mano sobre mano y sin ingresos, por no mencionar la situación de miles de parados del sector cultural que se perdían la temporada alta y no sabían cuando volverían a tener algo parecido a un sueldo.

En la presentación de la iniciativa a comienzos de mes, la edil valoró el esfuerzo de los músicos y otros artistas checos que, como en otros países, han organizados conciertos o eventos online de manera gratuita, y recordó "que muchos de ellos han visto como sus ingresos se veían reducidos a cero".

El mecanismo que han ideado es sencillo. En el fondo no es más que una donación, pero muy bien vestida. Desde la web de Go Out se ha creado el evento Festival of Nothing 2020, repleto de diferentes actuaciones, que responden o bien a conciertos u otro tipo de actividades ya previstos para estas fechas pero cancelados por la pandemia o a instituciones que se ven en dificultades y piden ayuda. La clientela puede seleccionar la fecha y el lugar que quiere –balcón, platea, primera fila–, que incluyen en el precio de la entrada.

La media de precios del NIC2020 o ‘Nothing 2020’ oscila entre las 5000 coronas checas, algo menos de 200 euros, y las 20, unos 77 céntimos de euro. El día 1 de mayo como fecha límite se repartirá lo recaudado entre los grupos, compañías, empresas e instituciones culturales que se han apuntado.

Aunque la iniciativa comenzó como un asunto exclusivamente praguense, eventos previstos en toda República Checa se han ido sumando, de manera que ahora cubre prácticamente todo el país. Festivales como el Metrónomo Praga o el Colours of Ostrava están en entredicho a pesar de sus fechas veraniegas, así como cualquier actividad de las previstas entre medidas de marzo y prácticamente agosto y toda la programación de los numerosos teatros y salas de conciertos de la ciudad. Entre las instituciones presentes se hayan salas como Futurum Music Bar, Cross Club, Jatka78, KinoDlabačov y teatros más conocidos como Divadlo Archa, Lucerna Music Bar o Kasarna Karlin.

Lectura política

Třeštíková fue elegida en 2018 presentándose por el Distrito de Praga 7 como cabeza de una candidatura independiente. En la actual corporación praguense gobierna el Partido Pirata checo, de centroizquierda, con el alcalde Zdenek Hrib a la cabeza, apoyado por los votos de candidatos independientes y partidos de nueva creación como el liberal Top09. El gobierno municipal se ha destacado por su sesgo europeísta y anticorrupción, tratando de regular la burbuja del alquiler y combatiendo el turismo invasivo.

La concejal Třeštíková admite que la inspiración directa del Festival of Nothing "surgió para responder a las injustas declaraciones del Presidente Zeman"

Hrib y sus ediles también han apoyado las numerosas manifestaciones que en 2019 pidieron la dimisión del actual primer ministro, el conservador Andrej Babis, investigado por desvío de fondos europeos a sus propias empresas. Babis es uno de los líderes de Europa Central que más crítico se ha mostrado con la UE durante la crisis del coronavirus, y tanto él como el presidente de la República, el socialdemócrata Milos Zeman, se han descolgado con polémicas declaraciones sobre los artistas checos.

Zeman, famoso por sus habituales salidas de tono, en concreto llegó a calificar a los artistas checos que habían pedido ayudas específicas al gobierno de "vagos y quejicas". La concejal Třeštíková lo admite como inspiración directa del Festival of Nothing: "en parte esta idea surgió para responder a las injustas declaraciones del Presidente Zeman. Quiero enseñarle que vamos a estar apoyando a nuestros creadores, porque ahora mismo ellos no están ayudando de todas las formas que pueden y nosotros los vamos a ayudar a ellos".

Las encuestas señalan al Partido Pirata, actualmente tercero en representación en el parlamento checo, como segundo en intención de voto, con posibilidad de reeditar una coalición que desbancase al ANO (Alianza de Ciudadanos Descontentos, las siglos significan ‘Sí’ en checo) de Babis en 2021.