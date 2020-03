Nace el Cuarentena Fest: conciertos desde el dormitorio para vencer el aislamiento

Los organizadores del Cuarentena Fest lo confirman a regañadientes; este festival nace del más puro tedio, ese que nos hace buscar formas reconocibles entre los salpicones del gotelé o contemplar desde el balcón el azaroso picoteo de una paloma en plena acera. La epidemia de marras, con su buena dosis de psicosis y su carnaval de mascarillas, nos insta a permanecer recluidos, sin atisbo de liberación, confinados en nuestros pequeños cubículos metropolitanos; entregados a la desidia.

Añadan a la apatía propia del encierro la cascada de cancelaciones de conciertos a la que hemos asistido en los últimos días. Una auténtica sangría para pequeños promotores y músicos cuyos honorarios a duras penas cubren el desplazamiento. Pues bien, el Cuarentena Fest nace con la honorable intención de "seguir ofreciendo cultura en estos tiempos difíciles", explican los organizadores. Para ello han convocado a una veintena de artistas independientes a que compartan su música desde el lugar en el que la conciben: su dormitorio.

Lo harán en streaming, a partir de este lunes y a lo largo de varias semanas —la duración del festival está aún por determinar y dependerá del número de artistas que finalmente se sumen—. "Dos conciertos al día, con un tipo de cercanía diferente, con una filosofía clara: la música no se detiene, ni siquiera en tiempos tan duros como este", añaden desde el festival. Por el momento estos son algunos de los artistas confirmados: Airu, Alien Tango, Ayalga, Barbara, Cabiria, danieldaniel, Estrella Fugaz, Jose Ignacio Martorell, Kids from Mars, lashormigas, Le Nais, Marcelo Criminal, Megansito el Guapo, Pavvla, rebe, Santi (Autoescuela), Stephen Please, Valdivia.

Los interesados en asistir a esta suerte de festival de alcobas lo-fi lo tienen muy fácil; o bien pueden hacer un visionado selectivo a través de los canales de Youtube de los artistas en cuestión, o bien pueden verlos en serie a través de la web cuarentenafest.tumblr.com. La sesiones están previstas que sean a las 21 y a las 22 horas. "Si las circunstancias no nos permiten encontrarnos con los fans, queremos seguir llegando a ellos, en su confinamiento, en sus casas", zanjan los organizadores de esta original propuesta.

La cama, ya sea de muelles o provista de un confortable somier, nos provee de descanso, encuentros de carácter amatorio e incluso, si anda usted carente en lo afectivo, es el escenario más propicio para entregarse al onanismo. También puede uno leer a los clásicos, comer techo durante horas o soñar despierto. Esto ya depende de usted. Pocas veces la cama ha sido tribuna para una reivindicación (obviemos, por favor, aquel infausto happening protagonizado por John Lennon y Yoko Ono) tan necesaria como esta, a saber; la importancia de la música en directo no sólo para conmover y deleitar al personal, sino para unirnos en pleno aislamiento.