El drama de la realeza británica The Crown, la comedia Schitt's Creek y el thriller Ozark lideraron las nominaciones a los Globos de Oro para televisión el miércoles, mientras los votantes eligieron éxitos que entretuvieron a las audiencias por streaming durante la pandemia mundial.

Los recién llegados Ted Lasso, The Flight Attendant y Emily in Paris también fueron nominados a los premios a la televisión de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que entrega los Globos de Oro.

Netflix Inc tuvo 20 series de televisión nominadas, más que cualquier otra cadena. HBO, propiedad de AT&T Inc, quedó segunda con siete y Hulu, de Walt Disney Co, recibió seis nominaciones.

El streaming de televisión surgió como una importante fuente de entretenimiento en 2020, cuando los cines debieron cerrar en medio de la pandemia de la covid-19 y la gente pasó más tiempo en casa. Netflix sumó más clientes en un año que nunca antes, alcanzando 203,7 millones de suscriptores en todo el mundo, y Disney+ llegó a 86 millones.

The Queen's Gambit en Netflix, protagonizada por Anya Taylor-Joy como una talentosa jugadora de ajedrez que lucha contra la adicción a las drogas y el alcohol, competirá en la categoría de serie limitada contra The Undoing, de HBO; "Unorthodox", de Netflix, y otras.

Además de las series de Netflix The Crown y Ozark, los competidores en la categoría de drama de televisión incluyen The Mandalorian, de Disney+, que presenta al popular Baby Yoda, y la serie de terror de HBO Lovecraft Country.

Los nominados a la mejor comedia de televisión incluyen a Ted Lasso, protagonizada por Jason Sudeikis como un entrenador de fútbol estadounidense contratado para dirigir un equipo inglés, que se emite por Apple TV+, de Apple Inc. El programa competirá con Schitt's Creek, que arrasó en los Emmy del año pasado, la comedia de asesinatos de HBO The Flight Attendant y otras.

Lluvia de críticas por las nominaciones

Tanto las redes sociales como medios especializados en Hollywood criticaron con dureza a los Globos de Oro después de que anunciaran un listado de nominaciones plagado de ausencias, inclusiones inesperadas y una notoria falta de diversidad. Este año las omisiones tienen cinco destacados nombres: Zendaya, Meryl Streep, Tom Hanks, Sophia Loren y Spike Lee, quienes, a pesar de encandilar a público y crítica, no han convencido al reducido grupo de periodistas que eligen estos premios.

A diferencia de los Óscar, cuyas votaciones integran a miles de miembros de la industria cinematográfica, los Globos de Oro se votan por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), un grupo de unos noventa periodistas que seleccionan sus producciones favoritas de televisión y cine, dividiéndolas entre comedia y drama.

Con tanto donde escoger siempre se cuelan algunas sorpresas. En esta ocasión, el mejor ejemplo es la inclusión de Emily en París, un formato que estaba fuera de todas las quinielas y que competirá por la mejor serie de comedia.

Pero a veces las sorpresas de los Globos de Oro dan paso a llamativas, quizás chirriantes, ausencias (Juego de Tronos nunca se llevó un premio a mejor serie mientras hacía historia en los Emmy). Algunas cabeceras estadounidenses se han mostrado muy duras con la organización de estos premios. Deadline califica algunas elecciones de "chiste" y el diario Los Ángeles Times acompaña el listado de nominaciones con un artículo muy crítico.

"Diremos que son omisiones porque probablemente no son personales, al menos que alguna estrella haya declinado posar con todos y cada uno de los miembros de la HFPA, como es obligatorio en este grupo. Entonces no es omisión, es venganza", escribía el columnista Glenn Whipp. Los ganadores de los Globos de Oro serán anunciados durante una ceremonia televisada el 28 de febrero.