Sexo, drogas y rock and roll, pero también política, cochambre y escatología. Los músicos han bautizado sus grupos con nombres tan extravagantes que se impone seleccionarlos por temáticas, aunque algunos de ellos son irreproducibles porque suponen un atentado contra la moral, el buen gusto y las mejores costumbres.

Muchas bandas son solo conocidas por sus propios miembros y otras han sido de vida efímera, por lo que la lista es interminable, empezando por el combo mexicano de ska Genitallica, cuyo segundo disco se titula Sin vaselina. Procede ceñirse, pues, a la escena española y, concretamente, al punk. Aun así, habrá centenares de omisiones.

Un género que, como el rock radical, ha dado mucho de sí: Cagando Sin Papel, Peste y Mierda, Kagando Duro, The Meas, Me Voy Ke Me Estoy Kagando, Papel del Culo, Apártate Ke Piso Mierda, Kagando Entre 2 Coches, Intestinal Rage, The Vientre, Kaka de Luxe, Derrape en el Kalzón, Kagando Blando y Ramoncín y W.C.?, nombres de inspiración escatológica, como Larva fecal, Vómito, Mantekado de Lefa, Rabba, Almorranas Garrapiñadas, Exquisite Pus, Pota Fresca o Coprolitos.

Álbumes que podrían haber sido perfectamente publicados por Discos de Mierda, heredero del sello Tres Cipotes, donde Mugretone y Poison Bambee publicaron las primeras maquetas de Webeloss. El dúo músico vocal también tiene un sello "para grupos más estándar" [sic], Hillside Strangler, que publicó el disco Vaya Mierda.

Incluye cortes de Navajazo, Pili y sus Lechones, Papelina, Hitler's Clones, Dildos, Puré de Zelevros y, haciendo honor al título, Mierda y Los Mierdas. Será complicado que el sexo y los excrementos permanezcan en compartimentos estancos, por no hablar de las filtraciones psicotrópicas (El Oso Yonki, Cocadictos, Aliento a Metadona, Drogas Guais, The Endrogaos, Los eskeletos andan puestos, Sobredosis de Mistol, Punkzetamina...).

Ha habido bandas de vertedero, como Basura o La Banda Trapera del Río, y de inspiración genital y sexual, como Txuminos Imberbes, Penetrazion Sorpressa, The Pleasure Fuckers, Thee Suckin' Dicks, Semen Up, Kojón Prieto y los Huajolotes, Huevos Canos, Chorretón de lefa... [etcétera, etcétera], Esguinze de Frenillo, Prepucio Indefinido, El Falo de Vigo, Marianico Escroto, Paja Romántica o La Polla Records, cuyo cantante, Evaristo, fundó The Kagas.

En la pila bautismal del punk abundan las parafilias (Gerontofilis, Coito Nasal, Sado After Dead, Eyaculación Post-Mortem) y las referencias frenopáticas (Delirium Tremens, Oligofrenia, Schizophrenic Housewives, Cretino's Borne, Historial Psiquiátrico, Familia Cretina, Código Neurótico) y políticas (Amunike Lehendakari, Paco Frutos y Esposa, Lendakaris Muertos o Los Iribarnes, una de las bandas fundadas por Sr. Anido, padre espiritual de Jiménez del Oso, Metralletas Lecheras, Jiménez los Santos y Travesti Afgano).

Hay combos explosivos (Parabellum, T.N.T, Bomba Lapa, Comando 9mm., TDK y, al margen del punk, Dinamita pa' los Pollos y los heavies Metralla), mortales (RIP, Enterradores, Terminal Disease, Abra Kadaver) y de diversa clase y condición: Eskorbuto, Hairy Nipples, Olor a Sobako, BAP!! (Brigadas Anti Policiales), Capitán Entresijos o Mari Cruz Soriano y los que afinan su piano, germen de Siniestro Total.

Finalmente, una mención especial a Tarzán y su puta madre buscan piso en Alcobendas (a veces el nombre figura como Tarzán y su puta madre okupando piso en Alcobendas), la banda de Indio, el dueño de la sala madrileña Gruta 77, por la que han pasado algunos de los citados grupos y muchos otros que darían para una nueva entrega.