'Peacemaker', el viaje cómico y violento de un antihéroe en busca de redención

Quienes fueron al cine a ver El escuadrón suicida, la de James Gunn, conocerán de sobra a Peacemaker. También los lectores de los cómics de DC. Y, por supuesto, los seguidores de la faceta como actor de John Cena. Para todos ellos ha sido escrita y rodada esta serie de HBO Max cuyo único fin, además de entretener a su público, es profundizar en la génesis del personaje y redimir a alguien que se hace llamar Pacificador al tiempo que enarbola la bandera del 'a toda costa' para conseguir la paz. Cena repite en la piel de este antihéroe. James Gunn, por su parte, se encarga del guion y también de la dirección de algunos episodios.

A falta del ver el octavo y último capítulo de la temporada (desde Warner dieron acceso a los siete primeros antes del estreno), el veredicto es que Peacemaker se mueve en territorio seguro para Gunn, juega bien sus cartas de humor, acción, drama y violencia y tiene en un John Cena en estado de gracia su mejor carta. Porque los chistes sobre falos, los diálogos absurdos y las escenas de acción brutales no se sostienen por sí solos. Para ello hace falta a alguien como Cena. Alguien que sepa darles forma y conseguir que, pese a lo moralmente condenable de su personaje y la mayoría de sus acciones, este despierte simpatía y, en contados momentos, hasta cierta ternura. Eso y no parecer ridículo. Otro actor bailando y llorando en calzoncillos no habría conseguido el mismo efecto.

Cena tiene un talento innato para la comedia y lo despliega en cada capítulo como una suerte de payaso triste. Un tipo violento y complicado que en el fondo solo quiere ser querido y aceptado. Sobre todo por su padre, un supremacista blanco al que interpreta un Robert Patrick fácil odiar por lo que piensa y dice y porque tiene parte de la culpa de que su hijo Chris haya salido así. Y, como ocurría con la historia de Gunn sobre Peter Quill (Chris Pratt) y su megalómano padre Ego (Kurt Russell) para el segundo volumen de Guardianes de la Galaxia, aquí la fallida relación entre padre e hijo se lleva una buena parte de la trama.

El guionista y director repite fórmula y le funciona. Lo hace con Pacificador y su padre, pero también con la trama más de acción de la serie, esa que cuenta la de unos seres llamados mariposas que han invadido la Tierra. Cabe recordad que en El escuadrón suicida eran unas estrellas de mar las que usurpaban los cuerpos humanos. Eso, por un lado. Por otro está el cómo lo cuenta, con un tono fácilmente reconocible para quienes han seguido la carrera de este director que se mueve de Marvel a DC sin problemas.

Lo mejor de Peacemaker como serie es que no se toma en ningún momento en serio, cosa que sí hacen vecinas de DC como Doom Patrol y Titans, por ejemplo, y por eso es tan divertida pese a no ser redonda. La que se estrena ahora se ríe de sí misma, tiene una banda sonora poderosa y, aunque a veces resulte complicado conectar con su humor, hace bien lo que quiere hacer. Su cabecera, en clave de musical, es de las que se quedan grabadas en la retina y en el cerebro. Cuesta sacarse el tema que suena una vez escuchado por primera vez. Como apunte, llama la atención lo poco que le importa a los protagonistas de esta serie ir por ahí pringados de sangre. A ninguno le urge cambiarse la ropa después de una masacre. Y hay varias.

Además de Cena y Patrick, el dúo cómico que forman Peacemaker y su disparatado fan Vigilante (Freddie Stroma) encaja especialmente bien. Porque, si el objetivo es hacer ver a quien está al otro lado que quizá Chris no es ni tan mal tipo ni tan violento, nada mejor que colocarle frente a otro tipo más violento, que disfruta matando y golpeando y, además, no lo oculta. Destaca también Danielle Brooks como Leota Adebayo, una mujer con una misión que cada vez tiene menos deseos de cumplir. Y junto a ella, Chukwudi Iwuji, encargado de ponerse al frente del escuadrón contra las mariposas como Clemson Murn, personaje de paciencia infinita y todo un ejemplo de contención ante la panda de impresentables que lo rodean. Para quienes vieron El escuadrón suicida, mencionar que vuelven el personaje de John Economos (Steve Agee) y el de Emilia Harcourt (Jennifer Holland).

