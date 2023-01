¿Será el 2023 un buen año para la cultura en Catalunya?

Estos días ha sido noticia la aprobación por parte del Gobierno de una prestación para artistas. Una aprobación que parte del real decreto destinado a promover una contratación laboral más estable presentado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que no se limita a los creadores culturales sino que acoge a todas las personas que trabajan en el mundo del cine, la música o las artes escénicas, cualquiera que sea su función.

Hacer menos vulnerable a quien trabaja en el sector cultural es una buena noticia, como también lo es que el totum revolutum de subvenciones y becas engorde. Por ejemplo, en lo que se refiere a las Becas Barcelona Crea 2023, el ICUB destinará más de un millón de euros destinados a ofrecer recursos a personas y colectivos creadores para la conceptualización, gestación, investigación, experimentación, documentación y ensayo propuestas artísticas.

Además, las de este año presentan una novedad, la creación de las Becas+, gracias a las cuales algunos de los proyectos seleccionados podrán beneficiarse de una residencia en uno de los equipamientos culturales de la Red de Fábricas de Creación de la ciudad, sin coste y durante un período de tiempo comprendido entre dos semanas y tres meses.

Acabado el año Ferrater, también es para celebrar que Josep Vallverdú protagonice a sus lúcidos y vitales 100 años los actos para conmemorar el año del centenario de su nacimiento. Una iniciativa promovida por el Departament de Cultura a través de la Institució de les Lletres Catalanes y que quiere recuperar la obra del autor en todos los géneros para mantenerla viva en los catálogos editoriales pero también entre la comunidad lectora.

Incrementar el índice lector

Ya lo dicen que tod suman, pero el año apenas comienza y uno de los retos es forjar el Plan nacional del libro y la lectura, que debe servir para incrementar los índices y los hábitos de lectura, especialmente en catalán. Ahora mismo los datos dicen que el 69,9% de la población de Catalunya de 14 o más años lee un libro al menos una vez al trimestre.

Izaskun Arretxe: "Este plan es importante porque nos parece que los índices de lectura, especialmente en catalán, deberían ser más altos"

"Este plan es importante porque nos parece que los índices de lectura, especialmente en catalán, deberían ser más altos y creemos que si no hacemos un proceso colectivo para emplazarnos a hacerlo no va a salir. Y lo queremos hacer con solidez y concreción. Solidez le da que lo hagamos conjuntamente entre Educació, Cultura y el sector, y eso lo hace todo más laborioso, pero será más sólido. Y la concreción implica aterrizar proyectos, presupuestos, calendarios y objetivos. Si no tenemos esto quedaría descabezado. El proceso de trabajo es éste, y tenemos la esperanza de que salga bien, creemos que es el camino" sostiene Izaskun Arretxe, directora de la Institució de les Lletres Catalanes.

Para realizar el trabajo, el plan de lectura se está confeccionando en varios ámbitos de trabajo y se tienen en cuenta las experiencias de diversos espacios de lectura, bibliotecas, creadores, la industria… y más que reflejarse en planes de lectura de países vecinos, lo que hacen es buscar experiencias internacionales que permitan pensar en todas las cosas que pueden hacerse para hacer crecer los índices de los hábitos lectores.

Siguiendo con la veta pseudooptimista del rumbo constructivo del sector cultural en nuestro país, destaca también que la plataforma Actua Cultura aun trabaje para conseguir que el 2% de los presupuestos de la Generalitat se destinen a materia cultura.

"Actua Cultura nació en el 2019 cuando la partida de la Generalitat para Cultura era del 0,8%. Y dijimos o nos ponemos las pilas y vamos todos juntos o iremos mal, y al final se adhirió todo el mundo, artistas, creadores, industria… Y estamos contentísimos del éxito conseguido. Esto funciona y no discutimos porque nace como una iniciativa global de todos y no entramos en cómo se reparte el dinero. Esto ya lo discutirá cada gremio o asociación", argumenta Joan Sala, portavoz de Actua Cultura.

Actua Cultura ha conseguido integrar todos los sectores culturales de Catalunya

Actua Cultura es una plataforma sin precedentes porque ha logrado integrar a todos los sectores culturales de Catalunya: el del libro, las artes en vivo, la música, las producciones audiovisuales y la plástica. Y, según Sala, aparte de esta estructura, la clave del éxito es no negociar sólo con el Departament de Cultura, sino hacerlo con una mesa tripartita donde también se encuentra el Departament d'Economia.

"En 2020 y 2021 se subió hasta 87 millones. Y ahora el presupuesto que está en trámite parlamentario, otros 101 millones significa que del 0,8 estamos al 1,5%. Estamos a medio camino, y podemos alcanzarlo", avanza Joan Sala. Y como cuesta tanto encontrar sistemas que funcionen, el grupo impulsor decidirá si emprenden más acciones. Porque si bien los presupuestos grandes los revuelve la Generalitat, los ayuntamientos también tienen sus recursos y no descartan empezar a hablar con ellos.

Como portavoz de Actua Cultura el balance de Joan Sala es positivo, porque están alcanzando el objetivo que se fijaron, y anuncia que en febrero o marzo tendrán un nuevo encuentro con la mesa tripartita para hablar de los presupuestos del 2024. Sin las herramientas y los recursos necesarios cuesta mucho que los fundamentos culturales de un territorio funcionen y, sobre esto, la reflexión de Sala no puede ser más clara: "Si tú pones 100 millones más en el Departament y eso se nota, llega a todo el mundo. A creadores pequeños y grandes producciones. Y eso cambia el pesimismo por un cierto optimismo".