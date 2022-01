Las series que nos esperan este 2022

Hecho el repaso a lo mejor que nos dejó 2021 en cuanto a series se refiere, llega el momento de asomarse a lo que deparará el mundo de los estrenos de cara a los próximos meses. Como suele ocurrir cuando se trata de comentar novedades 'seriéfilas', las que más expectación generan tienden a ser aquellas que tienen que ver con adaptaciones de cómic, videojuegos o sagas literarias de fantasía, por ejemplo.

Aquí se recogen doce de esas novedades que prometen dar mucho de qué hablar. De hecho, llevan haciéndolo ya bastante tiempo. Algunas, pocas, tienen fecha de estreno. La mayoría siguen pendientes de marcar en rojo su día de lanzamiento.

‘El señor de los anillos’ (Amazon Prime Video)

Para el 2 de septiembre está previsto el estreno de una de las series más esperadas de 2022 y que ya tiene confirmada una segunda temporada. El mundo de J. R. R. Tolkien cobra vida en la pequeña pantalla tras sus dos incursiones en el cine a modo de trilogía y llevará al espectador miles de años atrás en el tiempo, mucho antes de los eventos contados en El hobbit y El señor de los anillos.

Fotograma de la nueva serie de 'El señor de los anillos'. — Amazon Prime Video

No se sabe gran cosa sobre la serie, salvo que se ambientará en la conocida como Edad Oscura y que habrá algún que otro personaje conocido. Al frente de los dos primeros episodios se ha colocado el director español J. A. Bayona y los showrunners son J.D. Payne y Patrick McKay. En el reparto, Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Lloyd Owen, Megan Richards, Benjamin Walker, Daniel Weyman y Sara Zwangobani, entre otros muchos.

'La casa del dragón' (HBO Max)

Juego de tronos es otra de esas grandes sagas de fantasía que nutren de material para adaptar a los guionistas. HBO ha estado mucho tiempo buscando un spin-off que les pudiera funcionar para seguir explotando el mundo creado George R.R. Martin y, tras varios proyectos cancelados, el que finalmente verá la luz será La casa del dragón.

Esta serie está basada en Fuego y sangre y viaja unos cientos de años atrás en el tiempo con respecto a lo contado en Juego de Tronos. Su centro narrativo se sitúa la Casa Targaryen. Sin fecha aún de estreno, se sabe que constará de 10 episodios y que han fichado a Eve Best, Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Rhys Ifans y Matt Smith. Miguel Sapochnik , director del aplaudido capítulo de La batalla de los bastardos, es uno de los showrunners y director del piloto.

‘Obi-Wan Kenobi’ (Disney)

Otro universo que se expande y en el que se sigue buceando en busca de éxitos de audiencia. En este caso, la serie, como su nombre indica, se centrará en el personaje interpretado en el cine por Alec Guinness e Ewan MaGregor. Este último es parte de un casting confirmado en el que figuran también Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie. Según ha desvelado Disney, la acción de Obi-Wan Kenobi tendrá lugar una década después de lo vivido en La venganza de los Sith, con Anakin ya en el Lado Oscuro y pocos Jedi en el universo.

'Moon-Knight’ y ‘She-Hulk’ (Disney)

Como parte de la Fase 4 de Marvel llegarán estas dos nuevas series salidas de sus viñetas a lo largo de 2022. Esta vez no se trata de Vengadores rescatados de un segundo plano a los que se les da protagonismo, sino de dos héroes aún por explorar en el MCU. Uno de ellos es Moon Knight, con Oscar Isaac como cabeza de reparto. Él será quien se meta en la piel de Marc Spector, un exmarine con un trastorno de identidad disociativo atrapado en una guerra entre dioses.

En cuanto a Hulka, como los lectores de cómics la conocen en España, será interpretada por Tatiana Maslany. Su alter ego es Jennifer Walters, prima de Bruce Banner y abogada especializada en casos de gente con superpoderes. Se ha confirmado la aparición en She-Hulk tanto de Mark Ruffalo (el último Hulk del cine) como de Tim Roth (Abominación) en la serie.

‘Inventing Anna’ (Netflix)

De la factoría de Shonda Rhimes llegará en febrero Inventing Anna, una serie basada en el artículo de New York Magazine titulado How Anna Delvey Tricked New York’s Party People de Jessica Pressler en el que la periodista intenta descifrar la figura de la mujer que le da título.

Julia Garner ha sido la actriz elegida para dar vida a Anna Delvey, una misteriosa mujer que logró colarse entre la alta sociedad neoyorquina como una heredera alemana. La sinopsis oficial facilitada por Netflix planeta el argumento como el de "una periodista con mucho que demostrar, Vivian (Anna Chlumsky), que investiga el caso de Anna Delvey (Julia Garner), la legendaria heredera alemana de Instagram, que robó los corazones del panorama social de Nueva York.... y también su dinero. Pero, ¿es Anna la mayor estafadora de Nueva York, o es simplemente el nuevo retrato del sueño americano?".

