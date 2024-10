Muere Liam Payne, exintegrante de One Direction, al caer desde un tercer piso en Buenos Aires

Liam James Payne, exintegrante de la banda inglesa One Direction, murió este miércoles en Buenos Aires al caer desde el tercer piso de un hotel, según confirmaron fuentes oficiales. "Falleció este miércoles al caer desde el tercer piso de un hotel en Costa Rica en el barrio de Palermo", informó un portavoz del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

"El personal policial de la Comisaría 14B se desplazó al hotel Casa Sur tras recibir una llamada al 911 donde se informaba sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol", agregó el portavoz que, sin embargo, no confirmó que el hombre en cuestión fuera Payne.

Ante la llegada de la Policía al hotel, el encargado del lugar "afirmó que sintió un fuerte ruido en el patio interno trasero del hotel, y cuando los oficiales llegaron, constataron el fallecimiento de un hombre que se había arrojado del balcón de su habitación", informó el Ministerio en un comunicado. Señaló que la Fiscalía Criminal y Correccional Número 16 fue asignada al caso y que se ordenó la presencia de la Unidad Criminalística y el traslado del cuerpo a la morgue.

Agentes de Policía delante del hotel de Buenos Aires donde se ha encontrado muerto el cantante británico Liam Payne, a 16 de octubre de 2024. — Agustin Marcarian / REUTERS

El director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, confirmó el fallecimiento del artista y explicó a medios locales que la caída le ocasionó "lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte".

Al llegar los servicios de emergencia, constataron que "lamentablemente presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída" por lo que "no hubo posibilidad de reanimación", explicó Crescenti. "Tenemos que esperar la autopsia, pero de acuerdo con lo que vio el equipo, tenía fractura de base de cráneo", añadió.

El mismo día de su fallecimiento, el cantante compartió en su perfil de Snapchat vídeos de un concierto en Buenos Aires, el pasado 2 de octubre, protagonizado por su amigo y excompañero de One Direction, Niall Horan. "Muy orgulloso", escribió Payne junto a las imágenes del evento, donde Horan presentaba su nuevo álbum en Argentina.



Payne también compartió vídeos bailando con su novia y ensayando la coreografía de La Macarena junto a fanáticos que lo reconocieron en las gradas durante el concierto de Horan. "No puedo esperar a cantar contigo una de tus canciones. Me siento genial", escribió en otro mensaje tras regresar del evento de su amigo.



Los integrantes de One Direction, a su llegada al estreno en Nueva York de su documental 'This is Us', en agosto de 2013. Imagen de archivo. — Lucas Jackson / REUTERS

Payne se dio a conocer tras su participación en el programa The Factor X, en Reino Unido en 2008, donde conoció al resto de miembros de One Direction. Dos años más tarde, se incorporó al grupo junto a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, apadrinado por el jurado del mismo programa, Simon Cowell. Tras seis años junto a la banda, en 2016 Payne decidió comenzar su carrera como solista junto a la discográfica Capital Records, con canciones como Strip That Down y Bedroom Floor.