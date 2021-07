La onda corta en España

El sonido fue el primer soporte de información que no conoció fronteras, como demuestran servicios mundiales emitidos en onda corta, es decir, aquéllos que emiten en una banda del espectro electromagnético (3-30 MHz), que rebotan en la ionosfera y que así pueden alcanzar puntos remotos en el planeta. En España, Radio Exterior de España (REE) emite por onda corta para África occidental y Atlántico sur, Oriente Medio e Índico, América del norte y América del sur, un total de 11 horas diarias. "La onda corta llega donde internet no lo hace", apunta Zumeta a Público, "así que, cuando hablamos de los podcast y su alcance global, es importante tener en cuenta que los viejos tiempos no son tan viejos ni los nuevos, tan nuevos". Radio Nacional inauguró el 21 de julio de 1971 el centro de Noblejas, en Toledo: una gigantesca estructura de antenas que aún da servicio a Radio Exterior de España. Estas emisiones fueron sentenciadas a muerte en octubre de 2014, 72 años después de la primera emisión patria, recuerda el propio experto de la radio en un artículo. Poco después, en diciembre de ese año, se volvió a emitir por onda corta, sobre todo para atender a la flota española de pescadores en alta mar; al no tener cobertura alternativa, es la única forma que existe para poder escuchar la radio allí donde sólo hay mar