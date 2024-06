Julen: "Espero no hacer nunca música en castellano con un objetivo comercial, si la hago que sea por valor artístico"

Estudiaste publicidad. ¿A qué te querías dedicar?

Siempre me he querido dedicar a algún oficio que tuviera que ver con la creatividad. En realidad elegí la publicidad porque la descubrí como asignatura del bachillerato, relacionada con el mundo de la comunicación audiovisual. Me gusta el cine, me gusta la comunicación y me gusta la creatividad o el diseño gráfico. Tiré hacia aquí, a pesar de que la música siempre ha estado de fondo, como un hobby y no ha sido hasta hace pocos años que he podido convertirla en un oficio de verdad.

¿Cuando empiezas a tocar la guitarra y a cantar?



Empiezo a cantar desde que tengo memoria. Siempre he cantado mucho en casa y siempre me ha gustado muchísimo, pero empecé a tocar la guitarra a partir de los 17 años cuando hacía de monitor de esplai. Y en la escuela también, había la típica banda de música, donde faltaba un teclista y decidí ponerme a probar, a tocar las teclas del piano.

¿Con qué intención empiezas a publicar vídeos en las redes?



"Los primeros años que estuve publicando vídeos eran únicamente para mi círculo de amigos y familia"

Al principio para enseñárselos a mi familia y a mis amigos. De hecho, empecé a colgar videos con 18-19 años iniciando la universidad. Ya no solo estaba en casa tocando yo por mi cuenta o tocando en el esplai, sino que de repente pensaba que quizás me gustaría grabar más de un instrumento o grabar más de una voz. Y me hacía ilusión poderlo enseñar porque no siempre tienes ocasión de hacer conciertos y aun más cuando empiezas. Los primeros años que estuve publicando vídeos era únicamente para mi círculo de amigos y para mi familia porque era una forma de comunicarme y de expresarme.

Y cuando ves que empiezan a tener éxito, ¿qué piensas?



Al principio fue muy progresivo porque quizás ya han pasado diez años de los primeros vídeos que empezaron a tener éxito y no tenían la repercusión que han tenido los últimos dos o tres años. Al principio, sencillamente me sirvió como fuente de conexión con otros artistas. Gracias a colgar videos en YouTube versionando canciones, me llamaron para formar parte del grupo vocal In Crescendo, con el que fuimos al programa Oh Happy Day, de TV3. Pero en cambio, en postpandemia algunos de mis vídeos más enfocados a TikTok o Instagram empezaron realmente a tener una repercusión más bestia y una viralidad que no me hubiera imaginado nunca. Me hacía mucha ilusión al principio pensar que lo que hacía no solo les gustaba a mis amigos porque me quieren o a mi familia, también hay más gente fuera que me quiere seguir y que quiere ver más contenido, que quiere ver canciones, sean versiones, sean canciones mías, sean imitaciones, sean vídeos de parodia.

Empiezas muchos videos diciendo 'Me habéis pedido que haga una canción...' donde usas el estilo de grupos catalanes con una letra creada por ti. ¿Cómo surge la idea?

Realmente, la idea nació como una cosa más, porque hacía canciones y vídeos de muchos tipos, algunos sencillamente versionando, otros escribiendo letras un poco estúpidas,... La idea de empezar a imitar o hacer unas adaptaciones algo más cómicas fue porque siempre me ha gustado mucho el humor y fue como un ejercicio para probar una cosa nueva y lo hago para enseñarlo a mis amigos y a mi familia, realmente una cosa muy interna.

En el momento en que te planteas el formato de vídeo, que sea cortito, que sea más rápido de consumo, sí que hay una visión de decir: ostras, quizás esto va bien para que de repente haya más gente que me conozca más que no si cuelgo una canción que dura cinco minutos. Pero la idea era sencillamente tener un reto divertido, pasármelo bien y ponerme a prueba, también a nivel musical. También para ver si podía conseguir sonar como los grupos que he seguido siempre o que de más adolescente he escuchado muchísimo y he ido a sus conciertos.

