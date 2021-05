"Soy la única presidenta que tiene una televisión que le es crítica". Con esas palabras —pronunciadas en febrero de 2020— la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso revelaba sus intenciones respecto a Telemadrid, una cadena que durante años fue el instrumento de propaganda política de Esperanza Aguirre, que utilizaba para colocar a sus afines, manipular y desinformar. Había incluso una "redacción paralela" que fiscalizaba y controlaba todo lo que afectara a los dirigentes del Partido Popular (PP) de Madrid.

Dos días después de esa queja de Ayuso la diputada la diputada del PP Almudena Negro amenazó al director de Telemadrid, José Pablo López, con forzar su dimisión si no era "leal". López llegó a la dirección del ente en 2017, después de que Ciudadanos (Cs) forzara a la expresidenta Cristina Cifuentes a renovar y garantizar la independencia del ente público madrileño a cambio de dar su apoyo a la investidura. El periodista fue elegido con los votos a favor del propio PP, así como de Ciudadanos y PSOE, mientras que Podemos se abstuvo.

Con Cs fuera de juego, Ayuso busca ahora tumbar a la dirección de Telemadrid, pese a que en los últimos años ha mejorado notablemente su audiencia, después de que durante el mandato de Aguirre de la audiencia se hundiese y a ello le acompañaran multitud de denuncias por manipulación y falta de imparcialidad. Lejos de avergonzarse, Aguirre todavía considera que los medios públicos deben plegarse al gobernante de turno. "Pobre, porque la atacan todos los medios de comunicación. ¡Todos! No tiene ni Telemadrid, que es podemita a muerte", dijo hace unos meses la expresidenta madrileña en TVE.

Ayuso necesita a Vox para controlar la televisión pública

Según ha podido confirmar Público, la presidenta madrileña —todavía en funciones— ya trabaja en esa dirección con un borrador, aunque en su equipo de limitan a decir que "está estudiando" reformar la ley de 2015. Su idea pasa por realizar una modificación de ley para, entre otras cuestiones, designar a una nueva dirección en Telemadrid y apartar al actual equipo, con López a la cabeza. Una propuesta que debe contar con el visto bueno de Vox, al que el PP necesita para llegar a la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid.



Lo cierto es que el equipo de gobierno de la presidenta madrileña, a través de la Consejería de Hacienda dirigida por Javier Fernández-Lasquetty, ha tratado de ahogar económicamente al ente público al no querer renovar el llamado contrato-programa, que finalmente autorizó este mismo miércoles para el periodo 2021-2023. "La viabilidad y al sostenibilidad de la cadena está asegurada. Eso es lo importante", han sido las palabras de la dirigente 'popular' en la Asamblea de Madrid.

En el plano político, la presidenta madrileña trató de evitar que el único debate electoral entre todos los candidatos se celebrara en Telemadrid y desde el inicio de su mandato, la posición recurrente en el PP madrileño se ha basado en ningunear al medio público y acusarlo de maniobrar en contra del PP. El malestar se acrecentó después de la periodista Silvia Intxaurrondo, presentadora de los Telenoticias Fin de Semana, preguntara a la presidenta madrileña, en octubre de 2020, por el número de sanitarios que había contratado el hospital de Valdebebas. "Son preguntas que no se le hacen un presidente autonómico normalmente", contestó ella.



Ayuso defendió la "despolitización" de Telemadrid en 2015

El PP decidió que una desconocida Ayuso fuera de las ponentes de la actual ley, aprobada en 2015, que regula el funcionamiento de Telemadrid y Onda Madrid. Entonces la actual presidenta era diputada de la Asamblea madrileña. "Queremos que no haya partidismo por primera vez en la historia", manifestó, y prometió que los periodistas trabajarían "en libertad sin injerencias políticas". Sin embargo, negó que Aguirre politizara el ente. "Eso no es cierto; Telemadrid nació politizada y fue un error de inicio", afirmó.



Aquella época culminó con el famoso ERE de enero de 2013: en aras de la rentabilidad económica, 860 trabajadores fueron despedidos, dejando a la televisión y la radio públicas de Madrid al borde de la desaparición. Años después el Tribunal Supremo reconoció que aquel ERE había sido ilegal.

La ahora presidenta lanzó "un mensaje de apoyo" a los afectados por el ERE, y aseguró que eran "gente que para muchos políticos están señalados como malos periodistas, malos profesionales, cuando yo creo que es todo lo contrario". "Es una ignominia que desde un parlamento estemos siempre poniendo en tela de juicio la profesionalidad de los periodistas", manifestó.

Casado reclama la "neutralidad" de RTVE

La estrategia de Ayuso en el gobierno madrileño confronta con la del PP de Pablo Casado a nivel nacional. Una de las peticiones recurrentes de los conservadores durante estos años ha sido la dimisión de Rosa María Mateo, administradora única de la Radio y Televisión Pública Española (RTVE) hasta el pasado mes de febrero. El PP ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de "neutralidad" del ente público, al que han acusado de estar al "servicio" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también de Unidas Podemos.

Es más, el líder de los 'populares' se ha negado en reiteradas ocasiones a asistir al magazine matinal de TVE, La Hora de la 1, y su última entrevista concedida al medio público data de febrero de 2020, en una ronda de Carlos Franganillo con todos los partidos. Casado afirma que Sánchez está utilizando las instituciones como la televisión pública o el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su beneficio. El pasado año afirmó que si Sánchez ganaba las elecciones era porque "tiene más medios, portadas y presupuesto".

Sí participan habitualmente en TVE otros miembros de la dirección del PP, como Antonio González Terol, que acusó al citado programa de cortar a propósito unas declaraciones de Casado. "Decidieron cortar la retransmisión cuando el líder de mi partido y portavoz de la oposición explicaba cómo Podemos había justificado el asalto al Congreso", afirmó. "Usted sabe que eso, normalmente, son criterios periodísticos", contestó la presentadora del programa, Mónica López.

Otro de los que ha denunciado esa supuesta falta de neutralidad es Toni Cantó, fichaje estrella de Génova para las listas del PP de Madrid pero que finamente se quedó fuera por no haberse empadronado a tiempo. "Es absolutamente vergonzoso cómo el sanchismo se ha hecho con el control de espacios como el CIS, al que manipula políticamente, o, si me lo permite, con espacios como esta casa en la que yo he trabajado muy a menudo", afirmó. "Eso no se lo voy a permitir", contestó López.