'¡García!' desembarca en HBO Max, más parecido a Indiana Jones que al Capitán América

¡García! (Astiberri), la novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos, ha cobrado vida tras un largo proceso de adaptación para convertirse en una de las series más ambiciosas, hechas con más mimo y mejor resueltas en lo que va de año y que se estrena este viernes en HBO Max. El guion de Sara Antuña y Carlos de Pando y la dirección de Eugenio Mira dan forma, a lo largo de seis episodios, a la historia de este superagente creado en plena dictadura que despierta en una España que no se parece en nada a la suya. Explorando la premisa del 'pez fuera del agua', ¡García! está más cerca de una de aventuras de Indiana Jones que de una del Capitán América. Además, ofrece una lectura política y social interesante y bien planteada.

En una actualidad ficticia pero que se parece mucho a la de hoy en día, la candidata a las elecciones de la derecha (Silvia Abascal) ha sido secuestrada. El país, donde la corrupción y la polarización son parte del día a día, está patas arriba intentando dar con ella. Mientras, en la redacción de un medio digital, Antonia (Veki Velilla), a la que pronto se le acabarán las prácticas sin haber dejado huella, recibe una pista: un expediente sobre alguien del pasado. Tirando del hilo acaba en el Valle de los Caídos siendo perseguida por hombres armados. Y allí, accidentalmente, despierta a García (Francisco Ortiz), un superagente creado en los cincuenta que llevaba 60 años congelado.

Para quien no conozca a García y sus aventuras en las viñetas quizá el paralelismo más sencillo sea compararlo con el Capitán América. Más que nada por aquello de ser un supersoldado al servicio del gobierno que acaba congelado y despierta décadas después totalmente desubicado. Sin embargo, el personaje creado por García y Bustos es otra cosa, va más allá. Como explica Eugenio Mira en una conversación con Público antes del estreno, "es verdad que el Capitán América tiene esta parte de la trama que sí que bebe de ahí, pero luego están todos los demás elementos. Más que James Bond, lo que tiene que ver con la génesis de él o su archienemigo es Indiana Jones".

¡García! crea su propia narración "a la española", pero, "a diferencia de Mortadelo y Filemón, Anacleto o Superlópez, no es una parodia de cosas americanas".

Como se ve a lo largo de toda la temporada, el guion habla, entre otros muchos temas, de "cómo estaba arraigado el nazismo en Alemania, la obsesión por el progreso científico, el tema de crear el superhombre al servicio de la patria y cómo de repente este Neffenberg (Daniel Freire) se convierte en una especie de científico que se vende al mejor postor y que acaba conectando con la megalomanía de Franco (…) Que era un megalómano es una cuestión de hechos. Si te vas al Valle de los Caídos, dices: 'Pero cómo este señor con esa vocecita, tan pequeñito y tal pensó que esto era digno de su legado, la cruz cristiana más grande en el planeta Tierra".

Como continúa el director de ¡García!, en esta serie también hay mucho de los setenta en la cultura anglosajona, de ese "desencanto" que llevó al cine a abordar el tema de "agentes cuestionando su propia misión o de cómo el gobierno y esos agentes están al servicio de cosas oscuras que benefician a unos y a otros, no". En su repaso por todos esos referentes presentes, de los que se nutre y que la hacen ser como es, Mira menciona títulos como Todos los hombres del presidente, El último testigo, Los tres días del cóndor… Por un lado está todo eso y, por otro, el tono. ¡García! crea su propia narración "a la española", pero, "a diferencia de Mortadelo y Filemón, Anacleto o Superlópez, no es una parodia de cosas americanas".

Hay humor, aunque tira más hacia la sátira que hacia la parodia. Llegados a este punto del análisis de todas las influencias presentes en la serie que ha dirigido, Mira menciona a John McTiernan, director de La jungla de cristal, Depredador y de El último gran héroe, como otro referente para ¡García!. "Te voy a explicar por qué: porque para mí García no es solo un agente del pasado, para mí es un personaje de ficción del mismo modo que Schwarzenegger no interpreta a Schwarzenegger en El último gran héroe, interpreta a un personaje interpretado por Schwarzenegger", apunta.

