Pedro Almodóvar, Premio Donostia 2024

El cineasta Pedro Almodóvar recibirá uno de los premios Donostia del 72 Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 20 a 28 de septiembre. Este es el segundo Premio de este evento anunciado por el certamen donostiarra para su nueva edición, tras el de la actriz australiana Cate Blanchett, que es además la protagonista del cartel oficial de este año.

El Festival ha alabado "la extraordinaria aportación al mundo del cine" del cineasta, productor y guionista manchego a través de "grandes figuras que quedarán para siempre en su historia". Desde el jurado han subrayado asimismo "la escritura de los personajes femeninos, la dirección actoral, la audacia en la aproximación a temas como el universo LGTBIQ+, la religión, el sexo, las adicciones o la memoria histórica".

Desde el certamen también han puesto en valor su elevado compromiso político, "que le ha llevado a posicionarse públicamente contra conflictos bélicos o los discursos de la extrema derecha". El año pasado, el actor Javier Bardem y los directores Víctor Erice y Hayao Miyazaki recibieron esta condecoración.

Almodóvar estrena este otoño su nueva película La habitación de al lado, protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore junto a John Turturro, un film que llega después de su triunfo con Madres paralelas en 2021 y que competirá por el León de Oro en el Festival de Venecia. Precisamente será Swinton quien le entregará el premio.

El cineasta cosecha hasta la fecha cinco premios Goya, dos Óscar, el Premio Nacional de Cinematografía, siete de la Academia de Cine Europeo, cinco Bafta y cuatro César el Príncipe de Asturias de las Artes. Entre los largometrajes que le han llevado a situarse en la cúspide del cine español e internacional se encuentran éxitos como Dolor y Gloria, Carne Trémula, Kika, Mujeres al borde de un ataque de nervios o su opera prima, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón.

También ha recibido reconocimientos como el Premio Jean Renoir, ha sido escogido para la David Lean Lecture y nombrado doctor honoris causa en Harvard y Oxford, y ha sido merecedor de la Medalla de Oro de las Bellas Artes de Estados Unidos, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España o la Orden de Caballero de la Legión de Honor Francesa.

Además de presentar películas, Almodóvar ha apoyado con su presencia al certamen, asistiendo a la celebración del 50º aniversario del certamen (2002) o entregando el Premio Donostia a Al Pacino (1996), Woody Allen (2004) y Antonio Banderas (2008). Por ello, ha reconocido en varias ocasiones su cariño hacia este evento donostiarra.

"Mi carrera empezó en San Sebastián el año 1980 y desde entonces con o sin película he vuelto al festival muchas veces. Y siempre lo he disfrutado muchísimo. Le he entregado el premio Donostia a Al Pacino, Woody Allen y Antonio Banderas. En este año me lo entregan a mí, lo cual me llena de alegría y agradecimiento. De verdad, es un honor", ha manifestado con orgullo.