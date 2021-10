Ocho series de terror para disfrutar en la noche de Halloween

Llega Halloween y toca pasar miedo. Es lo que manda la tradición. Para ello, nada como una buena película, un libro o un maratón ‘seriéfilo’ con el que plantarse delante de la pantalla, parapetarse bajo una manta y un cojín (para los más aprensivos) y dejarse llevar a universos llenos de monstruos, oscuridad, sustos y goznes mal engrasados. En ocasiones así, los clásicos suelen ser la recomendación más recurrente y en el género de terror hay algunos realmente buenos que crearon escuela. Ahí están Alfred Hitchcock Presenta, Historias de la cripta y The Twilight Zone, por ejemplo. El problema es que, salvo que se tengan en formato físico, en España no son parte del catálogo de ninguna plataforma. De la única de la que se puede encontrar algo es de la nueva versión de la tercera mencionada, que emite Syfy y está en VOD. Las enumeradas a continuación abarcan distintos niveles y subgéneros del terror y todas están disponibles para ver.

‘Historias para no dormir’

La televisión española cuenta con una larga tradición dentro del género de terror. Uno de sus clásicos es Historias para no dormir, serie de Narciso Ibáñez Serrador que contó con tres temporadas estrenadas a lo largo de tres décadas. Aquella mítica puerta a la que le sonaban los goznes se abrió por primera vez en 1966. La segunda tanda se estrenó entre 1967 y 1982 y hubo una tercera en 1982. Basándose en relatos de clásicos como Edgar Allan Poe, Ray Bradbury y Henry James, Chicho Ibáñez Serrador se dedicó durante 29 capítulos a asustar e inquietar al público español, en blanco y negro o a todo color. El próximo 5 de noviembre cuatro de sus episodios más aplaudidos, La broma, El doble, Freddy y El asfalto volverán de la mano de Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y Paula Ortiz.

Se puede ver en RTVE a la carta.

Mike Flanagan tiene su propia franquicia de terror bajo el título de The Hunting. La primera que se estrenó y que conquistó a la crítica fue La maldición de Hill House. La historia partía de la premisa de la familia que se muda a una casa encantada, por así decirlo. Los protagonistas eran los Crain, padre, madre y cinco niños. Ambientada en el verano de 1992, estaba narrada en dos tiempos y contaba en el reparto con Victoria Pedretti, Carla Gugino, Henry Thomas y Timothy Hutton, entre otros. Un año más tarde, en 2020, llegaría La maldición de Bly Manor. De nuevo una mansión, en la campiña británica, y espíritus con cuentas pasadas sin saldar. En esta ocasión todo comenzaba con la llegada de una niñera estadounidense con serios problemas que se muda allí y forma parte del servicio que cuida de dos niños huérfanos bajo la tutela de su tío. Con el relato de Henry James titulado Una vuelta de tuerca como trasfondo, estaba protagonizada por Victoria Pedretti, T'Nia Miller y Rahul Kohli.

Se pueden ver en Netflix.

Penny Dreadful, creada por John Logan y que contó con J.A. Bayona como director de su primer episodio y Paco Cabezas, del último, es una serie de culto que se coció a fuego lento. Lo suyo no es un terror auspiciado por los sustos y el miedo en la pantalla. Su atractivo está en dejarse llevar a ese mundo oscuro donde las fuerzas del mal intentan hacerse con el alma y el cuerpo de su protagonista, la médium Vanessa Ives a la que interpreta Eva Green. Ambientada en el Londres victoriano, a esta mujer perseguida por demonios externos e internos, la acompañan en su viaje Sir Malcolm Murray (Timothy Dalton) y el pistolero Ethan Chandler (Josh Hartnett). Y, aunque se mueve entre los géneros del horror, la fantasía y el drama, en su haber de personajes cuenta con algunos de los clásicos del terror literario como el doctor Victor Frankenstein (Harry Treadaway) y su criatura (Rory Kinnear), Dorian Gray (Reeve Carney) y muchos personajes sobrenaturales.

Se puede ver en Starzplay.

