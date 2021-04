Tras cancelar la gira de Extremoduro, Robe Iniesta publica su nuevo trabajo en solitario

El cantante extremeño Robe Iniesta, líder de la banda Extremoduro, ha publicado su nuevo trabajo en solitario, titulado Mayéutica, del que ya había adelantado a principio de abril uno de sus cuatro movimientos, Mierda de filosofía.

Se trata del cuarto proyecto del músico placentino tras Lo que aletea en nuestras cabezas (2015), Destrozares, canciones para el final de los tiempos (2016) y Bienvenidos al temporal (directo de 2018).

Mayéutica hace referencia a un método socrático con el que el maestro, mediante preguntas, va haciendo que el discípulo descubra nociones que en él estaban latentes.

Según ha explicado Robe Iniesta a través de su página web, Mayéutica es una canción concebida como una sola obra que consta de cuatro movimientos. "Comienza con un interludio, que la enlaza con La Ley Innata -álbum publicado en 2008- y acaba con una coda sin final", ha apuntado.

Asimismo, ha detallado que el trabajo lo armaron y grabaron "durante el verano de 2019", ya con Woody Amores (Sínkope, Raimundo Amador, Jeannete, etc) integrado como guitarrista en el grupo.

La idea inicial, según anunció en marzo el cantante placentino, era lanzar el disco después de la gira de despedida de Extremoduro, que estaba prevista para el año pasado y que, tras ser aplazada en dos ocasiones, se ha suspendido de forma indefinida, no sin polémica.

"Tengo guardado en un cajón un disco de Robe. La idea era sacarlo después de la gira de Extremoduro. O sea, que deberíamos haberlo sacado en octubre del año pasado. ¿Hasta cuándo lo vamos a dejar guardado, otro año o quién sabe si más aún? No puedo hacer eso. No puedo seguir parado indefinidamente hasta que nos dejen hacer conciertos de treinta mil personas", explicó entonces Iniesta.

Recordó que la gira se ha aplazado ya dos veces, primero al otoño de 2020 y luego a la primavera de 2021, por lo que, a su juicio, "no tiene sentido" volver a poner fechas para 2022 sin tener la más mínima seguridad de que se vaya a poder hacer.

"No queda otra que adaptarse y hacer otro tipo de espectáculos más acorde con la situación que estamos atravesando. Y cuando todo se arregle, reprogramaremos la gira si es que para entonces todavía sigue teniendo algún sentido", afirmó.

Por contra, el guitarrista de Extremoduro, Iñaki Antón, se mostró partidario de realizar la gira de despedida en cuanto sea posible y la covid lo permita, "ofreciendo fechas tantas veces como sea necesario y retrasándola cuanto haga falta siempre que nos veamos obligados por la situación sanitaria".

Así lo señaló en su perfil de las redes sociales, donde se mostró crítico con el comunicado hecho público por su compañero Robe Iniesta sobre la suspensión de la gira.

"Tras leer esta mañana el comunicado unilateral de Robe, del que no tenía ningún conocimiento y cuyos plurales en absoluto me conciernen, me veo en la obligación de transmitiros que mi decisión firme durante todo este tiempo ha sido realizar la gira de despedida de Extremoduro en cuanto sea posible y la covid lo permita", indicó.

Por su parte, la empresa promotora de la gira de despedida de Extremoduro, Live Nation, también manifestó su "sorpresa e incredulidad" ante el comunicado hecho público por Robe Iniesta sobre la suspensión de la citada gira.

A través de su perfil en las redes sociales, la promotora mostró su sorpresa "por el comunicado unilateral emitido por Robe frente a los compromisos firmes de Extremoduro y su representante, respecto a los conciertos programados para la gira de despedida cuando en el mismo anuncia la publicación de su disco y conciertos en solitario".