Lista de ganadores de los Ondas 2024: 'La Revuelta' de Broncano, Estopa o Àngels Barceló, entre los premiados

Consulta la lista íntegra de ganadores de la 71ª edición de los Premios Ondas:

Premio Ondas Internacional de Radio

Wir haben Krieg, die Probe fällt aus - Das Kyiv Symphony Orchestra auf der Suche nach einer zweiten Heimat (Rundfunk Berlin-Brandenburg. Alemania)

Premio Ondas Internacional de Televisión

Seven Winters in Tehran (Made in Germany Filmproduktion, Gloria Films Production y TS Productions. Alemania)

Premio Ondas Nacional de Radio

Mejor programa



Ficción sonora (RNE)



Mejor programa de proximidad (Ex aequo)



Faktoria magazina (Euskadi irratia)



Mejor programa de proximidad (Ex aequo)



La ventana de la memoria (SER Euskadi)



Mejor programación especial (Ex aequo)



El Mar. El Mur (3Cat)



Mejor programación especial (Ex aequo)



El asesinato de Kennedy, 60 años después (Onda Cero)



Mejor idea radiofónica



La cena de los idiotés (Cadena Ser)



Trayectoria o mejor labor profesional



Àngels Barceló



Mejor podcast



La ruina

Premio Ondas Nacional Publicidad en Radio

Mejor campaña de radio



Superseguridad (Mono para Movistar Prosegur Alarmas)



Mejor agencia de radio



Pingüino Torreblanca (Campaña Ecoembes. Los envases del verano) IProspect

Premio Ondas Nacional de Televisión

Mejor programa de entretenimiento



La revuelta (TVE)



Mejor programa de actualidad o cobertura especial



20 años del 11-M (RTVE, EiTB y La Sexta)



Mejor contenido de proximidad



Col·lapse (3Cat)



Mejor presentadora (Ex aequo)



Isabel Jiménez



Mejor presentadora (Ex aequo)



Marta Reyero



Mejor serie de comedia



Esto no es Suecia (RTVE y 3Cat)



Mejor serie de drama



La Mesías (Movistar Plus+)



Mejor intérprete femenina en ficción



Mónica López (Rapa. Movistar Plus+)



Mejor intérprete masculino en ficción



Alberto San Juan (Cristóbal Balenciaga. Disney+)



Mejor documental o serie documental (Ex aequo)



Como cazar a un monstruo (Prime Video)



Mejor documental o serie documental (Ex aequo)



No estás sola, la lucha contra la manada (Netflix)

Premio Ondas Nacional de Música

A la trayectoria (Ex aequo)



Estopa



A la trayectoria (Ex aequo)



Los Chichos



Fenómeno musical del año



Ginebras



Mejor espectáculo, gira o festival



Telefónica 100 live

Premio Ondas Especial del Jurado

Manuel Alejandro

Premio Especial de la Organización

Al conjunto de las emisoras de radio en España y a sus profesionales en la celebración de su centenario.