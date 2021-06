El programa 'Las cosas claras', emitido en La 1 de TVE y presentado por Jesús Cintora, se ha convertido en un elemento de discordia. Para las derechas mediática y política, un objeto arrojadizo en los intentos de perfilar el ente público una vez que su presidente, José Manuel Pérez Tornero, va haciéndose en el nuevo cargo junto a los otros nueve integrantes del Consejo de Administración que tomaron posesión el pasado mes de marzo.

Según ha podido saber Público, este martes, a las 16 horas, se reúne el Consejo para aprobar, entre otras cosas, el presupuesto del programa para seguir, al menos, hasta el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokyo y la programación especial de RTVE con motivo del evento deportivo que se celebrará desde el 23 de julio hasta el 8 de agosto. Los consejeros también podrían echar para atrás la partida presupuestaria y el programa quedaría, en ese caso, interrumpido. La decisión dependerá de lo que voten los cuatro consejeros propuestos por el PSOE, entre ellos el presidente. Los dos nombrados por Unidas Podemos quieren que el programa continúe; los tres del PP, todo lo contrario. Un último consejero se situaría próximo al PNV.

Los votos a favor de los consejeros sugeridos por el PSOE y los de Unidas Podemos serían suficientes para que el programa siguiera adelante. Según ha podido saber este diario, entre los consejeros del principal partido del Gobierno no hay una postura clara sobre el asunto. Sin embargo, el presidente del Consejo de Administración, Pérez Tornero, quien ha llevado a cabo en los últimos días la remodelación de la cúpula directiva del ente público que ha acabado con Enric Hernández como director de Información y Actualidad, parece reacio a que 'Las cosas claras' siga en la programación.

Las declaraciones de Tornero en Comisión parlamentaria el pasado 27 de mayo indicaban que la decisión no está tomada todavía. Si bien es cierto que fue felicitado por Macarena Montesinos, del PP, por "el fin de Jesús Cintora y el cese de Enric Hernández", el presidente del Consejo recordó que la intención es renovar el programa hasta el 23 de julio y "cambiar el formato". Los populares presionan para que el presentador no continúe al frente del programa. Tornero afirmó previamente que en el nuevo proyecto de RTVE no hay espacio para "el infoentretenimiento", lo que ha servido para que algunos medios den por hecho el fin de 'Las cosas claras'. Sin embargo, fuentes del Consejo de RTVE cuentan a este periódico que "la definición de infoentretenimiento es subjetiva, no es algo medible para tomar la decisión".

Dichas fuentes explican que en audiencia, "el programa ha mejorado los datos con respecto a los programas que se emitían en la semana antes del estreno", el 16 de noviembre de 2020, arrastrando audiencia a los informativos territoriales que se emiten en la franja horaria inmediatamente posterior. La semana previa al estreno del formato presentado por Cintora (del 9 al 13 de noviembre de 2020), la media de los informativos territoriales se situó en un 6,2%, mientras que la pasada semana (del 24 al 28 de mayo del 2021) la audiencia media se situó en el 7,7%, un 1,5% más, unos 606.000 telespectadores. En la misma línea, argumentan que 'Las cosas claras' consigue reducir distancia con su competidor directo, 'Al Rojo Vivo', de La Sexta, presentado por Antonio García Ferreras.

Por ello, estas fuentes del Consejo sitúan la decisión en el plano de lo político. Durante el Consejo de este martes se discutirá si se prorroga, al menos hasta el inicio de los Juegos Olímpicos, este formato y si se incluyen cambios en el mismo o se renuevan las caras por parte de Lacoproductora, la empresa que lo produce.

'Las cosas claras' fue un programa polémico desde su nacimiento en noviembre del pasado año, cuando algunos sindicatos, como UGT, el Sindicato Independiente, USO y CGT denunciaron la externalización de este programa ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Sin embargo, este organismo, el pasado 8 de abril, acreditó que el programa "tiene un importante carácter informativo y de servicio público". Por su parte, CCOO ya indicaba en noviembre, cuando echó a andar en la parrilla de TVE, su preocupación por "la ofensiva del PP" contra los trabajadores de 'Las cosas claras', un programa que suponía "una bocanada de aire fresco" en la televisión pública, a ojos de este sindicato.