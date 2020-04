Libros mutantes, la soledad de Hopper y otras propuestas para hacer frente al aislamiento

Un perro le olisquea el ojete a otro. El cánido olfateado no quiere ser menos y se asoma al esfínter de su compañero formando lo que viene siendo una rueda de reconocimiento canino. Sus dueños, ajenos a lo que está aconteciendo, quedan conectados con la tórrida escena a través de sendas correas. La chavalada corretea ufana a lomos de sus monopatines al ritmo de un pilla-pilla desquiciante que acaba en tragedia cuando uno de los niños tropieza con una de las correas. El niño cae y procede al llanto, un llanto apasionado con toques de histeria confinada, por fin liberada. Se viene el VAR. Si es que tenía que pasar [dice uno], llévese ese perro de aquí [dice la otra], oiga que el perro no ha hecho nada [salvo husmear un ojete ajeno], no si la culpa al final va a la ser del niño [su niño andaba como pollo sin cabeza], la culpa será de quien me sale a mí del **** [intercede la señora]. Y así. El ritual de lo habitual está de vuelta señores. Disfrútenlo. Confirmamos, eso sí, que la nueva normalidad no dista mucho de la vieja.

Día 45 de confinamiento.

>Libros Mutantes. La cita anual con el libro-arte se ha suspendido. La Casa Encendida, sede habitual de este tipo de encuentros con el libro de vanguardia, permanecerá cerrada con motivo de la pandemia. Para saciar el apetito libresco del personal, el centro cultural y la feria Libros Mutantes han tenido a bien concebir una plataforma digital donde volcar artefactos diversos como fanzines, fotolibros, revistas, libro de artista y demás ocurrencias editoriales con o sin grapas. Se llama Escaparate y da gusto recorrerla.

'Morning Sun', de Edward Hopper.

>El confinamiento según Hopper. Desde el inicio del confinamiento las pinturas de Hopper han ido proliferando en redes como si sublimaran nuestros prosaicos aislamientos. A través de su turbadora serenidad, muchos se han identificado con esa soledad moderna que tan bien retrataba el pintor estadounidense. Mujeres que miran por la ventana completamente abstraídas, hombres ensimismados con la cabeza gacha, parejas que se profesan mutua desatención... Todo es desamparo en Hopper. La Fundación Beyeler tuvo que cancelar su exposición con motivo de la cuarentena y han querido resarcirse subiendo a la web buena parte de los recursos que la componían. Encontrará textos, vídeos, visitas guiadas y retos en redes sociales de algunas de sus más icónicas imágenes.



>Los cuernos de don Friolera. El Teatro Español y Naves del Español en Matadero continúan con el ciclo El Español en abierto, un espacio en el que cada semana estrenan un obra del Español a través de su canal de Youtube. En esta ocasión, un clásico del inigualable Valle-Inclán por el que desfilan muñecos, fantoches, títeres y personajes desarticulados que discuten sobre principios estéticos y morales en la España de 1921. Un viaje al Esperpento que forma de sus Martes de Carnaval, una trilogía alegórica en la que el gallego pasa revista a la naturaleza militar de la España de la época. Martes proviene de Marte, dios de la guerra. Para Valle-Inclán este dios de la guerra no es sino un esperpento más, un carnaval.



Josef Koudelka en 'Shooting Holy Land'.- GILAD BARAM

>La mirada de Koudelka. Filmin nos trae una aproximación al proceso creativo de Josef Koudelka, uno de los grandes maestros de la fotografía contemporánea. Cuarenta años después de capturar las imágenes icónicas de la invasión soviética de Praga en 1968, el legendario fotógrafo de Magnum llega a Israel y Palestina. Al ver por primera vez el muro de nueve metros de altura construido por Israel en Cisjordania, Koudelka se conmueve profundamente y se embarca en un proyecto de cuatro años en la región que lo confrontará una vez más con la dura realidad de la violencia y el conflicto. El director Gilad Baram, fotógrafo y videoartista con base en Berlín y Palestina, fue asistente de Koudelka en su viaje por Tierra Santa. Koudelka Shooting Holy Land es su debut como director de documentales.