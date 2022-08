Así han sido los MTV Music Video Awards de 2022

Vídeo del año: All too well (10 minute version), Taylor Swift



Artista del año: Bad Bunny

Mejor grupo del año: BTS

Canción del año: Happier than ever, Billie Eilish

Álbum del año: Harry's house, Harry Styles

Mejor artista emergente: Dove Cameron

Mejor colaboración: Industry baby, Lil Nas X y Jack Harlow

Mejor canción pop: As it was, Harry Styles



Mejor canción de hip hop: Do we have a problem, Nicki Minaj y Lil Baby

Mejor canción rock: Black summer, Red Hot Chilli Peppers

Mejor canción alternativa: I wanna be your slave, Maneskin

Mejor canción latina: Envolver, Anitta



Mejor canción R&B: Out of time, The Weeknd



Mejor canción Kpop: Lalisa, Lisa

Canción del verano: First class, Jack Harlow