Pastora Soler: "Será muy emocionante volver a actuar en Andalucía"

En 2014, durante la gira de Conóceme , se vio obligada a alejarse de los escenarios. ¿Cómo superó el miedo escénico?

Fue una ruptura total con todo. Empecé a construir algo nuevo sin ningún tipo de presión y tuve la suerte de quedarme embarazada. Eso hizo que viese la vida de otra manera y recuperase la vocación. Había que buscar las ganas de nuevo y afortunadamente aparecieron...

Ahora que está en plena gira, ¿siente cada concierto como una oportunidad o como un reto?



En este momento, siento que es un acontecimiento especial e importante. Tras la pandemia, la oportunidad de volver a los escenarios se valora más que nunca, tanto por parte de los artistas como por la del público. Hay que saborearlo como si fuese algo único. Por eso, cada ciudad en la que actúe será una nueva oportunidad para recoger el fruto de lo sembrado. Será muy emocionante volver a mi tierra, Andalucía. Porque regreso a Sevilla después de haber suspendido el concierto, con casi todo vendido, en dos ocasiones. Eso da mucha pena.

El 18 de junio actúa en Zaragoza. ¿Votará al día siguiente en las elecciones andaluzas?



Sí, claro. No votaré por correo porque mi plan es volver a Sevilla el domingo 19, aunque llegue a última hora para votar. Es nuestra responsabilidad.

¿Cuál es su visión del panorama político? ¿Cómo ve la posibilidad de que Vox entre en el Parlamento de Andalucía?



Prefiero no entrar en política ni en Vox. Si me interesase, me mojaría, pero no soy muy de política. Por eso no quiero quiero meterme en jardines que no me pertenecen.

Pastora Soler vuelve a actuar en Andalucía. — 33 Producciones / CEDIDA

Aunque sea a toro pasado, ¿se queda con Tanxugueiras, Rigoberta Bandini o Chanel?



Las tres propuestas eran muy interesantes. La riqueza de esta edición, el abanico tan amplio de candidatas, ha primado sobre la polémica. Todas eran convincentes y emocionantes. Cualquiera hubiese hecho un buen papel en Eurovisión. Sin duda, el de Chanel fue brillante y obtuvo un resultado excelente.

Respecto a las ediciones precedentes, usted ya había conseguido en 2012 un meritorio décimo puesto con ' Quédate conmigo' . ¿Son tan importantes los premios, las cifras y los reconocimientos?



En esta profesión, desafortunadamente, mandan los números, las visitas y las ventas, algo que no se corresponde con la valía del artista. Al final, lo importante es que te apoye la gente.