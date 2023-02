Juliette Binoche recibirá el Goya Internacional en Sevilla

La actriz francesa Juliette Binoche recibirá el Goya Internacional en la edición 37, organizados por la Academia de Cine española, que se celebrarán en Sevilla el 11 de febrero. La institución reconoce "su extraordinaria trayectoria y su apuesta por autores arriesgados, plasmada en un buen número de interpretaciones inolvidables", según han anunciado en sus redes sociales.

Binoche es referente del cine europeo y protagonista en producciones internacionales. Ha sido reconocida en los Oscar por su trabajo en El paciente inglés, además de recoger premios como el César y el Bafta. También ganó el premio a la Mejor Interpretación Femenina en el Festival de Cannes por su papel en Copie conforme, además de en los festivales de Berlín y Venecia, y el Premio Donostia del Festival de San Sebastián.

La Academia eligió a la actriz por ser "una figura extraordinaria del cine mundial, que ha interpretado personajes inolvidables que ya son parte de nuestra memoria y de nuestro presente".

La actriz protagonizó la película Avec amour et acharnement (Fuego), de Claire Denis, con la que ganó el 70 Premio Donostia del Festival de San Sebastián en 2022. La cinta es un retrato del deseo femenino. Binoche habló así de su personaje en la entrega de estos premios: "No pide permiso para ser libre porque las mujeres no tenemos que pedir permiso para ser libres. Necesita explorar, el cuerpo es suyo."

Binoche, que también participó en la famosa serie The Staircase, cumple 40 años en pantalla. La artista comenzó su carrera en la película Liberty Belle, de Pascal Kané.

Cate Blanchett, la primera en recibir el Goya Internacional

Binoche sucederá a Cate Blanchett, que fue la primera figura en recibir este reconocimiento. La actriz, durante la gala del año pasado, remarcó que este galardón "viene de una cultura cinematográfica tan rica, cuya influencia llega a todas partes del mundo". La intérprete recibió el premio de la mano del director Pedro Almodóvar y Penélope Cruz, ambos con una enorme proyección internacional al igual que la australiana.

"Cuando estaba en el instituto vi la obra de Buñuel y eso cambió por completo cómo veía el mundo", comentó Blanchett en forma de agradecimiento. La artista añadió que, desde entonces, le "atrae potentemente el lenguaje visual del cine español".

El 2022 ha sido un buen año para Blanchett, que ha sido nominada una vez más en los Oscar a Mejor Actriz. La artista opta a esta premio después de su interpretación en Tár, la película que cuenta la historia de una famosa directora de orquesta. La australiana, esta ocasión, se disputará el galardón con Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes) y Michelle Williams (Los Fabelman).

Tras una carrera con más de 45 películas a sus espaldas, Blanchett se ha convertido en una de las figuras más laureadas de la industria. En su palmarés cuenta con dos premios Oscar: Mejor Actriz de Reparto por El aviador (2007) y Mejor Actriz gracias a su trabajo en Blue Jasmine (2014).