Javier Bardem se lo pasó en grande construyendo a Julio Blanco, el personaje principal de El buen patrón, la película triunfadora de los Premios Goya 2022, y por el que ha ganado su sexta estatuilla. El actor, que aquí hacía su tercera película con Fernando León de Aranoa tras Los lunes al sol’ y Loving Pablo, ha arriesgado mucho en este trabajo y los profesionales del cine se lo han reconocido. Y ese juego interpretativo y el disfrute que transmite su interpretación han calado también en el público.

"Me produjo una especie de rechazo al principio", reconoció Bardem en el Festival de San Sebastián refiriéndose al personaje que tenía entre manos. Un empresario de provincias, manipulador, interesado y miserable, que se hace el simpático y es demasiado sociable, pero que dispone de la vida de sus trabajadores casi como si fueran de su propiedad. Ahora, probablemente, haya superado sobradamente aquella antipatía que sentía por él, y se sienta incluso agradecido por haber llevado a sus espaldas a ese tipejo indecente, una especie autóctona muy reconocible que Javier Bardem interpreta "a la española".

Las condiciones laborales de los trabajadores

Feliz de recibir este Goya en España y preparándose para la noche de los Oscar, en la que es uno de los protagonistas como nominado a Mejor Actor por Being the Ricardos, Javier Bardem recogió su premio y, generoso y muy profesional, habló con Público pasada la medianoche. "Es un honor. Es muy bonito que te den un premio que es un reconocimiento de los compañeros de profesión y que es una extensión al trabajo, no solo al mío, sino al de todos los que nos dedicamos a esta profesión", explica.

"Es maravilloso que esta película esté llegando al público", declaró Javier Bardem, que encuentra una de las claves del éxito de su personaje y de El buen patrón en que "en él y en esta historia se reconoce mucha gente y muchos reconocen en la película a este jefe. La gente conoce a gente con el perfil del personaje que interpreto yo, pero sobre todo se ven reflejados en las condiciones laborales de los personajes de los trabajadores".

"Nos viene muy bien reírnos"

Y por encima de que la película de Fernando León de Aranoa revele la realidad laboral, muy precaria, que se vive en España, al actor le parece que el punto sobresaliente de este trabajo es su sentido del humor. No es fácil que una comedia, aunque sea tan ácida como ésta, se lleve los premios de una gala de cine. "Es muy importante y muy reconfortante que con la película el público pase un buen rato, porque ese es el mayor éxito de El buen patrón. Nos viene muy bien reírnos, además, desde el humor se reconocen mejor muchas cosas", apunta.

Y viene muy bien, también, que con premios como los que concede la Academia de Cine, la sociedad comprenda otra realidad, la del cine español, y que se superen las nubes negras y tormentosas con las que el PP cubrió a los profesionales del audiovisual después de la histórica gala del "No a la guerra". "Sí, hay que entender que la industria del cine, como ha dicho el presidente de la Academia y gran amigo mío Mariano Barroso en su discurso, da riqueza a las arcas públicas. El cine crea muchísimo empleo".

"Lo que más ilusión me haría es que el Oscar lo ganara Penélope"

"Hay cine bueno, malo y regular, pero hay que apoyarlo porque da de comer a mucha gente, y no me refiero solo a las actrices y actores o a los directores, sino a muchos más profesionales y a muchísimas familias que viven de negocios relacionados con el cine", afirmó ayer Javier Bardem, que no disimulaba su alegría por el premio recibido y que no se olvidó, al recogerlo, de reconocer el trabajo de sus compañeros nominados, Luis Tosar, Eduard Fernández y Javier Gutiérrez.

Llenas de amor estuvieron sus palabras para su madre, Pilar Bardem, tristemente desaparecida, para sus hijos y para su compañera Penélope Cruz. Con ella viajará ahora a Los Ángeles a otra noche de cine (Penélope es candidata a Mejor Actriz por Madres paralelas, de Pedro Almodóvar). "Lo que más ilusión me haría es que el Oscar lo ganara Penélope, lo digo de verdad", zanja el actor.