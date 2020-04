Este domingo fue una jornada liberadora para muchos, literalmente. Después de 43 días encerrados en sus casas por la cuarentena del coronavirus, los niños pudieron salir a la calle acompañados de sus padres o madres. Patinetes, disfraces, balones, carreras y mucha ilusión por volver a pisar la calle y respirar el aire puro. Sin embargo, la medida de desescalada ha llegado con polémica, como todo en estos días, y mucha gente se ha mostrado indignada al ver imágenes donde parece que mucha gente no está cumpliendo las normas de distancia social.

Aunque seguramente haya habido casos puntuales, según los primeros datos, a la espera de un "estudio detallado" Interior no ha detectado un incumplimiento generalizado. Sin embargo, durante las últimas horas las redes y los medios se han llenado de imágenes que han alarmado a muchos, donde se ven grandes acumulaciones de gente.

Un ejemplo es la imagen de la portada de ABC, bajo el subtítulo: "Tras 43 días de confinamiento, muchos españoles aprovecharon la autorización de pasear con los niños para desbordar las reglas".

Efectivamente, muchas de las fotografías que se han visto están tomadas con teleobjetivos: objetivos fotográficos que permiten acercar los sujetos y que, al mismo tiempo, comprimen mucho la imagen haciendo que dos sujetos que están muy separados den la sensación de estar pegados. Con teleobjetivos muy potentes el efecto de compresión es muy grande y puede sorprender a quien no lo conozca.

Una polémica que ya ha tenido lugar en otros países, donde también han explicado esas imágenes:

En las redes, tuiteros y también fotógrafos han explicado este fenómeno óptico que conviene conocer para poder analizar las imágenes que nos llegan:

Si no paran la economía, me indigno, si la paran, me indigno, si no regulan precios, me indigno, si los regulan, me indigno, si no dejan salir niños me indigno, si los dejan salir, me indigno, si veo una foto con teleobjetivo y sin perspectiva me indigno... ¿no resulta agotador?

— Dani Arribas (@dani_arribas_) April 27, 2020