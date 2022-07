El primer mural feminista de Murcia, oculto tras unos contenedores de basura y reciclaje

La artista y docente Noelia Muriana no sale de su asombro. Desde el pasado domingo, las 15 mujeres históricas del feminismo que había ideado y pintado con la ayuda de vecinas y estudiantes se encuentran ocultas por una hilera de contenedores de basura. El proyecto, que fue llevado a cabo en colaboración con el Foro Otra Mirada, yace ahora –dibujando una triste metáfora– tras kilos y kilos de desperdicios.

Muriana señala al ayuntamiento de la localidad. Un consistorio que, según la autora, ha tratado por todos los medios de dificultar la realización del mural. "Me consta que presionaron o condicionaron al dueño del muro para el que estaba proyectada originariamente la pintura, lo que me obligó a rehacerla para ubicarla en otro lugar", lamenta Muriana.

La sorpresa ahora viene en forma de basurero. Un total de siete contenedores tapan el mural, un despliegue de reciclaje pocas veces visto –"sólo falta el de aceite", se queja la artista– que sepulta en basura la memoria del feminismo y, de paso, evidencia hasta qué punto su ejemplo y su dignidad molestan a la derecha de la localidad.

"Esos contenedores no estaban ahí cuando fui a dibujar, estaban al final de la calle y eran la mitad, han modificado ex profeso su localización", denuncia Muriana. El objetivo, por burdo que parezca, no es otro que eclipsar con desperdicios a 15 mujeres –cinco internacionales, cinco nacionales, cinco murcianas– que sirvieron y sirven de inspiración a tantas otras que vinieron después.

"El objetivo del mural era unir a las personas, lo que ha hecho el ayuntamiento es desunir, la pintura buscaba brindar referentes a las chicas más jóvenes, decirles que no están solas, pero los políticos intentan crispar constantemente", se lamenta. Y es que la reivindicación de la mujer parece incomodar a las derechas, siempre prestas a la censura y/o a la ofensa.

"Cómo es posible que las ciudades estén llenas de esculturas y pinturas de hombres y cuando es la mujer la que aparece representada todo sean problemas. Muchos de ellos se escandalizan tan fácilmente, los de Vox particularmente, me da mucha vergüenza todo esto, es una cuestión de respeto", zanja Muriana.