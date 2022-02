Era una cita muy esperada, por la vuelta de la alfombra roja y la presencialidad en la gran noche del cine español, tras la versión online del año pasado debido a la pandemia. Pese a las ganas y a la presencia de Cate Blanchett y los aspirantes al Oscar Penélope Cruz y Javier Bardem, la gala de los Goya, celebrada en el Palau de les Arts de Valencia, se hizo larga, muy larga. El motivo fue seguramente la falta de unos presentadores que ejercieran de hilo conductor y que le dieran ritmo y al menos nos arrancaran alguna que otra carcajada, que falta hacía...Pero eso no sucedió, durante más de tres horas se sucedieron los premios, salpicados por tres sobrias actuaciones de C Tangana, Joaquín Sabina y Luz Casal, y poco más. Las redes sociales expresaban su tedio…

Aún así, podemos decir que ha sido una reentrée de los Goya en la que las mujeres han tenido un papel protagonista. Pero no precisamente porque hubiera paridad, pues solo nueve de las 43 películas españolas que aspiraban a un premio han sido dirigidas por ellas. Sin embargo, la sororidad y la reivindicación de su papel en el cine ha tenido un papel importante; se ha escuchado su voz alta y clara. El primer golpe en la mesa lo daba la actriz Vicky Peña al leer su tarjeta: "Los nominados y repito, los nominados, a la mejor dirección artística son…". A buen entendedor… Zeltia Montes, Goya a la Mejor Música Original por El buen patrón, abría la veda feminista con su potente discurso, durante el que ha tenido que hacer esfuerzos para controlar el llanto.

"La historia de la música no ha sido muy agradecida con las compositoras. No han tenido la oportunidad. Se lo dedico a todas las mujeres que se acuestan por las noches componiendo música", ha dicho con voz temblorosa. Poco después le llegaba el turno a Clara Roquet, Goya a la mejor Dirección Novel por Libertad, que tras los oportunos agradecimientos a la Academia y sus compañeros de nominación expresaba una realidad: "He podido hacer esta película, porque he gozado de ciertos privilegios que otras no han tenido que el cine no esté solo a mano de los privilegiados".

No hay dos sin tres, porque Nora Navas, Mejor Actriz de Reparto por la misma película, también rompía una lanza a favor de sus compañeras poniendo sobre la mesa la falta de oportunidades. "Hay muchas mujeres que son buenísimas actrices, pero no tienen la posibilidad de acceder a las películas. Cuesta mucho conseguir papeles a según qué edad. Y Clara ha llenado la película de mujeres de todas las edades", confesaba emocionada.

Pero sin duda el momento más impactante de la gala lo ha protagonizado la cineasta afgana Sahraa Karimi, invitada por la Academia de Cine para entregar uno de los galardones, que ha aprovechado esta plataforma para lanzar un contundente mensaje que no ha dejado indiferente a nadie. "Quiero aprovechar esta plataforma para ser la voz de las mujeres de mi país, Afganistán, prisioneras de los tabilanes. Quieren acabar con las mujeres, el arte, el cine... si otros países legitiman al régimen talibán, a este grupo armado terrorista que quiere acabar con las mujeres, están dando pie a que destruyan el futuro de Afganistán y, en concreto el de las mujeres. Las mujeres tienen derecho a la educación, a ser libres", ha expresado con voz firme obteniendo una cálida ovación de los presentes.

Poco después y ya casi en el final de la gala, Jaume Roures recogía el guante de la directora afgana. El productor de El buen patrón, premio a la Mejor Película, pedía más medios para la cultura haciendo un guiño a su discurso: "La cultura es tan estratégica como el coche eléctrico. Hay que darle toda la atención. Es el nervio de la sociedad, lo que nos hace más humanos, lo que nos aleja del machismo, del talibanismo, lo que nos aleja de la violencia".

Pero no sólo de feminismo y sororidad se ha hablado en los Goya 2022, también de terrorismo, gracias a la cinta Maixabel, que narra la historia de la mujer de Juan María Jaúregui, asesinado por ETA, y de inmigración, con el discurso pronunciado por Albert Espel, Goya a Mejor Dirección de Producción por la película Mediterráneo, que refleja la labor que realiza la ONG Open Arms. Este es el deseo que ha expresado: "Esperamos que esta película ayude a que se pongan medios y el Mediterráneo deje de ser una fosa común". Y no podemos pasar por alto la pullita que la actriz y directora Verónica Echegui, Goya al Mejor corto de ficción por Tötem loba le ha lanzado al presidente de Gobierno, presente en la gala: "Pedro Sánchez, me encantaría que la vieras con tus hijas y tu mujer y luego hablamos. Tómatela en serio". Precisamente el jefe del ejecutivo, a su llegada al Palau dels Arts de Valencia destacaba la importancia del compromiso social que tienen muchas de las películas nominadas este año, además de ensalzar su papel: "Es importante reconocer su entereza durante estos dos años tan complicados y, ahora que estamos superando la pandemia, agradecerles lo que están haciendo por la sociedad española. El cine no solo nos alimenta espiritual e intelectualmente, sino que alimenta y da de comer a muchos trabajadores y trabajadoras". También admitía que tiene pendiente de ver Madres paralelas y El buen patrón por cierto…

Y no hay Goyas sin recuerdos a los que se fueron y Verónica Forqué ha estado presente en esta edición, gracias entre otras cosas al precioso homenaje que Macarena Gómez y su marido, Aldo Comas, le han rendido customizando su ropa en su honor: él llevaba un esmoquin en el que se podía leer: "Verónica Eterna y Mágica" y ella una chaqueta con "La Forqué" en la espalda. También Isabel Torres, protagonista de la serie La Veneno que acaba de fallecer por cáncer. Su compañera Jedet, que abrió la gala con Cristina Castaño y Bebe cantando Libre de Nino Bravo, la recordaba en el escenario con un "Isabel Torres, te quiero".