El prolífico Ryan Murphy, cuyo catálogo está repartido en varias plataformas según sus acuerdos, y Brad Falchuk son los artífices de esta antología de terror que ya cuenta con 10 temporadas a sus espaldas, un universo propio y característico y alguna derivada en el camino. La primera temporada fue Murder House, estrenada hace una década. La última, Double Feature, es de este mismo año. Independientes en teoría unas de otras, es fácil perderse entre tanto material en el que bucear. Entre los habituales de esta antología están los actores Dylan McDermott, Evan Peters, Jessica Lange, Emma Roberts y Sarah Paulson. La lista de quienes han pasado por la saga y han hecho pasar miedo a las órdenes de Murphy y Falchuk es larguísima.

Se pueden ver en Disney.

Cinco jóvenes desaparecen en la Selva de Irati cuando hacían el Camino de Santiago. Es el verano de 2019 y sus móviles, encontrados dos semanas después de perdérseles el rastro, sirven para reconstruir qué ha sido de ellos en esta serie producida por 100 Balas (The Mediapro Studio). Creada por José Antonio Pérez Ledo y dirigida por Koldo Serra, es terror en estado puro. No solo por lo que les ocurre a sus protagonistas y cómo se plasma en la pantalla, sino porque se nota en sus ocho episodios cortos lo que decía Koldo Serra de que "no ha habido cortapisas y por eso 'Caminantes' es tan descarnada y hay tan poca esperanza en la serie". Daniel Ibáñez, Alexandra Pino, Carlos Suárez, Songa Park y Lucas Miramón interpretan a esos cinco jóvenes desaparecidos y que tan mal lo pasan.

Se puede ver en Orange.

H. P. Lovecraft es uno de los autores más seguidos dentro de la ciencia ficción y el terror. No hay duda de ello. Como tampoco de que era un supremacista blanco que no dudaba a la hora de hablar abiertamente de su odio hacia los judíos y la gente de color. Con esa idea y su universo en la cabeza, Matt Ruff escribió una novela. Material que después sirvió a Misha Green para crear, de la mano de Jordan Peele y J.J. Abrams, Territorio Lovecraft, una serie irregular en la que se mezclan los seres monstruosos fantásticos con el racismo. Lo que da más miedo en ella es ese segundo monstruo al que se enfrentan Atticus Freeman (Jonathan Majors), su tío George (Courtney B. Vance) y su amiga Leti (Jurnee Smollett) formado por la intolerancia, la discriminación y la

segregación que imperaba en los cincuenta en Estados Unidos.

Se puede ver en HBO Max.

Estrenada en 2018 en AMC en España, The Terror no engaña. El título ya da un aviso a navegantes de lo que se encontrarán al verla. Compuesta por 10 episodios y adaptada del libro de Dan Simmons, narra la historia basada en hechos reales de una expedición británica al Ártico en el siglo XIX que no acabó bien y de la que no hubo supervivientes. El componente terrorífico lo pone un elemento sobrenatural en la trama según el cual, dicho por uno de sus protagonistas, Jared Harris, "la serie se vería en el Canal Historia o en National Geographic. Este elemento adicional extra lo encontré excitante porque es un tipo de impulso diferente para la historia". Él es uno de los tripulantes del HMS Terror junto con Tobias Menzies, quien contaba durante la presentación que "la idea del terror tiene varias caras dependiendo del punto de la narración en el que te encuentras".

Se puede ver en Amazon.

Para acabar este repaso a algunas series con las que pasar miedo en sus diferentes formas, una de reciente estreno. Desde este viernes está disponible en AXN Now al completo esta antología basada en los relatos de Nathan Ballingrud. Cada capítulo de los ocho que la componen se ambienta en una ciudad de Estados Unidos. Ya solo el tráiler da una buena idea del nivel del miedo que se puede pasar viéndola. Hay monstruos, oscuridad, sustos, sangre, bichos asquerosos… De todo lo que provoca terror. El reparto es cambiante y entre sus protagonistas están Taylor Schilling, Hamish Linklater, Mary Laws, Kaitlyn Dever, Adria Arjona, Bill Camp y Mike Colter.

Se puede ver en AXN Now.