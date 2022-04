Resines cuenta los peores momentos de su ingreso hospitalario: "Pedí que me pegaran un tiro"

El actor Antonio Resines superó la covid-19 y salió del hospital después de más de 40 días, tras pasar por un coma y encontrarse ingresado en la UCI debido a una neumonía bilateral. Dos meses después de recibir el alta, ha aprovechado para contar su experiencia en varios espacios y entrevistas. El actor visitó El Objetivo, el programa de La Sexta presentado por Ana Pastor, y compartió confesiones muy duras.

Resines ha contado que durante su ingreso sufrió alucinaciones con Hitler, Franco o Mussolini, entre otros, y que los médicos le daban más de un 95% de posibilidades de morir. Según ha confesado, durante el momento de mayor sufrimiento pidió a sus doctores que le "pegaran un tiro".

"Pedí que me pegaran un tiro. Ya no aguantaba más en la situación en la que estaba. Les dije a los médicos que firmaba ante notario que no era culpa suya. Estaba deseando largarme de allí e irme a un sitio donde esperaba que estuvieran mis padres", contaba el actor. También matizó que su malestar iba más allá del dolor: "No era dolor, era otra cosa distinta".

Desde su salida del hospital, su estado de salud y el coronavirus han sido los temas principales sobre los que ha sido cuestionado. En cada oportunidad que ha tenido, el actor ha aprovechado para reivindicar la sanidad pública y la labor de los sanitarios.

"A la sanidad pública le hace falta una inyección de dinero y lo hay, y si no lo hay que lo quiten de otros sitios porque es fundamental", comentaba días atrás el actor. También denunció la incertidumbre que viven los profesionales: "Nadie tiene contratos fijos, ni gente que lleva 20 años trabajando", señalaba.

En la entrevista en El Objetivo, el actor se refirió a los negacionistas de la covid y los antivacunas. Cuando la periodista le preguntó sobre ello, el actor respondió con contundencia: "Que les den", sentenció.

Resines aprovechó la pregunta para denunciar que en una manifestación negacionista en Valencia un hombre le deseaba la muerte con una pancarta que decía: "Resines: a cada cerdo le llega su San Martín".

Antonio Resines ya se encuentra en un mejor estado de salud y ha aprovechado su foco para concienciar sobre la covid, además de la importancia de las vacunas y la sanidad pública.