La fórmula de Marvel trasladada a DC

Producida por Warner Bros. Television y disponible desde este jueves en HBO Max, Peacemaker es un intento de DC de crear su propio universo tanto en el cine como en la televisión. Hace ya mucho que Marvel le ganó la partida en este sentido. La Casa de las Ideas lleva años construyendo su MCU, que ha tenido su colofón en una Fase 4 en la que aún se encuentran inmersos. Las series de acción real estrenadas a lo largo del año pasado extendieron sus tentáculos a la pequeña pantalla y la última de Spiderman ha sido todo un guiño a los fans y un golpe de efecto. Sin entrar en el terreno de los spoilers, Marvel ha conseguido fusionar su universo (dividido en parcelas por una cuestión de derechos repartidos) y darle unidad al mismo aunque aún le queda algún que otro fleco mutante que cerrar.

DC, por el contrario, no cuenta con un universo tan homogéneo como el suyo en el mundo audiovisual. Televisión y cine (al menos hasta ahora) no han ido de la mano. En Marvel, Vengadores de segunda línea como Ojo de Halcón, Bruja Escarlata, Visión, Falcon, El Soldado de Invierno y Loki han tenido ya sus propias series. En DC la sinergia entre cine y series empieza a ver la luz con Peacemaker, un personaje perteneciente a un grupo, Escuadrón Suicida, al que han decidido dar más protagonismo y ahondar en su génesis. Y parece que quieren hacer algo parecido con el pingüino de Colin Farrell de la próxima The Batman.

Sin embargo, el principal problema que tiene DC para emular a su rival es que sus personajes no están tan asentados ni asociados a un actor. El último Superman ha sido Henry Cavill, pero ¿habrá más películas con él como protagonista? En el mundo de las series quien lo interpreta es otro: Tyler Hoechlin. Y lo mismo ocurre con Barry Allen/The Flash, que en la serie es Grant Gustin y para el cine, pese al empeño de los fans, ficharon a Ezra Miller. Se dice que en la película sobre el personaje en solitario que protagonizará el segundo aparecerán tanto Michael Keaton como Ben Affleck, pero lo cierto es que a día de hoy hay más Bruce Wayne pululando por las pantallas. A saber, el de Robert Pattinson (aún por estrenar) y los seriéfilos Ian Glen y Warren Christie. Aunque estos dos estén desaparecidos últimamente por cuestiones de guion.



Hasta ahora, los intentos de DC por conectar las producciones basadas en sus cómics han sido reducidos. En Titans, por ejemplo, a Chico Bestia lo reclutaron de la casa de los protagonistas de Doom Patrol. Y hasta hay la conexión. Quienes mejor lo han hecho han sido las series emitidas en The CW, donde comenzaron con Arrow, repescaron Supergirl y, con el paso de las temporadas y de los estrenos de nuevos títulos (The Flash, Legends of Tomorrow, Batwoman y Superman & Lois), consiguieron convertir sus crossovers en todo un evento. Tocaron techo antes de la pandemia y del final de Arrow y Supergirl con aquel cruce de Tierras Infinitas en el que juntaron a tres Clark Kent: el televisivo actual, el de Smallville (Tom Welling) y el vilipendiado en el cine de Superman Returns (Brandon Routh). Por conseguir, consiguieron hasta un cameo de Tom Ellis como Lucifer (Netflix).

Quizá Peacemaker sea solo la primera de muchas, un intento por expandir la marca DC y sentar la bases de un universo más amplio al que aún le queda mucho que homogeneizar y mucho camino por andar. Como primera piedra no está nada mal. De momento, lo que ha dicho Gunn sobre la serie es que "es una oportunidad para profundizar en los problemas mundiales actuales a través de la mirada de este superhéroe/supervillano/y el idiota más grande del mundo" y su emoción por poder "expandir El escuadrón suicida y llevar a este personaje del universo cinematográfico de DC a la extensión de una serie".