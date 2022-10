The Dirty Black Bag, que se estrena este jueves en AMC+, es un spaghetti western que homenajea al género, le saca todo su jugo y explora un universo poblado por personajes, tanto masculinos como femeninos, áridos y curtidos en un ambiente donde la violencia es el pan de cada día. Cuenta Mauro Aragoni, cocreador de esta serie de ocho episodios junto a Silvia Ebreul y Marcello Izzo, que la idea, explorada antes en Quella sporca sacca nera (2015), lleva siete años creciendo. El resultado lo define como una "dramática con una fuerte influencia del terror enmarcada en un spaghetti western".

En todo este tiempo, la persecución entre el cazarrecompensas Red Bill (Douglas Booth) y el sheriff McCoy (Dominic Cooper) "ha crecido". Dirigida por Aragoni junto a Brian O’Malley, los guiones los firman el propio creador junto a Marcello Izzo, Silvia Ebreul y Fabio Palladini. El cineasta sardo, que considera que el interés por el género lo relanzó Quentin Tarantino con Django desencadenado (2012), cree que, más allá del western, en The Dirty Black Bag "el mundo es el de una película de horror. Es una metáfora, permanece como una metáfora. Es un spaghetti western, tiene los elementos. Y los personajes, cuando son malos, hacen aflorar un poco el tema del horror. Todo eso ha ayudado seguramente a entrar aún más en la mentalidad del spaghetti western. Porque este es un género de western, el más crudo y malvado de la historia de cine".

Lo que se aprecia en los primeros cuatro capítulos vistos antes el estreno de este jueves es precisamente eso, una historia llena de violencia y sangre con una ambientación, un tono, un ritmo, una cadencia en los diálogos y una construcción de los personajes muy de western. Algo que no es sencillo de conseguir. Ni en el guion ni en el rodaje. "Ha sido, sin duda, dificilísimo", reconoce Aragoni. Entre otras cosas porque el de serie no es su formato preferido para rodar. Por eso, para enfrentarse al reto, decidió plantearlo con la "mentalidad" de "hacer cada episodio con un final y un inicio". De esta manera, The Dirty Black Bag se articula como una historia con una trama central, la de la persecución y relación entre Red Bill y McCoy, salpicada con subtramas y temáticas más capitulares que se van resolviendo.

Rodada entre Puglia, Almería y Marruecos, para Aragoni poder grabar en el mismo espacio que Sergio Leone, "trabajar en ese desierto y estar ahí meses, respirar el set, estar en medio… era como Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino. Quedarse ahí. Estábamos siempre en el Lejano Oeste. Era fantástico. Ha sido difícil porque lo hemos rodado durante el periodo Covid y ha sido todavía más difícil para todos. Para la producción, que ha hecho un milagro, para los artistas… Yo lo llamaba Vietnam, era como una guerra (…) que al final creo que hemos ganado porque nos hemos traído a casa una cosa que nos ha satisfecho a todos".

Fotograma de 'The Dirty Black Bag'. — AMC+

De Quella sporca sacca nera "hay mucho", explica su artífice, "la antigua era una hora y esta, siete. Hay un montón de personajes nuevos, pero la trama, la historia de fondo y los personajes de Red Bill y McCoy están y sucede lo mismo… Cuando estábamos escribiendo la serie con los otros guionistas quería mantener esta trama de fondo, toda la parte de la bolsa negra…". A ellos dos les dan vida Douglas Booth y Dominic Cooper (Preacher), aunque el elenco de esta serie es tan largo como llamativo. Travis Fimmel (Vikingos), Aidan Gillen (Juego de tronos) y Guido Caprino (Il miracolo) se incorporan ya desde el primer episodio o un poco más allá.