'Rapa' (Movistar+)

Los creadores de Hierro tienen nuevo proyecto para Movistar+. Pepe Coira, Fran Araújo y Jorge Coira están detrás de Rapa, que cuenta con Javier Cámara y Mónica López como cabezas de cartel. Se trata de un thriller ambientado en A Capelada (Galicia) y con la tradición de la rapa das bestas como escenario de un crimen.

Un lugar tranquilo, en un entorno natural tan de postal como el gallego y con un asesino suelto. La víctima es Amparo Seoane, alcaldesa del pueblo. Buscando al culpable o la culpable de su muerte, un profesor y una sargento de la Guardia Civil. Al primero le da vida Cámara y es el único testigo de lo sucedido. Los seis capítulos de los que se compone Rapa han sido dirigidos por Jorge Coira y aún no hay fecha de estreno oficial, salvo que será a lo largo de 2022.

‘The Last of Us’ (HBO Max)

Craig Mazin (Chernobyl) tiene nuevo proyecto para 2022. Él es quien se encarga de la conversión en guion de serie de la historia de Naughty Dog en el videojuego The Last of Us lanzado en 2013. Como argumento, la acción sigue a Joel, un contrabandista al que le cae el encargo de escoltar a una adolescente llamada Elle a través de un Estados Unidos devastado y postapocalíptico.

El papel de Joel ha recaído sobre los hombros de Pedro Pascal, que vuelve a ejercer como protector y escolta como en The Mandalorian. Eso sí, en esta ocasión, en lugar de vigilar a Grogu, tendrá que vérselas con una joven interpretada por Bella Ramsey, que conquistó a los seriéfilos con su interpretación de Lyanna Mormont en Juego de tronos.

‘Apagón’ (Movistar+)

En los últimos meses la idea y posibilidad de un apagón se ha extendido por el mundo. Esa es la premisa de la que parte Apagón, serie basada en un pódcast y compuesta de cinco capítulos. Cada uno con un equipo distinto detrás y todos unidos bajo un mismo punto de partida: "Una tormenta solar impacta en la Tierra causando un apagón generalizado".

A partir de ahí, cinco historias de personajes luchando por adaptarse a su nueva realidad. Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta son los cinco directores de los guiones de Isabel Peña, Alberto Marini, Fran Araújo, Rafael Cobos e Isa Campo, que cuentan con Araújo como coordinador. El primero de los episodios, el de Campo, tiene a Patricia López Arnaiz, Zoé Arnao y Miquel Fernández de protagonistas de una trama ambientada en una urbanización.

‘¡García!’ (HBO Max)

Este es uno de los proyectos futuros de HBO Max en España más prometedores. Basada en la novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos, ¡García! transcurre en una actualidad distópica ambientada en España. Todo comienza con una periodista llamada Antonia (Veki Velilla) tropezando con un proyecto/conspiración llevado a cabo hace décadas.

El proyecto acabó echando el cierre y dejando atrás a un superagente criogenizado al que crearon los servicios secretos franquistas en los cincuenta. García, como Steve Rogers, es el soldado perfecto y acaba de ser despertado tras seis décadas en una cámara frigorífica. Le interpreta Francisco Ortiz.

‘Masters of the Air’ (Apple TV+)

Hermanos de sangre y The Pacific están consideradas como dos de las mejores series bélicas de la historia de la televisión. Steven Spielberg y Tom Hanks se reúnen una vez más para aportar un nuevo título al género, Masters of the Air.

Lo que se sabe de ella es que está basada en las acciones de la Octava Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y que sigue a un grupo de pilotos de bombarderos. Cary Joji Fukunaga (True Detective) dirige los tres primeros episodios con un reparto en el que figuran Barry Keoghan, Callum Turner, Austin Butler y Anthony Boyle, entre otros muchos.

‘The Sandman’ (Netflix)

Esta es una de esas series tan deseadas como temidas y ambos sentimientos los despierta la misma razón: está basada en uno de los cómics más venerados de todos los tiempos. Escrita para las viñetas por Neil Gaiman, The Sandman es una de esas historias, a priori, imposibles de adaptar.

El proyecto lleva tiempo dando vueltas y hubo un intento de sacarlo a flote como película con Joseph Gordon-Levitt a los mandos y como protagonista. Sin embargo, aquello no cuajó y la idea ha acabado en Netflix con Allan Heinberg como responsable del mismo.

Intentar resumir en unas pocas líneas qué es y de qué trata The Sandman es imposible y hasta temerario. Baste decir que su protagonista es Sueño, interpretado por Tom Sturridge. En cuanto al resto del kilométrico reparto confirmado, Gwendolyn Christie es Lucifer, Sanjeev Bhaskar y Amid Chaudry son Caín y Abel, Charles Dance es Roderick Burgess Rey Demonio, Vivienne Acheampong es Lucienne,y Boyd Holbrook es El Corintio. No hay en realidad seguridad de que se vaya a estrenar este 2022, pero Gaiman ha asegurado de que este será el año de Sandman.