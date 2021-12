Las mejores series para ver con niños esta Navidad.

Este miércoles comienzan las vacaciones escolares. Para amenizarles y hacerles más llevadero a los niños eso de esperar a Papá Noel, los Reyes Magos y sus regalos bajo el árbol, pasar un rato viendo una buena serie pensada para ellos puede ser un gran plan a cubierto. Aquí se recogen cinco opciones variadas con conocidos personajes como Finn y Jake y otros más recientes como Elliot y Juan Pilila. Cada uno tiene su propio atractivo y su punto educativo y divertido.

'Hora de aventuras: Tierras lejanas' (HBO Max)

Recomendada para mayores de siete años, Tierras lejanas es un especial de cuatro episodios que retoma las aventuras de los protagonistas principales de Hora de aventuras, Jake el perro y Finn el humano. Ambos recorren de nuevo la Tierra de Ooo y se cruzan en su camino con personajes más que conocidos por los seguidores de esta serie. Así, el primer episodio se titula BMO y lleva a estos dos hermanos adoptivos a un lugar de la galaxia muy lejano tras una emergencia. En Obsidian las protagonistas son la Princesa Chicle y Marceline, que salen de la coqueta casa que comparten para viajar al Reino de Cristal. En Together Again viven una aventura que puede (o no) cambiar la relación entre Jake y Finn. Y por último, Wizard City, con un estudiante de una escuela de magos.

'Yo-Kai Watch' (Netflix/HBO Max)

La pandemia ha generado algunos problemas con la emisión y avance de esta serie, pero en España están disponibles dos temporadas con decenas de capítulos de 30 minutos cada una. Recomendada para mayores de siete años, en Netflix se puede ver la primera entrega mientras que la segunda está disponible en HBO Max. En cuanto al argumento, la historia tiene como protagonista en sus primeras temporadas a Nathan, un niño con un reloj en su poder que, con ayuda de unas medallas, le ayuda a solucionar los estragos que los Yo-kai causan a su alrededor. Estos son unos seres invisibles para el resto del mundo (similares a los fantasmas) que básicamente existen para trolear a los humanos y fastidiarles. Si algo malo pasa, da igual lo que sea, seguro que es culpa de uno de ellos. Los hay para todo: flatulencias, gula, pereza, torpeza, vanidad…

'Cobra Kai' (Netflix)

Recomendada para mayores de 12 años y con la cuarta entrega a punto de llegar (se estrenará el próximo 31 de diciembre en Netflix), aún hay tiempo para un maratón y ponerse al día con este reencuentro de dos personajes que se lo hicieron pasar muy bien a los ahora padres. Treinta y cuatro años después de lo ocurrido en las míticas películas de Karate Kid y en aquel torneo grabado a fuego en la memoria de toda una generación, Johnny Lawrence abre un dojo, Cobra Kai, y retoma su rivalidad con Daniel LaRusso. En sus papeles de hace casi cuatro décadas, Ralph Macchio y William Zabka. Dos personajes icónicos para las nuevas generaciones con sangre nueva dispuesta a darlo todo en los combates.

'Elliot de la Tierra' (Boing)

Esta serie británica creada por Guillaume Cassuto que en España emite Boing desde hace unos meses tiene como protagonistas a Elliot, un niño de 11 años, y a su madre, Frankie. Investigando una roca acaban en un extraño lugar del universo con un montón de alienígenas de por medio. Aunque, técnicamente, los aliens serían tanto él como su madre. Como no saben cómo volver a casa, se instalan allí y se hacen amigos de Mo, un dinosaurio con problemas de visión y que sabe hablar. En este lugar llamado Centrium todo es posible y viven un sinfín de aventuras rodeados de seres que para ellos son tan asombrosos como para los espectadores

'Juan Pilila' (Filmin)

En su versión original danesa se llama John Dillermand. Aquí, en España, donde la ha estrenado Filmin, ha sido renombrada como Juan Pilila. El protagonista de esta serie para niños de entre 4 y 8 años de tan singular nombre es un hombre que tiene el miembro más largo del mundo. Eso no solo le hace destacar sobre el resto de vecinos de su comunidad, sino que, además, le genera algún que otro problema cotidiano. Y no solo eso. Además de hacer frente a algunas situaciones un tanto incómodas, lo cierto es que en ocasiones su pilila le sirve como herramienta para ayudar a los demás. Creada "bajo la supervisión de psicólogos infantiles", señala en su descripción Filmin, consta de capítulos de cinco minutos y fue todo un éxito en Dinamarc