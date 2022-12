Seis de las mejores series españolas vistas en 2022

Si en lugar de dos listas de lo mejor del año, una para series nacionales y otra para internacionales, se hiciese solo una recopilación, algunos de los títulos aquí recogidos entrarían en las primeras posiciones sin dudarlo.

Entre las seleccionadas se encuentran segundas entregas que consiguieron superar sus buenas primeras temporadas, pero sobre todo estrenos de este 2022. Y, como a veces, es muy complicado elegir un apartado para títulos con mención especial por distintas razones.

1. 'La Unidad' (T2, Movistar Plus+)

La primera temporada de La Unidad entró en la lista de las mejores series de aquel año y su segunda entrega merece también un puesto de honor en la selección de este 2022. No solo porque Dani de la Torre y Alberto Marini, sus creadores y guionistas junto a Amèlia Mora, Alfred Pérez Farga y Roger Danès, se superasen a la hora de generar tensión, equilibrar el drama y la acción y dar espacio a los personajes para crecer (tanto en un lado como en otro de la línea), sino porque decidieron arriesgar y la jugada les salió redonda.

Terrorismo, inseguridad, confianza, traición y violencia están presentes en una temporada en la que el miedo se instala en las filas de este grupo de agentes que batalla cada día para evitar un atentando terrorista y que, de un día para otro, se convierte en objetivo. Ellos y, por extensión, quienes les rodean.

2. 'No me gusta conducir' (TNT)

No me gusta conducir, la primera serie creada por Borja Cobeaga y coescrita junto a Diana Rojo, Borja González Santaolalla, Valentina Viso, Mar Coll y Juan Cavestany, no es solo la historia de un profesor de universidad poco sociable que decide probar suerte con el carnet pasados los 40. Como ha explicado Cobeaga, lo que pasa con Lopetegui (Juan Diego Botto) es que es un tipo que se está convirtiendo en mala persona, aunque resulte "abrazable", y que está justo en ese punto en el que aún puede evitarlo.

Para ayudarlo, a su pesar a veces, ahí están su alumna y compañera de lecciones de conducción (Lucía Caraballo), su profesor de autoescuela adicto a los chascarrillos (David Lorente) y su ex (Leonor Watling). Ha sido uno de los mejores estrenos de este año, una comedia que parte de una premisa muy sencilla que se va haciendo grande con cada capítulo.

3. '¡García!' (HBO Max)

La novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos ha saltado de la tinta y el papel a la pantalla dirigida por Eugenio Mira con un resultado sobresaliente. Sara Antuña y Carlos de Pando fueron los encargados de adaptar el cómic para hacer cobrar vida a este superagente que despierta décadas después en una España que no se parece en nada a la que recuerda, aquella en la que estaba al servicio de la dictadura.

Antonia (Veki Velilla), la becaria de un medio digital en busca de una exclusiva, es quien despierta accidentalmente a García (Francisco Ortiz), al que congelaron hace 60 años en un laboratorio bajo el Valle de los Caídos. ¡García! ha sido una de las mejores series del año superando una premisa complicada y apostando por la acción, el entretenimiento y el reflejo de la sociedad y la políticas actuales sin perder de vista la diversión.

4. 'Días mejores' (Amazon Prime Video)

Escrita por Cristobal Garrido y Adolfo Valor junto a Daniel Martín Serrano, Sara Alquézar y Alba Carballal y dirigida por Alejo Flah, Arantxa Echevarría y Jota Linares, el potencial de Días mejores está en sus personajes y en el espacio creado para su desarrollo.

Un grupo de terapia para padres centrado en la pérdida de la pareja o expareja liderado por una psicóloga, la doctora Laforet (Blanca Portillo), que acude a la consulta con su propia mochila personal. Como pacientes: Sara (Marta Hazas), una médico de urgencias; Pardo (Erik Elías), un rockero mexicano; Luis (Francesc Orella), un hombre de negocios; y Graci (Alba Planas), una universitaria. Hay anunciada una segunda temporada.

5. 'Nasdrovia' (T2, Movistar Plus+)

De una crisis de los cuarenta más o menos típica a una existencial que puede implicar la diferencia entre la vida y la muerte. Así, a grandes rasgos, es el viaje que hace Edurne (Leonor Watling) de la primera a la segunda temporada de Nasdrovia, serie creada por Sergio Sarria, Miguel Esteban y Luismi Pérez para Globomedia (The Mediapro Studio). Edurne, antes de enrolarse en la aventura de abrir un restaurante ruso y verse involucrada con la Tambovskaya era una abogada de éxito.

Pero cumplió los cuarenta, le dio por cuestionarse su existencia y lio a su ex, Julián (Hugo Silva), para cambiar de negocio. De aquellas decisiones nacen las consecuencias desarrolladas en una segunda temporada de Nasdrovia mucho más cruda, con mucho más humor negro y una propuesta tan impredecible como adictiva.

6. 'Ser o no ser' (PLAYZ, de RTVE)

Una cena con amigas y el testimonio de una de ellas sobre la transición de su hijo sirvió de chispa a Coral Cruz para firmar una de esas series que, por pequeña que parezca por medios y exposición, se queda en la memoria por su sinceridad y su capacidad para transmitir emociones.

En el caso de Ser o no ser esa historia que cuenta es principalmente la de Joel (Ander Puig), pero también la de todo ese elenco de personajes secundarios que lo rodean. Producida por RTVE en colaboración con Big Bang Media (The Mediapro Studio), esta serie se centra en la construcción de su identidad de un joven trans que acaba de iniciar el curso en el Bachillerato Escénico. Joel se enfrenta al dilema de contar quién es mientras intenta descubrirlo él mismo. Entre los muchos aciertos de Cruz, como creadora, está el de haber apostado por la luminosidad y el positivismo para hacer llegar el mensaje.

Otras series destacadas

Mención especial para Rapa (Movistar Plus+) por ser un thriller que se sale de la fórmula y con unos Mónica López y Javier Cámara impecables; para Apagón (Movistar+) por su arranque, desarrollo y algunas de sus actuaciones; para La novia gitana (Atresplayer) por crear un universo propio con unos secundarios que se merecerían su propia serie; y para Un asunto privado (Amazon Prime Video) por ser entretenimiento con buen ritmo, mucha acción y con un gran diseño de producción.