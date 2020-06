Munición antifascista para cantar en la revuelta

Las calles bullen en EEUU. La muerte violenta a manos de un policía del afroamericano George Floyd ha despertado lo que parecía dormido. Donald Trump mentó a la bicha hace apenas unos días poniendo el foco sobre el movimiento antifa y asegurando que los denominaría "organización terrorista".

Desconocemos a qué organización se refería el líder asalmonado, de hecho es probable −disculpen la conjetura− que ni él lo sepa. Sí sabemos, por contra, que el antifascismo ha inspirado muy buenas canciones, tonadas de ayer y hoy que llaman a la acción frente a un enemigo común e insaciable.

En Público hemos querido recopilar algunos de esos temas. Una playlist contestataria y antifascista plagada de canciones que llaman a la revuelta frente al autoritarismo y las injusticias. Quizá no encuentre usted la suya −estamos ante un cancionero fecundo y diverso como el propio antifascismo−, le rogamos, en ese caso, que no arremeta contra el plumilla, recuerde que el único enemigo real es el fascista y que hay poder en la unión.

Corrían los años 40 y el bueno de Woody Guthrie avisaba ya en All You Fascists Bound To Lose que la cosa va de hacer causa común frente al autoritarismo fascista. Un llamado a la unión en tiempos más que revueltos.

"El presidente apesta/ es un puto cerdo de guerra", cantaban −entre otras lindezas− los Sonic Youth allá por el 92. Extraída del disco Dirty, Youth against fascism es un dardo envenenado contra Bush padre y sus políticas neoliberales.

Less than zero pertenece al disco debut de Elvis Costello, My Aim Is True, publicado en 1977. Se trata de una canción antifascista que el de Londres escribió en respuesta a unas declaraciones del que fuera líder de la Unión Británica de Fascistas, Oswald Mosley, en las que decía no sentir arrepentimiento por los actos perpetrados en los años 30 en nombre de su ideología.



La elocuencia siempre estuvo del lado de los Dead Kennedys. Poco mas se puede añadir a esta magnífica Nazi Punks Fuck Off, que cuenta con unos oportunos subtítulos para que la barrera idiomática no suponga un problema y el mensaje llegue contundente y conciso.



The Ex sacaron en el 86 un homenaje a los anarquistas españoles que lucharon contra Franco y sus aliados fascistas. El artefacto vanguardista se llamaba 1936, The Spanish Revolution y evoca el espíritu revolucionario de aquellos días.



Un minuto once segundos de pura furia. The Only Good Fascist Is A Very Dead Fascist −título sin ambages− es una canción contenida en Less Talk, More Rock, segundo álbum de estudio de la banda de punk canadiense Propagandhi. Un contundente testarazo contra los desmanes de la extrema derecha.



Poco se puede decir de esta melodía que no se haya dicho ya. Bella ciao es el himno por excelencia de la resistencia antifascista, fueron los partisanos italianos los que la adoptaron y desde entonces pocas son las manifas y turbamultas en las que no se entone esta canción.



Billy Bragg nos habla en Waiting for the Great Leap Forwards (1988) de compromiso político con la izquierda. También de la dificultad de mantener ese compromiso desde el pop, ámbito desde el que Bragg trató de airear conciencias en plena escalada neoliberal de Thatcher.

Antes de que el hip hop deviniera en oda a la opulencia con machirulos desafiantes y jamelgas-comparsa, hubo un tipo llamado Gil Scott-Heron que tuvo a bien recitar sus diatribas lírico políticas sobre un batiburrillo de soul, funk y jazz. The Revolution Will Not Be Televised es pura arenga emancipadora.



Cerramos este particular recorrido por el antifascismo musicado de la mano de una tonada clásica, el Ay, Carmela. Una canción popular convertida en acto movilizador que todavía hoy resuena como símbolo de lucha contra el autoritarismo y memoria de los que perdieron su vida en pro de la libertad.