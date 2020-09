La muleta por el todo. El sostén de una pierna amputada que logró eclipsar la masiva manifestación estudiantil convocada en Madrid el 23 de enero de 1987 contra la selectividad, los numerus clausus y la subida de las tasas académicas. El broche estrellado a una dilatada huelga que tuvo sus réplicas en las principales ciudades españolas, donde los miles y miles de jóvenes fueron solo uno a ojos de los medios: Jon Manteca Cabañes, un punki centrifugado del sistema que por no tener nada solo tenía el apodo, el Cojo.

- ¿Pero tú dónde estabas cuando ocurrió aquello? —le preguntó un año después Jesús Quintero en El Perro Verde, de TVE.



- En Cibeles, pidiendo dinero en el metro.

Jon Manteca (Mondragón, 1967 - Orihuela, 1996) acababa de llegar de Euskadi y la algarada le pilló junto al Ministerio de Educación, entre el vuelo disparatado de las piedras y las pelotas de goma de la policía, que hirieron de bala a una adolescente. El Cojo, quien corría libre como una liebre de tres patas, no dudó en sumarse a los destrozos. Las cámaras lo captaron alzando su muleta para frenar el tiempo con su estocada a un reloj-termómetro, inconsciente de que estaba inmortalizándose.

Las agujas dejaron de marcar la hora en la zona del Banco de España, cuya boca de metro también se vio perjudicada, pues no dudó en romper el letrero de la estación. Figuró en la portada del Herald Tribune. Su mote pudo leerse al comienzo de un artículo en The New York Times: "He is known as El Cojo, the crippled one". En España fue pasto de periódicos y de la tele, cuando la tele solo era TVE, cuyas cámaras lo convirtieron en un mito viviente y cojeante. El símbolo de la huelga estudiantil no era un estudiante, sino un punk que pasaba por allí.

"¿Qué pasaba en aquella España de finales de 1986 y principios de 1987?", se preguntaba el periodista Alberto Gayo, testigo de una protesta "pacífica" hasta que llegaron las algaradas y las cargas policiales, en su blog de la revista Interviú. "El paro casi llegaba al 17%, el Gobierno socialista aumentaba las tasas universitarias mientras el gasto en Educación disminuía, el tejido industrial se reconvertía, las Bolsas se desplomaban…".

Y llegó la huelga, que derivó en aquella histórica manifestación. Los antidisturbios tiraron de porras y pelotas de goma. Los alborotadores hicieron del cemento arma y, cuando terminó todo, en los alrededores del paseo del Prado y de las calles Alcalá y Gran Vía fueron destrozados decenas de semáforos, señales de tráfico, cabinas telefónicas, vallas metálicas, verjas del Banco de España y motos de la policía. Los heridos se contaron por decenas.

"Me puse a romper cristales porque me cabreó que los maderos sacasen las pistolas. Se pasan mucho", relataba dos meses después Jon Manteca al reportero de Interviú Javier Ángel Preciado. "Paso de estudiantes: lo que me gusta es tirar piedras", titulaba la revista sobre una foto de Roberto Villagraz a doble página que mostraba a "una leyenda con muletas" rodeado de palomas y con una cresta por montera.

"Mientras se vertían ríos de tinta sobre él, recorría casi dos mil kilómetros, visitaba cuatro comisarías y tres juzgados de guardia, sufría dos prisiones preventivas y salía en la portada del Herald Tribune. Nunca ser cojo y salir en televisión rompiendo cristales y anuncios había dado para tanto", anunciaba la publicación, cuya entrevista fue recuperada por Gayo en su blog, donde buceaba en los orígenes del Cojo, "cuarto de seis hermanos, hijo de un obrero de la fundición".

A los dieciséis años le amputaron la pierna al caerse de una torreta de alta tensión tras recibir una descarga eléctrica. "Con dieciocho se fue de Mondragón, no le gustaba como le trataba su padre. Iba de casa abandonada en casa okupada, pedía dinero por las calles. Y de repente recala en Madrid y coincide con la manifestación estudiantil", escribía el periodista madrileño. "No me hacen falta piernas mientras tenga los dos brazos", le había contado a Preciado.

La entrevista, rememoraba Gayo, fue en una venta de Jérez tras salir de la cárcel. Antes, "ya se dedicaba a vagabundear por España, de ciudad en ciudad, un perroflauta de los de ahora pero sin pierna". Su padre le había comprado una ortopédica, aunque se la robaron en unas fiestas del Pilar. En Madrid lucía chupa de cuero con la leyenda Mata curas, verás el cielo bajo el símbolo de la paz de Gerald Holtom. "Era un punki de manual, que robaba cadenas de las cisternas del WC para ponérselas en la bota militar y que no tenía DNI".

Meses atrás, la huelga y los disturbios obligaron a las autoridades a sentarse a la mesa. Juan Ignacio Ramos, líder del Sindicato de Estudiantes, exigió concesiones por parte del Gobierno. Aunque no logró sus objetivos —las matrículas universitarias siguieron encareciéndose y la selectividad fue rebautizada como EVAU—, la revuelta terminaría llevándose por delante en 1988 al ministro de Educación, José María Maravall, quien la calificó como "la puesta de largo reivindicativa de la primera generación de la democracia".

"Aquella explosión fue una durísima advertencia al PSOE de que la juventud quería una política realmente de izquierdas, no una política que en la práctica no se diferenciaba mucho de la derecha", declaraba Juan Ignacio Ramos al Telediario dos décadas después de la lucha, cuya pancarta aquel día rezaba Contra la política educativa del Gobierno. Su interlocutor era el secretario de Estado Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque las críticas también arreciaron sobre el ministro del Interior, José Barrionuevo, por la dureza de las intervenciones policiales.

Entrevista a Jon el Cojo Manteca en la revista 'Interviú'.

Jon continuaría siendo carne de rotativa durante los siguientes ocho años, entre sus salidas y entradas en la cárcel por robar o insultar a vírgenes, aunque en Bilbao a punto estuvo de que lo tirasen al Nervión por realizar gestos obscenos a la banda municipal. Pasó a la historia, sin embargo, por atentar contra el mobiliario urbano —cabina telefónica incluida— al calor de los botes de humo lanzados durante el pulso de los estudiantes al presidente Felipe González.

El programa de Jesús Quintero lo despidió así: "Punki, famoso a su pesar, vengativo, generoso, violento, odiado, perseguido, libre. Se llama Jon Manteca, tiene veintiún años y nació en Mondragón. No conoce la hipocresía. Es una leyenda... con muletas". Lo siguió siendo, ya bajo tierra, tras morir de sida en Orihuela ocho años después. Destroce en paz.