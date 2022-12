Las seis mejores series internacionales vistas en 2022

En lo que a series se refiere, puede que 2022 pase a la historia por muchas cosas, como la supuesta rivalidad y competición por la audiencia entre Los anillos de poder y La casa del dragón. Sin embargo, más allá de la apertura o ampliación de franquicias, este año que cierra debería ser recordado como aquel en el que Jimmy McGill, a la postre Saul Goodman, y Kim Wexler se despidieron de su público. Por eso y porque el universo Star Wars por fin estrenó una serie que trascendió más allá de su fandom. Estas son las mejores series vistas en 2022 y la lista incluye una mención especial para todas aquellas que podrían haber entrado, pero no cabían. Las mejores series nacionales ya cuentan con una lista propia.

1. 'Andor' (Disney+)

Tony Gilroy y su equipo han conseguido que una serie de Star Wars supere los límites de la franquicia a la que pertenece convirtiéndola en uno de los estrenos del año. Es cierto que le cuesta un poco arrancar, pero una vez presentadas sus credenciales en los tres primeros episodios, Andor se mete de lleno en una historia sobre la opresión y la rebelión contra la tiranía en la que el mensaje importa y cala.

El nombre del título lo toma de Cassian Andor, personaje que vuelve a interpretar Diego Luna tras su muerte en Rogue One. Esta precuela pone el acento en el poder del grupo cuando se une por una misma causa. De eso trata Andor, de decir basta, de sumar fuerzas contra un sistema tiránico, de héroes imperfectos que se caen y se levantan, de sacrificios y de la épica. La segunda temporada está ya en marcha.

2. 'The Bear' (Disney+)

Frenética, divertida, angustiosa y redonda. Así es The Bear, una serie creada por Christopher Storer que ya tiene confirmada una segunda temporada. La acción la desencadena la muerte del hermano del protagonista, Carmen Berzatto (Jeremy Allen White), un chef de éxito que se siente obligado a volver a su casa, en Chicago, para hacerse cargo del ruinoso restaurante de bocatas familiar. Entre carne, panecillos, grasa y caos, Carmen debe hacer frente a las reticencias de un equipo que no lo quiere ahí, a las deudas y a un estado de tensión y estrés continuo difícil de soportar. The Bear aborda la ansiedad de una forma tan profunda como eficaz y consigue captar a la perfección lo que supone lidiar con ella en el día a día sin grandes alardes ni excesivo drama.

3. 'Separación' (Apple TV+)

En tiempos donde la conciliación suena a utopía, la idea de poder separar la vida laboral de la profesional con un sencillo procedimiento quirúrgico resulta tentadora para Mark (Adam Scott), Irving (John Turturro), Dylan (Zach Cherry) y Helly (Britt Lower), protagonistas de Separación, serie creada por Dan Erickson y dirigida en gran parte por Ben Stiller.

En Lumon, la empresa que nadie sabe muy bien a qué se dedica, todos han firmado ese acuerdo: cuando entran a trabajar su "yo personal" se desconecta y se activa su "yo profesional". No recuerdan quiénes son fuera de esa oficina con aires setenteros donde empiezan a pasar cosas que no encajan. La pieza disruptiva, la que les hace preguntarse qué ocurre realmente ahí, es Helly, la última empleada en incorporarse al equipo. Separación se convierte entonces en un thriller con personajes con mucha fuerza, humor y giros sorprendentes.

4. 'The Sandman' (Netflix)

No era fácil adaptar The Sandman, una de las novelas gráficas más veneradas de la historia, y salir airosos del reto. Sin embargo, Neil Gaiman, David S. Goyer y Allan Heinberg lo consiguieron. Más allá de la fidelidad al original y de la idea que cada lector tenga de la obra, la serie de Netflix funciona como lo que es, una serie. Capta la esencia de un cómic tremendamente complejo, que exprime al máximo las posibilidades del medio y se lo lleva a su terreno y a su lenguaje.

Tom Sturridge hace un buen trabajo como Morfero, aunque quienes destacan son, sobre todo, David Thewlis como John Dee, Gwendoline Christie como Lucifer, Kirby Howell-Baptiste como Muerte y Boyd Holbrook como El Corintio. Cada capítulo explora un tono distinto. De regalo, tras el estreno, hubo uno extra en el que se adaptaban Un sueño de mil gatos y Calíope. Costó, pero la segunda temporada ha sido confirmada.

5. 'The Umbrella Academy' (Netflix)

Los hermanos Hargreeves estrenaron este año su tercera temporada y fue, con diferencia, la mejor. En parte porque se dio rienda suelta al disparate, a las escenas donde la risa y la acción van de la mano –ese duelo de baile al ritmo de Footlose ha sido de lo más divertido del año– y se puso al límite a una familia disfuncional harta de ser la causante del fin del mundo.

Da igual cuánto se esfuercen por evitarlo, esos niños a los que un alienígena pirado y millonario, Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore), compró cuando solo eran unos bebés con poderes y a los que educó como superhéroes están condenados a fracasar una y otra vez. No es fácil lidiar con ello y duele más cuando se enfrentan al espejo que supone la Sparrow Academy. Los últimos diez episodios estrenados de la serie de Steve Blackman y Jeremy Slater, creada a partir de los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá, son pura diversión. Netflix ha confirmado una cuarta y última tanda.

6. 'Better Call Saul' (Movistar Plus+)

La sexta temporada de Better Call Saul ha sido la última para un personaje que Vince Gilligan y Peter Gould presentaron en Breaking Bad y al que decidieron, de todos los que allí había, dar un recorrido propio. Todo un acierto con el que han brindado a los fans de la serie madre (y también a todo aquel que no lo fuese).

Uno de los mejores títulos de los últimos tiempos y uno de los arcos argumentales más completos, complejos y redondos. No solo por el viaje que ha sido ver cómo Bob Odenkirk pasaba de Jimmy McGill a Saul Goodman y después se convertía en Gene Takavic, sino por el descubrimiento que ha sido Kim Wexler (Rhea Seehorn). Y con ellos, otros tan carismáticos como Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), Howard Hamlin (Patrick Fabian) y Lalo Salamanca (Tony Dalton). Todo con un guion que cierra con una escena tan coherente como poética y con un cuidado por la estética y la técnica extremos.

Otras series destacadas

Mención especial para Por mandato del cielo (Disney+), por cómo aborda un tema como el de la fe y por el trabajo que hace Andrew Garfield. También merece un reconocimiento la segunda temporada de Picard (Amazon Prime Video), porque ver a Patrick Stewart en el universo Star Trek siempre es un gusto. Lo mismo ocurre con la segunda temporada de Upload (Amazon Prime Video), porque se superó y dio protagonismo a los secundarios, o con Caballero Luna (Disney+), porque ha sido la mejor armada de Marvel.

Menciones también para la tercera de The Boys (Amazon Prime Video), porque siempre va a más y más; para The Newsreader (Cosmo), por Anna Torv y su aproximación al periodismo televisivo de los ochenta; y para Peacemaker (HBO Max), porque tiene la mejor cabecera del año y a John Cena pasándoselo muy bien.