Mujeres en un mundo "crudo y violento"

En cuanto a los personajes femeninos, están liderados por Niv Sultan (Teherán) y Rose Williams (Sanditon) como Eve y Symone. Ambas dos mujeres en medio de un mundo de hombres que saben cómo hacerse un hueco y mantenerse en pie. Especialmente la primera, que es quien regenta el burdel de un pueblo agotado donde abunda el oro y escasea el agua. Sobre la construcción de estos personajes, reconoce Aragoni que "sí, la mujer está en un mundo de peligro, más que el hombre quizá, siempre es vista como que necesita un guardaespaldas".

Sin embargo, lo que ellos han hecho desde el guion es que "nos hemos imaginado y hemos trabajado todo sobre el hecho de hacerla creíble en un mundo así de crudo y violento. Ellas han construido esta barrera de fuerza, sin que ninguno las ayude. Está McCoy, pero cuando se va se encuentran solas para sobrevivir. Digamos que ‘está inspirado’ en Sin perdón, de Clint Eastwood. El homenaje, la referencia para las mujeres, pero en The Dirty Black Bag tienen una identidad propia. Como dices, hacerse valer en un mundo así de crudo y malvado para las mujeres es más difícil, aunque ellas hacen ver que se puede hacer".



"Elegancia al mostrar la violencia"

Esa influencia, la de Eastwood o la mencionada antes de Tarantino, no son las únicas. Si se le pregunta, Aragoni menciona también a Kubrick, Carpenter, Nicolas Winding Refn… Aunque aclara que si bien su serie "tiene algunas influencias, busca ser diferente. Por ejemplo, es una historia muy violenta, pero no cae nunca en el splat total (…) Cuando hacíamos frente al discurso de la violencia, la violencia visible, queríamos alejarnos de Robert Rodríguez. Es más Tarantino, de alguna manera. Tarantino puede hacer una película de Serie B y convertírtela en Serie A. Esta historia es tan violenta que lo interesante era estar detrás de la violencia. No se ve nunca una cabeza cortada… Sin embargo, al mismo tiempo la vives, la sientes… la violencia, el drama del momento… Tiene una cierta elegancia al mostrar la violencia".

Fotograma de 'The Dirty Black Bag'. — AMC+

En lo que se refiere a la parte de homenaje aclara que desde su punto de vista "en realidad no es un spaghetti western total. Nunca lo he visto ya que, repito, para mí es una dramática con una fuerte influencia del terror enmarcada en un spaghetti western. Al principio, cuando terminamos de montarlo, no pensaba que en América lo verían como un spaghetti western porque para mí era un poco distinto. Era muchas cosas. Lo habría querido hacer un poco más spaghetti western, pero luego no ha salido así. En realidad, se siente, se ve… Descubrirás el verdadero homenaje al spaghetti western, pero también a otros géneros. Quizá el más fuerte al spaghetti western está en el final, es cuando realmente se convierte en uno".



La realidad, presente como metáfora

Más allá de la contundencia de los personajes, de los homenajes, de la estética del género y las influencias, una cosa que es inevitable percibir viendo The Dirty Black Bag es el paralelismo con el mundo real, el de hoy en día. Uno de los que más llama la atención es el hecho de que en ese pueblo donde la fiebre del oro ha arrasado con todo y sus habitantes llevan cinco años lidiando con una sequía, el agua se ha convertido en algo mucho más valioso que el oro. El guion pone de manifiesto el valor de los recursos naturales que se agotan por encima de cualquier otra cosa.

"Es absolutamente actual, tengo miedo de que sea todavía más actual. (..) Hay metáforas fortísimas en la serie. El agua es el oro y la sangre. Hay otra metáfora sobre el dinero, todo gira entorno a él. Una metáfora que me gusta mucho a mí, que no sé si alguno se ha dado cuenta o se dará cuenta, es que el saco negro es el oro, es dinero… En The Dirty Black Bag la mejor metáfora es que el oro es sangre, es otra forma de cabezas cortadas… Esta reflexión del agua es horriblemente actual en este momento. No lo hemos hecho aposta", confiesa el guionista y director. Sin embargo, ahí está, poniendo de manifiesto el valor de los recursos naturales en época de escasez por distintas razones.