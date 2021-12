Las mejores series para darse el atracón el día de Año Nuevo

Para quienes en lugar de los saltos de esquí o el tradicional concierto de Año Nuevo prefieran ponerse una serie y pasar la resaca de Nochevieja de maratón en el sofá, lo mejor es apostar por títulos donde prime la acción, la aventura, la diversión y con la cantidad justa de drama. Hay muchos, variados y notables. Ya habrá tiempo a lo largo de 2021 para ponerse al día con otro tipo de series de esas que dicen más densas.

Las mejores series para ver en año nuevo son las siguientes:

‘Jaguar’ (Netflix)

Un grupo de supervivientes españoles de los campos de concentración y exterminio nazis se agrupan para dar caza a sus verdugos. A un lado, Lucena (Iván Marcos), Marcé (Francesc Garrido), Sordo (Adrián Lastra) y Castro (Oscar Casas), cuyo objetivo es detenerles y llevarles ante la justicia. Al otro, Isabel (Blanca Suárez), una joven con ansias de venganza que quiere matar a los responsables de la muerte de su padre y su hermano. Cuando sus caminos se cruzan deberán aprender a unir fuerzas y acordar qué hacer con sus presas. Creada por Ramón Campos y Gema R. Neira y escrita en colaboración con David Orea, Salvador S. Molina, y Moisés Gómez, Jaguar es un thriller trepidante, con escenas de pura acción y una cabecera memorable.

‘La Fortuna’ (Movistar+)

Alejandro Amenábar decidió probar suerte en el mundo de las series y se lanzó a ello con una adaptación del cómic de Guillermo Corral y Paco Roca, El tesoro del cisne negro (Astiberri). Él mismo se encargó del guion. Aunque la trama romántica de la historia entre Lucía (Ana Polvorosa) y Álex (Álvaro Mel) puede no convencer a muchos, en su conjunto La fortuna es una entretenida serie de aventuras con buenos personajes, una carrera contra el tiempo y la burocracia frustrante para sus protagonistas por momentos y con un elenco internacional más que reseñable. Ahí es donde entran Karra Elejalde como Ministro de Cultura; Stanley Tucci como el implacable cazatesoros Frank Wild y el no menos implacable abogado Jonas Pierce interpretado por Clarke Peters. Ver a los tres en acción es todo un espectáculo.

‘Beforeigners’ (HBO Max)

Alfhildr (Krista Kosonen) y Lars (Nicolai Cleve Broch) forman una pareja de policías de Oslo un tanto peculiar. Sobre todo porque ella es una viajera en el tiempo a la que un extraño fenómeno lanzó un buen día al agua trayéndola desde la era vikinga hasta nuestros días. Creada por Eilif Skodvin y Anne Bjørnstad, además de visitantes vikingos también los hay de otras dos épocas: la Edad de Piedra y la victoriana. Un giro más que interesante para una temática como la de la crisis migratoria y de la integración que en la segunda temporada se vuelve aún más enrevesada tras poner sobre la mesa un nuevo caso que podría implicar que uno de esos viajeros es Jack El Destripador.

‘Fantasmas’ (Movistar+)

Alison (Charlotte Ritchie) y Mike (Kiell Smith-Bynoe) son un matrimonio con problemas económicos a los que les cae del cielo, como suele decirse, una mansión heredara de uno de esos parientes lejanos desconocidos. Donde ellos ven una tabla de salvación y un futuro hotel en el que vivir y ganarse la vida, los guionistas Matthew Baynton, Simon Farnaby, Martha Howe-Douglas, Jim Howick, Laurence Rickard y Ben Willbond encuentran un filón para el humor más absurdo y divertido. Porque resulta que en esa mansión no están solos, si no que tendrán que convivir con un grupo de fantasmas de tiempos dispares y de lo más variopinto con ganas de no ponérselo fácil. El pasado 24 de diciembre Movista+r, además, estrenó el capítulo especial navideño de la tercera temporada.

‘El vecino’ (Netflix)

El vecino, basada en el cómic de Santiago García y Pepo Pérez, estrenó su segunda y última temporada el pasado mes de mayo. Tenía un final que dejaba colocados a los personajes ante un panorama realmente interesante y prometedor, pero se decidió no continuar. Más divertida aún que la primera, Raúl Navarro, Miguel Esteban y Marc Crehuet firman los guiones de unos capítulos que contaron con unos actores en estado de gracia para la comedia. Javier vuelve a ser ese jeta encantador, como lo define Quim Gutiérrez, y rivaliza por el traje de Titán nada más y nada menos que con su ex, Lola (Clara Lago). Junto a ellos, sus incondicionales Julia (Calatina Sopelana) y José Ramón (Adrián Pino). Además, como refuerzos de primer nivel para la segunda temporada ficharon a Javier Botet, Gracia Olayo y Fran Perea.