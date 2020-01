"Me persigue la vergüenza por todo lo que es capaz de hacer el hombre"

Una pareja de amantes vuela sobre la ciudad arrasada de Colonia. "La vida sigue adelante. El amor, la ternura, la sensualidad no han desaparecido, están aquí". Son señales del amor por sus congéneres que rebosa en toda la filmografía del veterano cineasta sueco Roy Andersson. En Sobre lo infinito, su nueva película, sigue preguntándose por el sentido de la vida y, una vez más, él también se eleva por encima de las ruinas y las vergüenzas de la humanidad.

Decidido a seguir representando al hombre pequeño, al ser humano normal, en sus películas, Andersson se mantiene rotundamente alejado de la arrogancia y la soberbia. Armado de un sentido del humor –bondadoso o irónico–, construye, desde unas imágenes tan pulcras y tan minimalistas que siguen sorprendiendo, varios episodios, escenas de los ciclos del hombre, del amor y la vida, de la vergüenza, el dolor, la crueldad y la muerte. Historias cortas con las que se pregunta por el sentido de la existencia y con las que concluye "que el sentido de la vida no es otro que el de estar vivo".

Ganador del Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Venecia –en 2014 ganó el León de Oro por su anterior Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia–, ha apostado por seguir rodando "la misma película que he estado rodando siempre", con la que intentan convencer al mundo "de que tenemos que preocuparnos por lo poco que aún nos queda". En una entrevista telefónica, el cineasta habló con Público de las claves de esta nueva película.

El ser humano siempre se ha preguntado por el sentido de la vida, usted ahora recorre los ciclos del ser humano, ¿se pregunta así usted por el sentido de la vida?

Sí, por supuesto, me pregunto por ello todo el rato, pero también debo decir que no es una sorpresa descubrir que el sentido de la vida no es otro que el de estar vivo. Soy un gran fan del cine neorrealista italiano y al principio mis películas eran realistas, ahora ya no, pero sigo queriendo hacer mi cine con un estilo humanista parecido. Ya nadie muestra la vida banal y trivial del ser humano sin arrogancia, que es la que nos permite esa humanidad.

La palabra Infinito aparece en el título, ¿encaja para describir la existencia?

Sí. Toda la película está inspirada por los cuentos persas de Las mil y una noches, por las historias que Sherezade cuenta al sultán, porque con estos relatos Sherezade consiguen que el rey deje de matar durante muchos muchos años. Ella cuenta algo que es muy interesante y eso me inspiró mucho. La gente nunca quiere parar de escuchar, quiere seguir, y esa es también mi ambición. La palabra infinito encaja con la vida, porque es esa energía que nunca se puede detener o destruir, solo se transforma y continúa.

Y ¿encaja para describir los errores del ser humano? ¿no hemos aprendido nada?



Hay un autor, fue Premio Nobel, Pär Lagerkvist, que escribió una serie de historias cortas con el título El hombre que revivió su vida y decía que la segunda vida de ese hombre era la primera, porque repetía lo anterior, que no había aprendido nada. Así que si me preguntas por ello, si aprendemos de nuestros errores, te diré que a veces sí, pero nunca lo suficiente. ¿Cómo es posible si no que el hombre siga siendo tan cruel con los otros en las guerras por ejemplo? La humanidad es incapaz de aprender de sus errores, estamos condenados a la tragedia de la repetición eterna.

¿Nunca siente vergüenza del ser humano?



Sí, la verdad es que muchas veces siento vergüenza. Es verdad y esta es una pregunta muy importante porque hay tantos hechos vergonzosos del hombre a lo largo de la historia. Me persigue todo el rato el sentimiento de vergüenza por todas las cosas que es capaz de hacer el ser humano. Por otro lado, creo que es una señal de esperanza sentir vergüenza, no sentirla sería peor.

¿Qué es más real, la vida, el amor, la solidaridad o la envidia, el rencor, la violencia?



Es una pregunta difícil. Hay hombres buenos y malos, existe una realidad y existe la otra. Estoy orgulloso de ser un ser humano a pesar de lo que ha hecho el hombre y de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia. Mi esperanza está en los escritores humanistas, los pintores, lo que nos hace mejores y más humanos. Todo eso, el arte, la cultura, nos ayuda y nos hace mejores.

Hay en algunos personajes de la película muy poca empatía por el otro, ¿es lo que ve usted en el mundo de hoy? ¿Necesitamos un poco más de solidaridad?

Sí, sí, especialmente hoy en día. Solidaridad y responsabilidad por los demás y por uno mismo. Aunque no está de moda ahora, la gente debería ser muy solidaria hoy y debería mirar hacia atrás, a nuestra historia y aprender algo. Ahora parece que eso de cuidarnos unos a otros es anticuado. Suecia por ejemplo ha tomado ahora otro camino y está claro que no ha funcionado. Estoy seguro de que la gente se dará cuenta.

En este mundo insolidario, ¿cuál es la importancia de humor que usted emplea siempre?

Siempre uso el humor, es el arma que tenemos para ser optimistas. Es el arma que tenemos los seres humanos para sobrevivir. Y una parte del humor es la ironía y la ironía nos permite atacar a todo el poder. Es un arma fantástica contra los poderosos.

Un instante en 'Sobre lo infinito'.

¿Vivimos el tiempo de la desobediencia?



Sí, es el tiempo de la desobediencia, es el momento de utilizarla como arma, porque es una de las pocas herramientas de que disponemos hoy. La desobediencia es peligrosa para los políticos de hoy, ellos lo saben.

En la película hay unas hermosas imágenes de una pareja de amantes volando sobre la ciudad, ¿por encima de todo está el amor?



Deberíamos estar agradecidísimos de tener amor en nuestras vidas, es fantástico. No es fácil tenerlo todo el tiempo, pero si lo tienes, entiendes de verdad cuál es el sentido de la vida.

Dijo que con la anterior película terminaba la trilogía sobre la existencia, pero parece que esta nueva la continúa ¿no?



Pues sí. He dicho muchas veces que he estado rodando la misma película siempre, toda mi vida, es absolutamente verdad. Intento convencer de que tenemos que preocuparnos por lo poco que aún nos queda. Quiero mostrar la vulnerabilidad y la debilidad de la humanidad.

¿Sobre todo del hombre normal, el que nos representa a todos?



Sí, el pequeño, el trabajador… Siento una gran simpatía por esos personajes, son los héroes de mis películas y me da igual si su hazaña es grande o pequeña. Aunque en esta película también aparece Hitler, por el que no siento ninguna simpatía desde luego, pero sí tengo mucha curiosidad por saber qué había de verdad en su cabeza, que le empujó a hacer todo lo que hizo.