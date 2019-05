La puerta a esa dimensión desconocida a la que tantos espectadores se asomaron ojipláticos y con el corazón encogido a finales de los cincuenta y principios de los sesenta vuelve a abrirse gracias a Jordan Peele y Simon Kinberg, responsables de que The Twilight Zone haya regresado a las pantallas.

El reto no era sencillo. Había que luchar, por un lado, con el culto que genera entre los aficionados al género de la ciencia ficción la serie original y, por otro, con el hecho de que el público de hoy en día resulta más difícil de sorprender. Ambas pruebas han sido superadas con creces a tenor de lo visto en Nightmare at 30.000 Feet, Replay y A Traveler, los tres primeros episodios de la serie que Syfy estrena en España. Los dos primeros serán emitidos hoy por dicho canal. A partir de la próxima semana la emisión será de uno cada martes a partir de las 22:00 horas. Justo antes de Los 100, cuya quinta temporada también llega este martes.

Como ya se hacía en la producción creada por Rob Serling, la premisa de la que se parte es la de abordar un tema actual desde la perspectiva de lo desconocido, lo extraño y lo desconcertante. En los tres vistos, por ejemplo, se tratan aspectos como el estrés postraumático, el racismo del que hacen gala algunos agentes de policía estadounidenses, el destino (para quien crea que existe), la verdad contra las medias verdades o falsedades y la lealtad a los orígenes.

The Twilight Zone se ideó como una antología y como tal sus episodios no tienen nada que ver los unos con los otros salvo, en este caso, por el hecho de compartir narrador. Jordan Peele asume este rol y en cada nueva entrega aparece en algún momento para contextualizar la historia y a su personaje principal con sus dilemas morales, sociales y, la mayoría de las veces, vitales.

Por lo demás, historias distintas, ambientes distintos y actores distintos en cada capítulo. Así, por ejemplo, en el reparto figuran nombres como Ike Barinholtz, John Cho, Lucinda Dryzek, Taissa Farmiga, James Frain, Ginnifer Goodwin, Zabryna Guevara, Percy Hynes-White, Greg Kinnear, Luke Kirby, Sanaa Lathan, Kumail Nanjiani, Adam Scott, Rhea Seehorn, Alison Tolman, Jacob Tremblay, Jefferson White, Jonathan Whitesell, Jessica Williams, DeWanda Wise y Steven Yeun, entre otros muchos, asumiendo cada uno su parte de responsabilidad en una primera temporada —ya se ha confirmado una segunda— compuesta de 10 episodios.

Siendo The Twilight Zone una serie como Black Mirror —heredera más que evidente de la original de Serling—, lo mejor es enfrentarse a ella ya no solo evitando los spoilers, sino sabiendo lo menos posible de su contenido y trama. De esta manera el giro inesperado que se guarda el guion para sorprender al espectador y que es seña de identidad de la marca funciona mejor. Dicho esto, lo que sí se puede comentar es que pese a ser narraciones diferentes que viajan de un género a otro dependiendo de cuál se ajuste mejor a lo que se quiere contar, hay ciertas sensaciones que calan tras ver tres episodios y que se mantienen de uno a otro.

El juego constante es el de mantener la tensión in crescendo y alimentar el misterio. Siendo conscientes de que siempre hay un giro y de que todo está orquestado para llegar a ese momento, una de las misiones de los guionistas consiste en generar inquietud por unos personajes sometidos a situaciones extremas (todos lo están) y por saber cuál será el final del héroe o heroína, su decisión y destino. Todos, al menos los de los tres primeros episodios, intentan evitar que algo malo ocurra. A ellos mismos, a un ser querido o a aquellos con quienes comparten el aquí y ahora.

Otro de los puntos en común en este arranque de la serie reside en mantenerse fiel a la baza de recurrir a pocos personajes, capítulos que rondan los 45 minutos y escenarios claustrofóbicos en su mayoría. Un avión, una comisaría de policía… Y cuando lo que se cuenta se hace en formato road movie, entonces la claustrofobia es insertada de otro modo, a través de la sensación de que no hay escapatoria posible.

Estrenada en Estados Unidos el 1 de abril y creada para CBS, en España la emite desde esta noche Syfy, canal que hace unos días compartió en su web el primer episodio y que ha facilitado a los medios un orden de emisión que no es exactamente el mismo que al otro lado del charco, donde abrieron el fuego con The Comedian. Aquí los capítulos se verán en este orden: Nightmare at 30,000 Feet, Replay, A Traveler, The Wunderkind, Six Degrees of Freedom, Not All Men, Point of Origin, THE TWILIGHT ZONE S1 Episode 9, The Blue Scorpion y The Comedian.

Una vez emitidos en Syfy pasarán a estar en el servicio bajo demanda de los distintos operadores, donde podrá verse hasta el 15 de agosto.