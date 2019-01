Netflix cambia los subtítulos en español de la película 'Roma'

Netflix ha cambiado los subtítulos en español para la película Roma, de Alfonso Cuarón, tras la polémica surgida por la diferencia entre las partes habladas con expresiones del español de México y los rótulos 'adaptados' al español de España.

De esta manera, desde este jueves 10 de enero los usuarios de la plataforma que accedan a la película podrán ver la correspondencia literal entre las partes habladas por los actores y los subtítulos. La película también incluye subtítulos para las conversaciones en mixteco, una lengua indígena. En cines de España, Roma únicamente se mantiene en cartelera en los cines Verdi y en Conde Duque Aguilera, ambos en Madrid.

Una de las críticas a esta situación vino del académico de la RAE Pedro Álvarez de Miranda, quien considera "sorprendentes e innecesarios" los subtítulos en español, que además han supuesto "una pérdida de tiempo y dinero" para los responsables de la distribución de la cinta.

"No se trata tampoco de poner el grito en el cielo, porque no es para tanto, pero sí que alguien tendría que decir a los distribuidores que en cierto modo están perdiendo el tiempo y el dinero subtitulando una cosa que ya estamos entendiendo y que podría ser chocante fuera de España, en otros países hispanohablantes", señalaba el académico.

En cualquier caso, el académico no se mostró "muy partidario de las quejas" e insistía en la idea de "no poner el grito en el cielo" con este asunto. "Simplemente recordar que no es necesario, nunca lo ha sido, y desde luego la asociación de academias insistimos en que es un gran beneficio mutuo la unidad de la lengua española, por encima de la diversidad", concluía.



El director Alfonso Cuarón criticó este miércoles a Netflix por haber introducido subtítulos en su película. "Me parece muy ofensivo para el público español el que Roma la hayan subtitulado con castellano español", dijo en unas declaraciones en Nueva York tras participar en el Lincoln Center en la clausura de un ciclo de cine dedicado al artista en esta ciudad estadounidense.

Cuarón agregó que "el color, la empatía funciona sin los subtítulos". "Me parece muy, muy ridículo", insistió al respecto el director de Roma, película galardonada con dos Globos de Oro por el Sindicato de Directores de Estados Unidos el fin de semana pasado como la mejor película de lengua extranjera y mejor dirección.

"A mi me encanta ver, como mexicano, el cine de Almodóvar y yo no necesito subtítulos al mexicano para entender a Almodóvar", añadió claramente enfadado.