Todas las versiones las haces en catalán. ¿Te has planteado hacerlo en castellano o en otras lenguas?



"Hasta los ocho años no llegué a Catalunya, pero el catalán es el idioma en el que pienso"

Por mí no es una barrera hacerlo en otros idiomas porque yo soy nacido en Bilbao, hasta los ocho años no llegué a Catalunya y allí me crie básicamente en castellano y en eusquera. Son lenguas que también las reconozco como mías y las tengo en mi día a día. Lo que pasa es que en el momento en que empecé a cantar o a aprender música, mi entorno era catalanoparlante, yo también y, además, la conexión que tengo musicalmente con el catalán me hace más fácil expresarme y componer. No solo las versiones, mis canciones me salen en catalán porque es el idioma en que pienso, realmente. También me gusta la sonoridad que tiene el castellano o que tiene el eusquera o el inglés, entonces no diré aquello de: "no haré nunca canciones que no sean en catalán" porque también me gustan las otras lenguas. Ahora bien, espero no hacerlo nunca con un objetivo comercial. Si lo hago, que sea por valor artístico o porque sencillamente me apetece.

Muchos creadores de contenido coinciden en que hacerlo en catalán puede ayudar a fomentar el uso de la lengua. ¿Qué piensas sobre ello?



Creo que ahora mismo los que creamos contenido tenemos una responsabilidad de utilizar el catalán e intentar acercarlo a todos los tipos de público. Cuanto más contenido se haya generado en el idioma más estará normalizado y podrá llegar a todos los espacios posibles. Igual que puede estar en el doblaje de las películas, o en los subtítulos de una plataforma digital, o a la hora de leer libros, o a la hora de ir a ver teatro. A veces hay gente que asocia el catalán a entornos más corporativos, como la escuela, o quizás entornos familiares, pero no de amistad o de ocio. También ayuda el hecho de alejar la idea del catalán estricto, tener cuidado de catalán, hablarlo lo mejor posible, por supuesto quererlo muchísimo pero no ser restrictivos con la gente que no lo habla perfecto, dar la bienvenida a todo tipo de catalanoparlantes.

Has publicado un disco y hecho una gira para presentarlo. ¿Te habías imaginado que podrías dedicarte profesionalmente?



Ni mucho menos me lo hubiera imaginado. Cualquier persona que aprecie la música puede soñar con hacer conciertos o hacer discos. Está siendo todo un regalo porque en ningún momento me hubiera planteado hacer un cambio de vida como hice, de dejar un trabajo y centrarme en hacer canciones, hacer música, hacer comunicación en las redes. Yo lo estoy viviendo como un camino muy difícil pero muy ilusionante y que, al final, responde también a la trayectoria de ir trabajando poco a poco. Para mí responde a una trayectoria que, gracias a las redes, se ha podido elevar muchísimo y ha podido hacer que mucha más gente me conozca, que gente confíe en mí, que me den oportunidades y ahora mismo me siento un privilegiado de poder vivir exclusivamente de la música y de la creación de contenido.

¿Te han surgido muchas colaboraciones a raíz del éxito en las redes?



En el mundo de la música, de la comunicación, ha sido todo de forma bastante natural y bastante rápido y fácil. Siento que es todo muy familiar, entonces no es tan difícil coincidir, sea con otro artista o sea con una televisión, con una radio... Yo he tenido la suerte que les gustó lo que hacía en las redes y programas como puede ser La tarda de Catalunya Ràdio o el APM me llamaron y me pidieron colaborar con ellos. Una suerte, un privilegio. Las colaboraciones con otros artistas o creadores de contenido son más fáciles, lo más chulo es que todo es muy familiar. La gente está dispuesta, tiene ganas. Tenemos casi el deber de hacer estas colaboraciones porque es una forma de tejer este universo audiovisual y de contenido en las redes en catalán que podemos llegar a ser referentes para muchas personas que están empezando a aprender la lengua o para gente joven en general.

