El poder de las mujeres: la llave maestra para una sociedad igualitaria, libre y de paz

"Actúa como si fuera posible transformar el mundo de manera radical": esta cita de la activista estadounidense Angela Davis que aparece en la contraportada podría resumir el espíritu de los 18 testimonios que recoge Libro Violeta de alternativas. Soy mujer, soy alternativa. Pese a su pequeño tamaño, en sus casi 90 páginas se habla de igualdad, de lucha, de estereotipos… y se plantea el poder de las mujeres como la llave maestra para avanzar.

Las participantes, entre las que hay profesionales de la política, el periodismo, la docencia, el mundo empresarial, etc., han conseguido ser un referente dentro de sus respectivos campos, mujeres influyentes que han roto barreras de cristal y que son un claro referente de cara a las nuevas generaciones. Precisamente para las jóvenes, para las que vienen detrás, tienen un claro mensaje que lanzan en la mesa redonda donde se ha presentado la obra y a la que Público ha asistido en primera fila: no está todo hecho, hay que afianzar lo conseguido y seguir avanzando. "Puede haber retrocesos y a la vista están en nuestro país. La unidad entre las mujeres no es una virtud, es una necesidad absoluta y esa unidad corre peligro en estos momentos", alerta Elena Valenciano, ex vicesecretaria general del PSOE.

Sandra León: "Acabar con la invisibilidad femenina es una tarea indispensable"

La necesidad de redefinir las estructuras de poder y acabar con la invisibilidad femenina en círculos casi exclusivamente masculinos es una tarea indispensable para encaminarnos a una sociedad mejor, más igualitaria, menos violenta, porque, como explica Sandra León, profesora titular de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid: "Las mujeres crean espacios de consenso". Algo especialmente importante en los tiempos convulsos de guerra que vivimos, porque la paz tiene sello femenino. "Nuestro papel es crucial en la resolución de conflictos. La revolución feminista es la única que ha sido y es pacífica. Nunca olvidemos que las mujeres somos la mitad del planeta y si nosotras no habrá paz", escribe en el Libro Violeta Francisca Sauquillo Pérez del Arco, abogada y defensora de los derechos humanos.

Presentación del 'Libro Violeta de alternativas. Soy mujer, soy alternativa', a 21 de abril de 2022.-Público.

Por eso y por muchas otras cosas es importante que mujeres como estas apoyen a las jóvenes, les den voz y sigan allanándoles el camino hasta alcanzar sus metas, un camino que en la mayoría de ocasiones resulta arduo. Así lo ha explicado Esther Rebollo, directora adjunta de Público, contando su propia experiencia en el libro, a través de un relato personal sobre su dilatada y exitosa carrera que la ha llevado a trabajar en diferentes lugares del mundo; un periplo de mudanzas, siempre acompañada de sus hijos.



Esther Rebollo: "Los hombres te tratan como a una niña, quieren hacerte sentir que no eres suficientemente capaz"

"No ha sido fácil. Tienes que demostrar siempre que tu vida personal no es importante", confiesa. Pero no sólo eso, además de una entrega absoluta al trabajo que no se le exige ni de lejos a los hombres, la periodista asegura que hay que saber esquivar las zancadillas y frenar en seco los estereotipos machistas. "En una ocasión, uno de mis jefes me dijo: 'Esto de venir a países donde hay mujeres delegadas no es lo mismo, no te puedes tomar un whiskey'", recuerda. Una anécdota que puede parecer casi trivial pero que escenifica la inmensa soledad que sienten las privilegiadas que han llegado a altas cuotas de poder.

"Los hombres te tratan como a una niña, no les gusta que seas una más en una conversación o reunión de trabajo y te interrumpen, aunque mi cargo sea tan importante o más que el de ellos. Lo he vivido con jefes, diplomáticos, políticos, empresarios… Quieren hacerte sentir que no eres suficientemente capaz. Este es el patriarcado que nos hemos empeñado en demostrar", asegura Rebollo. Se siente orgullosa de recalcar que Público es el único medio de comunicación que cuenta con tres mujeres en la cúpula directiva, lo que ayuda a luchar contra "la mirada masculina que hay en la información". Y de paso plantea que ahora "el reto es mantenerlo y seguir trabajando para afianzar lo que se ha ido construyendo hasta ahora, porque esto no se acaba aquí".

Si hay algo en lo que coinciden la propia Esther Rebollo, Elena Valenciano, Sandra León y Estrella Galán Pérez, directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que integran la mesa de debate del libro que la lanzado la fundación Alternativas, es que el trabajo para conseguir más espacios de poder igualitarios ha de ser conjunto entre hombres y mujeres, ellos deben estar involucrados para poder avanzar. ¿Es una tarea fácil? Todas responden casi al unísono: "No". Quizá porque muchos de ellos, como relata Rebollo, cuando han leído los testimonios recogidos en la obra se sorprenden, no lo entienden, les resulta extraño. "Recomendamos que lo lean", dicen.

El objetivo es, como vuelve a insistir Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas (uno de los pocos hombres presentes en este acto todo sea dicho), "poner sobre la mesa la invisibilidad de la mujer en ambientes dominados por hombres y que queda reflejada en los relatos de las autoras". En el fondo todo es una cuestión del reparto de poder, que unas quieren alcanzar y otros no parecen dispuestos a ceder. "Las mujeres lo que quieren es poder", termina diciendo Elena Valenciano.