Julia Otero deja las tardes de Onda Cero a Jaime Cantizano y se pasa al fin de semana

La periodista Julia Otero ha confirmado este martes que cambiará de franja horaria en Onda Cero, pasará de hacer un programa diario por las tardes, a hacerlo durante las mañanas del fin de semana. Al espacio que ocupa actualmente la presentadora pasará Jaime Cantizano.

"A partir de la temporada que viene me voy a ocupar de las mañanas del fin de semana, de ocho a 12 del mediodía", ha confirmado en la edición de su programa Julia en la onda de este martes.

La propia Otero fue la que solicitó este cambio para tener la oportunidad de "vivir", según ha afirmado durante su programa. "Tras semanas de encajar piezas afortunadamente hemos llegado a un acuerdo que implica a dos personas, porque Jaime Cantizano pasa a hacer las tardes en Onda Cero", ha asegurado.

El cambio no se producirá hasta después del verano, ha señalado la presentadora. Cantizano, por su parte, presenta el espacio de TVE Mañaneros, cuyo contrato acaba este abril y está en negociaciones para renovarse hasta el fin de temporada.

"Es un reto que me hace muchísima ilusión. Vamos a llevarnos lo que mejor encaje en el fin de semana. Lo sabía mi gente, la gente del equipo. Pero los colaboradores no. Ojalá nos reencontremos allí con todos los amigos de la tarde. Es un poco menos de tiempo, pero de eso se trataba, de vivir. No me da la vida, no puedo leer todos los libros que quiero, ver todas las series que quiero. Enseguida me quedaré sin tiempo también, pero ya veremos todo eso es en septiembre. Falta mucho, pero es un futuro muy ilusionante. Es un cambio. Y los cambios siempre vienen muy bien. Agradezco enormemente a Onda Cero y a Atresmedia que atendiesen esa petición que recibieron con mucha sorpresa, fueron digiriendo y al final han hecho posible", ha explicado.