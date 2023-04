Juanma Sayalonga, codirector de 'Eterna': "El legado de Gata Cattana es incalculable"

Juanma Sayalonga es codirector de Eterna –junto con David Sainz–, una película sobre Ana Isabel García Llorente, Gata Cattana, rapera y poeta de Adamuz (Córdoba), fallecida demasiado pronto, con 26 años de edad, que dejó una obra breve, muy potente y profunda, que ha causado un fuerte impacto en la música urbana y que bebe de fuentes modernas y clásicas. En sus composiciones, cargadas de Andalucía, aparecen como una más las heroínas griegas Lisístrata, Antígona…

En esta entrevista Sayalonga, cuya obra, que se estrenó en cines a principios de marzo, en una estrategia escalonada que desembocará en las plataformas digitales, nació por crowdfunding –luego ya obtuvo el apoyo de Canal Sur–, asegura que "el legado que deja Gata Cattana es incalculable".

¿Cómo llega a Gata Cattana? ¿O cómo llega ella a usted?

Nos conocimos en un chat del messenger en el que estábamos colegas en común del ambiente del rap… Mas tarde nos desvirtualizamos, si no recuerdo mal, en una jam en Bujalance (Córdoba). Recuerdo que en esa época me pasaba alguna prueba que grababa en su casa con el micro del ordenador, y pensaba "¿de verdad esto es lo primero que está haciendo?" lo flipaba con ella, ahí supe que iba a acabar haciendo temazos.

¿Por qué decide hacer un documental con Gata Cattana como protagonista?



Era una persona que me había inspirado muchísimo y le tenía un gran afecto. Tenía puestas muchas esperanzas en lo que estaba haciendo porque estaba cambiando muchas cosas, a muchos niveles. En aquel momento sentí miedo de que todo lo que había hecho se quedase en un limbo entre tanta sobreinformación, y movido por ello, empieza la aventura del documental. Al final, el tiempo nos ha ido demostrando que ese miedo fue irracional, porque su figura no ha parado de crecer desde entonces y no hemos dejado de ver manifestaciones artísticas y culturales de todo tipo entorno a ella, el documental es algo más, para acercar a la gente a conocer a Gata Cattana, y está cumpliendo su objetivo, así que estamos muy felices.

¿Qué ha descubierto en el proceso de elaboración del documental, como autor y sobre ella como artista?

He aprendido muchísimo, esto ha sido un aprendizaje constante y estoy muy agradecido, a todo el equipo, sobre todo a David Sainz que ha codirigido conmigo el proyecto con todo su talento y generosidad, y a Teresa Segura, la productora.

Sobre Ana he descubierto que empezó cantando flamenco, no lo sabía y fue bonito descubrirlo, el recorrer los lugares por los que ella había pasado y sobre todo conocer y reencontrarme con la gente que la rodeaba y la quería, es de las cosas que más me llevo de todo esto.

¿Qué legado artístico cree que deja Gata Cattana y cuáles son sus elementos fundamentales?

El legado que deja Gata Cattana es incalculable, ha dignificado la poesía dentro de la música urbana, ha acercado a mucha gente a la poesía a través de sus poemas y su participación en los Slam Poetry, su discurso puso encima de la mesa debates que aún no se estaban dando, fue motor en el auge de los movimientos feministas, abrió puertas a otras personas en el rap y sobre todo abrió los ojos a mucha gente, es una referente para las nuevas generaciones.

¿Cómo se desenvolvía ella, feminista y reivindicativa, en el mundo del rap?



Cuando empezó había muy pocas referentes femeninas dentro del rap, por eso cuando una chavala se expresaba y empezaba a hacer cosas, se le comparaba con la Mala Rodríguez o Arianna Puello, aunque tuviese un estilo muy diferente, porque no había muchas mas mujeres visibilizabas en el rap, y cuando una empezaba a moverse se le miraba con indiferencia o bien como un objeto. Lo interesante de Ana es que estando rodeada de hombres en un mundo tan masculinizado como el rap, de una forma sutil y muy inteligente conseguía cambiar su entorno, y eso a su vez le posibilitaba cambiar espacios mas grandes.

Aunque queda mucho por hacer entorno a la visibilidad de la mujer en el rap, Gata Cattana a roto gran parte de esa barrera.

Ella era una poeta conocedora del mundo clásico, ¿qué tienen los antiguos griegos que nos hablan hoy de tú a tú? ¿Qué le decían a ella?

Le decían que el mundo no ha cambiado a día de hoy, que siguen ocurriendo las mismas cosas en un contexto actual, y que reflexionemos sobre ello, es importante conocer la historia para entender bien el presente.

¿Un pueblo andaluz, Adamuz, fuera en principio de los circuitos del rap, cómo llega Gata a esa forma de expresión? ¿La poesía lleva al rap?

Cuando se fue a estudiar al instituto a Montoro, un pueblo cercano a Adamuz, conoce a Marga, una chica que escuchaba rap, de la que muy pronto se hizo amiga. Le gustó tanto que supo que eso era lo que quería hacer.

¿Qué influencia tiene Andalucía, qué peso tiene en sus canciones?

Muchísimo, su obra está impregnada de andalucismo, desde relatos como Jazmines donde habla de la idiosincrasia de la gente de su pueblo, hasta canciones como Yerma en la que habla de las raíces. En sus letras usa de forma consciente muchas expresiones que usamos en Andalucía y que están en culturalmente arraigadas.

¿Qué artistas han recuperado su antorcha, sus poesías o se declaran hoy influenciadas por su arte?

Se me viene a la mente, J.O.H.A, que era su amiga y la tiene presente en muchas sesiones, Las Ninyas del Corro o Tribade, que han pinchado muchas canciones suyas en sus conciertos y las nombran en sus temas, también para Sara Socas por ejemplo, fue una referente. Pero no solo en el ámbito del rap, también podemos ver a Queralt Lahoz o Pedro Pastor versionando canciones suyas en los conciertos, y mucha gente de la poesía recogiendo referencias en sus poemas.

Las semillas que ha alimentado han crecido, y lo seguirá haciendo.