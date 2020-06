Para quienes no están familiarizados con la Costa del Sol el concepto de thriller nórdico rodado en Fuengirola puede sonar a idea loca. Sin embargo, como explica Fran Perea, protagonista de Kosta (The Paradise), "las colonias allí son bien conocidas, es algo que tienes integrado" si eres de la zona. Y una de esas colonias a las que hace referencia en su entrevista con Público es la finlandesa, donde se ambienta la serie escrita por Matti Laine y dirigida por Marja Pyykkö. Los dos primeros episodios bastan para dejar patente que la combinación encaja a la perfección. Como gancho, los asesinatos producidos en ese pequeño enclave.

Producida por THE MEDIAPRO STUDIO, la cadena pública finlandesa YLE y la productora MRP, más allá de ese concepto inicial tan exótico "al final todo tiene que ver con la trama", como señala su también protagonista María Romero. Esta es la de unas muertes que posibilitan la colaboración entre la policía de aquí y la de allí dando lugar a la singular pareja formada por el agente Andrés Villanueva (Fran Perea) y la inspectora Hilkka Mäntymäki (Riitta Havukainen). Dos personajes opuestos en muchos sentidos que encuentran en sus diferencias culturales, generacionales y metodológicas la combinación perfecta para sacar adelante la investigación. Como señala Perea, esa mezcla provoca que se den "las suficientes diferencias como para que resulte interesante juntarnos y que pasen cosas".

En este sentido, el actor Óscar Zafra reconoce que "a nosotros nos pilla Finlandia más lejos que Fuengirola a los finlandeses", pero que "la trama tiene todo el sentido del mundo". La simbiosis entre ambas comunidades enriquece lo que se cuenta en muchos sentidos y forma parte de ese "mundo en el que ahora las historias son más globales" y las fronteras se diluyen. Aunque la acción no se limita a lo que ocurre en la Costa del Sol y el thriller propiamente dicho, la vertiente finesa de la historia tiene mucho peso y sirve de contrapunto a la parte más policial dotando de un equilibrio dramático con trasfondo al guion.

La serie combina las tramas de Finlandia y la Costa del Sol

"No se queda solo en los asesinatos. A mí, al menos, me parece muy interesante la combinación que hay con toda la trama de Finlandia y que contrasta con lo que va ocurriendo en la Costa del Sol, que quizás es la parte más del thriller, y cómo se van fundiendo las dos", avanza la debutante María Romero. Y ahí, en las escenas rodadas en Oulu es donde la inspectora Mäntymäki tiene una vida al borde del retiro profesional y realmente compleja en lo personal.

El personaje al que interpreta Fran Perea, quien cuenta que llegó a Kosta porque uno de sus responsables había visto Los Serrano y le tenía en mente, ejerce como bisagra entre ambos mundos. "Él tiene un doble papel en ese sentido, porque tiene el papel de estar vinculado a la comunidad finlandesa por una serie de circunstancias que no podemos contar y luego su trabajo en este caso le obliga a estar de nuevo conectado. Hay una parte personal y otra profesional. Cuando empiezan a ocurrir esos crímenes y viene la policía finlandesa el orden lógico empuja a que yo sea el que vehicule el asunto", resume el actor malagueño.

Kosta es un thriller y, como tal, incluye en su receta muertes, un caso por investigar, una trama criminal detrás por desvelar y alguna que otra persecución. Pero, más allá de eso, Perea pone en relieve que "los personajes están muy bien dibujados, los entiendes tan bien, te puedes identificar con ellos de una manera o de otra. Al final es una serie de personajes y eso se agradece por parte del actor, cuando no tiene que estar inventando porque está en el texto". ¿Acción? Algo ahí, pero sin excesos. "La gente a la que le gusta la acción la puede disfrutar, pero no es Arma Letal. No es una serie solo de acción. Está muy apoyada en los personajes, pero sí que hay algunas cosillas", avisa su protagonista.

Con un equipo formado tanto por españoles como por finlandeses, los tres actores coinciden en que al final lo que se ve en la pantalla es, en cierta manera, el reflejo de lo que ocurrió durante el rodaje. Los espectadores que se decantan por series y películas en versión original verán como en una misma escena –como ocurría durante la grabación– se pueden escuchar diálogos en los que se mezclan español, finés e inglés. "Cambiar de idioma es un extra de concentración, pero integrarlo no fue complicado porque nuestra realidad era así. Eso fue más natural", recuerda Perea. "Todo eso se convertía en una especie de código y de juego. Son tres músicas completamente diferentes", añade Zafra.

Zafra estrenó La víctima número 8

Kosta llega ahora a España, a través de Orange TV, tras su estreno finés el pasado mes de febrero donde llegó a alcanzar un 40% de share. Los ecos de la buena acogida de la serie allí les han llegado a los actores a través de las redes sociales. Una experiencia que ya vivió Zafra con La víctima número 8 en su día. "Ahora notas estas cosas, también con La víctima número 8, que ha estado en una plataforma. De repente te empiezan a llegar solicitudes de amistades de Brasil o del mundo árabe. Y ahora, esta primavera, antes del confinamiento y durante, te llegaban de Kosta. Se nota".

Visto el arranque, una pregunta lícita es si la temporada cuenta con un final cerrado y si es factible una continuación. Sin entrar en muchos detalles, Fran Perea comenta que "podría acabar o podría terminar, pero es una serie a la que le entraría una segunda perfectamente porque la fórmula funciona". Una de las ventajas con las que cuentan las historias con una comisaría como escenario es que aunque el caso que recorre la temporada se cierre, siempre puede llegar otro nuevo. De momento, eso sí, no hay nada ni en un sentido ni en otro.