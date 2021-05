La agenda progresista que el Gobierno se comprometió a impulsar a principios de la legislatura (enero de 2020) no se puede demorar más tiempo. Así lo han manifestado en multitud de ocasiones los grupos que forman parte del bloque de la investidura y socios habituales del Gobierno. El continuo crecimiento en el ritmo de vacunación y la previsión de la llegada de los fondos europeos de reconstrucción pintan un nuevo escenario para la acción del Gobierno con el objetivo de hacer frente a la salida de la crisis sanitaria, social y económica ocasionada por la pandemia.

Tras las elecciones madrileñas y la marcha de Pablo Iglesias de Unidas Podemos, tanto el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han lanzado mensajes optimistas y de unidad para forjar la estabilidad del Gobierno y de la legislatura. En esta línea, con el objetivo de frenar el ascenso del PP en las encuestas y la consolidación de Vox, los de Sánchez han apostado por impulsar la agenda social en el segundo semestre de este año.

Así, después de un año y medio de legislatura (pandemia mediante) y con estas previsiones como telón de fondo, PNV y EH Bildu, dos de los socios parlamentarios del Gobierno, han aprovechado la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso para poner encima de la mesa las asignaturas pendientes de Sánchez, además de instarle a adoptar las medidas que no ha tomado hasta ahora.

"Le pedimos que derogue la reforma laboral, que acabe con la ley mordaza, que regule los alquileres, que dignifique las pensiones, que apueste por una fiscalidad justa y que aborde la plurinacionalidad desde el diálogo y el acuerdo", ha sostenido este miércoles la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, en el Pleno de la Cámara Baja.

Para llevar a cabo estas medidas más profundas y de alcance que "cambien de raíz el paradigma de la precariedad y los recortes", la portavoz de la formación independentista vasca le ha recordado que tiene la "mayoría social, sindical y política". "Hágalo, señor Sánchez, y dese prisa. Porque si no, la derecha se lo comerá a usted y arrasará con los derechos y libertades que tanta lucha ha costado conquistar".



Y, pese a los avances anunciados por el presidente del Gobierno en su respuesta (la ley rider, la ley de teletrabajo, la regulación de la eutanasia, la norma de cambio climático, la ley Rhodes y el Ingreso Mínimo Vital, entre otras iniciativas legislativas), Aizpurua ha insistido en que "la ciudadanía no está viendo cumplidas sus expectativas, porque no se hace todo lo que se dijo y no se cumple con todo lo que se prometió".

Modelo territorial

Previamente, el portavoz del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban, ha recomendado a Pedro Sánchez que, más allá de "levantar la vista", en referencia a la presentación del Plan 2050, el líder del Ejecutivo tiene que "mirar al suelo de vez en cuando" y centrarse en la "política de las cosas". Por ello, le ha emplazado a aclarar cómo se van a gestionar los fondos europeos, qué se ha pactado con Bruselas y concretar qué se va a hacer con las pensiones y la reforma laboral, tomar decisiones proactivas en sectores clave como el gasístico y, en esencia, cumplir todo lo acordado con el PNV.

En cuanto a esto último, el portavoz jeltzale ha apremiado al Gobierno a que ejecute los 50 millones para máquina herramienta de los Presupuestos, el traspaso el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el soterramiento de la entrada del Tren de Alta Velocidad en Vitoria. Por último, Esteban ha subrayado la "importancia de afrontar de una vez y con concreciones el modelo territorial", y ha añadido que la futura Convención Europea "puede dar soluciones" en este ámbito.

En la respuesta, Sánchez ha señalado que el Gobierno ha hecho algunas "transferencias sustanciosas a Euskadi". Si bien, ha subrayado que aún hay "muchos meses por delante para materializar muchos de los compromisos" pendientes. Por ello, le ha garantizado que la cogobernanza mantenida durante este primer tramo de la legislatura será la "tónica" hasta 2023.



Solución del conflicto catalán

Además de estas medidas, algunas de ellas enquistadas en el Congreso (como la ley mordaza, que acumula ocho meses con el plazo de enmiendas abierto) y en el seno del Gobierno (la regulación de los alquileres), ERC urge al PSOE a desencallar la ley trans después de que el grupo socialista se abstuviera en la tramitación de la proposición de ley relativa al colectivo, lo que impidió su toma en consideración en el Pleno de la semana pasada.

También, recuerda la subida del impuesto a las grandes fortunas, una medida que no fue incluida en la ley contra el fraude fiscal aprobada este martes en el Congreso, según sostienen fuentes de la formación a este medio. Y, más allá de la cuestión de la plurinacionalidad citada por los otros grupos, para ERC, su "única agenda" es la solución por la vía democrática del conflicto catalán. Una solución que pasa por la mesa de diálogo, la amnistía y la autodeterminación, aunque el PSOE insiste en rechazar estas dos últimas peticiones.

Por su parte, Compromís insta al Gobierno a impulsar un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice la responsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas. El pasado mes de abril, la formación valenciana sacó adelante con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos una moción para presionar al Ministerio de Hacienda en aras de lograr un modelo basado en la "equidad" y en los principios de "autonomía, coordinación, solidaridad y corresponsabilidad".