En su discurso sobre el trabajo realizado, Eugenio Mira ahonda en la idea de que "García es la memoria idealizada de esa gente, a la que hoy en día escuchas ciertos discursos… Se habla de héroes del pasado, que si Hernán Cortés y tal, y piensas: 'Pero… ¿eres consciente de que esta gente estaba masacrando?'. Cuando se habla de estas grandes gestas y aventuras, dices: 'Vale, García va a ser ese héroe tal y como se le recuerda, y vamos a ver que hasta él mismo se cuestiona. Esa es la gran apuesta de ¡García! y es donde creo nos diferenciamos no solo de Superlópez o Mortadelo y Filemón, sino incluso del Capitán América".

"es un proyecto bastante ambicioso y que llama mucho la atención"

Con todo eso en mente, lo que consigue al final esta serie es algo que no era del todo sencillo. Y es, como apunta Mira, "que puedas empatizar con algo que de entrada te produce rechazo. Esa era la meta. Al margen de la ideología están los valores humanos. Y hay que entender el contexto (…) Para mí, ¡García! confronta ese estereotipo favorable para los nostálgicos y despreciable para quien piense que estamos hablando de ese pez fuera del agua en la España de hoy, que tiene sus propios problemas y su mandanga… Hay que llegar al final de la historia para comprenderlo. Si no fuese la historia de un agente de una época al servicio de una ideología, de una bandera y de un concepto muy concreto de lo que era España en una España distinta y que él mismo se cuestiona sus valores, yo no me habría metido en este proyecto. Ni yo, ni los guionistas, ni Zeta Studios, ni HBO Max".

Para acabar establece un paralelismo muy claro con Múnich, de Steven Spielberg. Una historia que "habla de una agencia de inteligencia, el Mossad, muy polémica. Con una misión para defender Israel que conforme avanza se va cuestionando qué es ser israelí, qué significa luchar por tu país y a dónde va esto. Para mí, algo tan aparentemente frívolo y lúdico como ¡García!, en el fondo, está hablando de lo mismo".

Expectativas, ambición y mimo

¡García! es una de esas series cuyo estreno llega precedido por unas expectativas disparadas que, vista entera, se cumplen holgadamente. Su primer episodio evidencia que se trata de una producción ambiciosa y hecha con mucho cuidado. Veki Velilla, quien da vida a la intrépida Antonia, la sidekick en la actualidad de García, reconoce que se enfrenta a ellas no teniéndolas, porque "al final es verdad que es un proyecto bastante ambicioso y que llama mucho la atención, pero, como con todo, puede pasar cualquier cosa, así que pensando que sea lo que tenga que ser". Su compañero en la pantalla y durante la entrevista, Francisco Ortiz, afronta el estreno "con muchas ganas, porque hemos trabajado con mucha ilusión y con muchísimas ganas de que lo vea el público, pero es verdad, la suerte está echada".

Fotograma de la serie '¡García!'. — Emilio Pereda / © 2022 HBO Nordic AB. Todos los derechos reservados.

Llegar al estreno de este viernes ha sido un proceso largo. Cinco años, cuenta Mira, han estado Sara Antuña y Carlos de Pando trabajando en el guion. Él se incorporó hace dos años y medio y, aprovechando el parón por el coronavirus, pudieron reformular algunas cosas "para que luego en pantalla funcionase tan bien como estaba en papel. Porque tal cual en papel había momentos que decías: '¿Pero cómo vamos a hacer esto?'. En eso la pandemia nos favoreció, porque tuvimos más tiempo. Fue fundamental para no decir simplemente: 'Vale, pues estos dos al final se enfrentan y se pegan'. Sino que, no, no, espérate… ¿qué supondría que lo hicieran en este sitio…?".

Confiesa Francisco Ortiz que "hemos esperado con tantas ganas que a mí se me ha hecho eterno, pero es verdad que he aprendido mucho de cómo y con el cuidado con el que hay que tratar un proyecto". Los tres, director y actores, coinciden en señalar la ambición de su serie y el mimo puesto en ella. "Es verdad que cuando leí el guion pensé lo que tú has dicho: 'Menuda ida de olla, ¿cómo van a hacer esto?'. Pero creo que todo el equipo y Eugenio en concreto lo han sabido llevar con mucho mimo, mucho cariño y de una manera superprofesional", apunta Velilla. "Los personajes están tratados con mucho cuidado", apostilla Ortiz.

"A medida que los capítulos van avanzando te vas dando cuenta de la humanidad que todos tienen."

