Muere Seymour Stein, el magnate de la música que descubrió a Madonna, Ramones, The Pretenders o Talking Heads

El legendario directivo discográfico estadounidense Seymour Stein, que con su sello, Sire, lanzó la carrera de Madonna y firmó a grupos como Ramones, The Pretenders o Talking Heads, murió el domingo en Los Ángeles a los 80 años tras librar una larga batalla contra el cáncer.

Mandy Stein, la hija pequeña del magnate musical, confirmó la muerte a la revista Variety. "Crecí rodeada de música. No tuve la educación más convencional, pero no cambiaría mi vida. Me dio la mejor banda sonora, así como su perverso sentido del humor. Estoy más que agradecida por cada minuto que nuestra familia pasó con él, y que la música que trajo al mundo impactó la vida de tantas personas de manera positiva", ha expresado Mandy en un comunicado.

Nacido en Brooklyn, la carrera musical de Seymour Stein ha estado marcada desde muy pequeño. Con tan solo 13 años ya escribía reseñas para la revista Billboard, supervisado por el director de gráficos Tom Noonan y el editor Paul Ackerman.

Desde Sire, la discográfica que cofundó en 1966, Stein fue uno de los impulsores del punk rock y la nueva ola desde finales de la década de los setenta con la firma de bandas como Echo and the Bunnymen y Soft Cell, y la grabación de algunos de los discos más significativos de The Cure, Depeche Mode, Ice-T, The Replacements o Everything But the Girl.

Desde sus comienzos Sire asumió riesgos al introducir bandas británicas underground y progresivas al mercado estadounidense, y durante su trayectoria obtuvo éxitos con producciones de artistas como The Flamin' Groovies, Renaissance, Duane Eddy o Small Faces, y luego The Smiths, Seal, The Undertones e incluso los españoles Duncan Dhu.

Como él mismo dijo en una ocasión, lo que siempre buscó en cualquier banda o artista que contrató eran "sus canciones", y de este modo, una lista de reproducción bien seleccionada de los lanzamientos de Sire de los años 80 y 90 constituye la banda sonora de una era.

Su gusto musical fue siempre admirado dentro de la industria discográfica y, como dijo el difunto manager de Talking Heads, Gary Kurfirst, Seymour siempre estaba "un par de años por delante de los demás".

Stein forjó alianzas comerciales con una gran cantidad de sellos independientes europeos y firmó contratos con algunos de los mejores artistas de la escena del post-punk y nueva ola de Nueva York, el Reino Unido y Australia. Sire fue distribuido por Warner Bros desde 1977 y adquirido por la compañía en 1978. Desde este momento, Seymour Stein pasó a ser vicepresidente de la discográfica.

En los años ochenta fichó a Brian Wilson, el líder de los Beach Boys, que lanzó su primer álbum en solitario con Sire, y a Lou Reed, quien desde finales de los años noventa lanzó sus álbumes New York, Songs for Drella y Magic and Loss.

Descubridor de los Ramones e impulsor de Madonna

El verdadero descubrimiento del grupo de los Ramones fue gracias a Linda, la esposa de por aquel entonces de Stein. Linda vio al grupo en una pequeña sala del Village de Nueva York llamado CBGB y le habló de ellos a su marido. Stein les hizo una audición que dio como resultado el lanzamiento en 1976 del álbum debut del grupo, llamado como ellos. Linda se convirtió en mánager de los Ramones, que posteriormente grabaron 11 álbumes más con Sire.

Su descubrimiento más lucrativo fue Madonna, que cuando la contrató Stein, en 1983, era aún una cantante desconocida que actuaba en clubes de Manhattan. Madonna con sus tres primeros discos (Madonna, Like a Virgin y True Blue), todos ellos con Sire, alcanzó el puesto número uno de las listas de ventas y el estrellato.