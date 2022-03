Jim Carrey arremete contra Will Smith y llama "cobarde" a la industria de Hollywood que lo aplaudió

Jim Carrey criticó el martes la actitud de Will Smith por el bofetón que le propinó al comediante Chris Rock en la 94ª edición de los Premios Óscar. Además, declaró que "se puso enfermo" al ver la ovación que recibió el protagonista de El método Williams cuando ganó la estatuilla a Mejor Actor.

"Hollywood es masivamente cobarde y realmente pareció una clara indicación de que ya no somos el club de los guays", añadió en CBS Mornings el famoso intérprete de El show de Truman.

Durante la gala, Chris Rock hizo una broma sobre el trastorno autoinmune de alopecia que sufre la actriz Jada Pinkett, esposa de Smith. La burla no gustó a su marido, que decidió levantarse de la mesa para abofetear al cómico delante de todos los invitados. Aunque en algunos países el momento fue censurado, el vídeo del incidente ha sido compartido por todo el planeta.

Jim Carrey también aseguró que si fuera él, habría denunciado a Will Smith por 200 millones de dólares. Por su parte, Chris Rock ha rechazado la presentación de cargos contra el actor, según Carrey, porque "no quería el engorro".

El ganador del Óscar publicó el lunes unas disculpas en redes sociales. Por su parte, Chris Rock continúa sin hacer declaraciones.

"No tengo nada en contra de Will Smith", quiso aclarar Carrey. "Pero no fue un buen momento. Empañó el momento de brillar de todo el mundo. Mucha gente trabajó muy duro para llegar ahí." Por esta razón, consideró que la actuación de Smith fue "egoísta".