Todo eso se nota en pantalla, y no solo en los personajes. Porque algo que funciona a la perfección en ¡García!, además de sus protagonistas, el tono y todo lo que tiene que ver con la estética y unas escenas de acción espectaculares, es el ritmo. No decae. Empieza en alto y sigue creciendo. "En ¡García!", explica Mira, "hemos trabajado muy duro para que llegues al sexto y no des crédito a que se cierre todo realmente de una manera satisfactoria".

El cómic como referencia

La novela gráfica es la base y en la serie están sus dos primera entregas. Hay una tercera publicada y anunciados dos tomos más aún por lanzarse. Sobre las diferencias entre las viñetas y lo que se ve en pantalla, Velilla valora que algo que se ha podido hacer y que es "una cosa que han hecho muy bien (…) es que los personajes tienen muchas más capas y, por ejemplo, el personaje de García es muy humano. Por eso creo que es tan fácil empatizar. A medida que los capítulos van avanzando te vas dando cuenta de la humanidad que todos tienen. Dentro de que es una serie de acción y de aventuras, es que los vas a querer, vas a entenderlos".

Además de servir como material de adaptación para el guion, el trabajo hecho por Santiago García y Luis Bustos en tinta y papel a Ortiz le ha sido de ayuda para construir a este superagente franquista. "Es un guion basado en la novela gráfica. No digo que sea un resumen, pero sí que la novela gráfica es más extensa y te da muchos más momentos y situaciones que suceden. Y la verdad es que es un gran referente porque ayuda mucho a la hora de decir: '¿Qué haría el personaje en otra situación que no aparece en el guion?'. Te ayuda a ampliar un poco el panorama que tienes de tu personaje", resume.

Fotograma de la serie '¡García!'. — Emilio Pereda / © 2022 HBO Nordic AB. Todos los derechos reservados.

Sobre la forma de trabajar y construir ese universo tan particular en el que se mueven sus personajes, quien ha sido Sancho en El Cid y el comisario Montenegro en El caso, valora que para él "ha sido un proyecto audiovisual que se ha acercado mucho al trabajo teatral porque ha necesitado de mucha acción, de mucha coordinación, de muchísimos ensayos. Se han tenido que coordinar diferentes acciones de mucha complejidad en muchos ámbitos como efectos especiales, especialistas, cámaras, luces, sonido… Para hacer ese tipo de acciones tan complejas se ha tenido que coordinar tanto que cuando llegabas allí era casi como estrenar en teatro. Tenías que estar muy fino para que el momento saliera muy bien. En ese aspecto, se ha trabajado tanto en el previo, que para mí ha sido una experiencia muy cercana a cuando nos dedicamos al mundo teatral, al que esperemos seguir dedicándonos".

Agradecen, además, el trabajo de El Ranchito y Lamppost en lo referente a los efectos visuales y la ayuda del equipo de Federico Cuevas y a Nacho Herraez en todo lo que tiene que ver con las coreografías de las peleas y la acción.

'¡García!' en el mundo actual

Si alguien, en algún momento, llega a ¡García! con la idea de que se está ensalzando, como dice su director, "según qué valores, va a encontrarse con que en esta serie me han liado…". Porque, vista de principio a fin, nada más lejos de la realidad. Y con eso, "con el desencanto" de quienes lleguen con una idea totalmente equivocaba por ser su protagonista un superagente del franquismo, cuenta Eugenio Mira.

Aunque la historia es muy de aquí y está anclada en dos momentos políticos muy claros, "tiene un valor universal que espero que conecte fuera, que lo vimos en Austin [se proyectó en el Fantastic Fest en septiembre]. En el primer mundo, ahora mismo, todos los países están viviendo enfrentados por una hiperpolarización de unas narraciones que no reflejan la realidad pero que están como hipersimplificando el discurso. De repente, han hecho que el carácter satírico que tiene esta serie ahora mismo es indistinguible de la realidad. O sea, que estamos en un momento muy jodido".

De ahí que la política tenga tanto peso en una trama muy humana. No como telón de fondo, sino que está en primer plano. ¡García! no es solo una de acción y aventuras, pone sobre la mesa un contexto político como el actual polarizado, con la ultraderecha entrando en las instituciones y unos discursos de otro tiempo cobrando de nuevo protagonismo. Lo hace de una manera evidente y a la vez inteligente que dota al guion de tantas capas como se le quieran encontrar con un reparto en el que también figuran Emilio Gutiérrez Caba, Francisco Reyes, Daniel Freire, Nico Romero, Helio Pedregal, Mario Pardo, Miki Molina, Marina Gatell, Pepe Ocio y Silvia Abascal.