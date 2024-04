Mónica García defiende a una concursante de 'MasterChef' por dejar el programa para cuidar su salud mental

"Me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien", explicó en la última gala de MasterChef Tamara, concursante de esta duodécima edición que ha decidido abandonar el programa para cuidar de su salud mental. Ante las críticas del jurado, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha aplaudido por redes sociales la decisión de la participante.

"No, priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente", ha declarado García por la red social X —antes Twitter—. "No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos", ha concluido.

"Le has quitado la oportunidad a gente, ¡claro que sí!", reprendió el juez Jordi Cruz a la aspirante. "Perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros", contestó Tamara.

También algunos compañeros han reprobado la actitud de Tamara. Entre ellos, David, un exlegionario de 27 años que calificó la decisión de la concursante como "yoísta". "Considero que nos ha faltado el respeto a todos los compañeros que estamos dentro, a todos los que se han presentado y a todos los que no han podido entrar", afirmó en las declaraciones durante la gala.

El programa MasterChef lleva en antena más de diez años y ha sido objeto de críticas en numerosas ocasiones. Hace unas semanas estuvo en el punto de mira por las declaraciones terraplanistas que vertió el exlegionario David en una gala. Muchos espectadores denunciaron que esta clase de teorías conspiranoicas tuviesen cabida en la televisión pública.